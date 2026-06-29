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World Cup 2026

Tennis đỉnh cao Wimbledon: Djokovic săn Grand Slam thứ 25, Sinner bảo vệ ngai vàng

Sự kiện: Wimbledon 2026

Wimbledon 2026 chính thức khởi tranh với loạt trận tâm điểm của Sinner, Djokovic và Medvedev. Trong khi Sinner mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vương, Djokovic hướng tới Grand Slam thứ 25 còn Medvedev đối mặt thử thách khó lường từ lão tướng Marin Cilic.

  

Jannik Sinner - Miomir Kecmanovic: Khoảng 19h30, 29/6 (vòng 1 đơn nam Wimbledon)

Sinner sẽ mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vương Wimbledon 2026 bằng cuộc chạm trán Kecmanovic trên sân Centre Court. Với vị thế số 1 thế giới và nhà đương kim vô địch, tay vợt người Ý được đánh giá vượt trội hoàn toàn trước đối thủ Serbia.

Đương kim vô địch khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận gặp&nbsp;Kecmanovic

Đương kim vô địch khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận gặp Kecmanovic

Dù vậy, Sinner vẫn mang theo không ít áp lực sau cú sốc tại Roland Garros, nơi anh thua ngược Juan Manuel Cerundolo dù đã dẫn trước 2 set. Đáng chú ý, tay vợt người Ý không tham dự bất kỳ giải sân cỏ khởi động nào trước Wimbledon năm nay (chỉ chơi 1 trận biểu diễn), khiến cảm giác thi đấu trở thành dấu hỏi lớn.

Ở chiều ngược lại, Kecmanovic có màn chạy đà không quá ấn tượng. Tay vợt Serbia bị loại sớm tại Halle Open, sau đó vào tứ kết Mallorca trước khi tiếp tục thua Fabian Marozsan.

Lịch sử đối đầu cũng chống lại Kecmanovic khi anh toàn thua cả 4 lần gặp Sinner, bao gồm thất bại 0-3 tại Wimbledon 2024. Với khả năng giao bóng, trả giao bóng và điều bóng vượt trội trên sân cỏ, Sinner nhiều khả năng sẽ không gặp quá nhiều khó khăn nếu sớm bắt nhịp trận đấu.

Trong bối cảnh Djokovic vẫn còn dấu hỏi thể lực còn Alcaraz không có sự chuẩn bị hoàn hảo, Sinner được xem là ứng viên số 1 cho chức vô địch Wimbledon năm nay.

Dự đoán kết quả: Sinner thắng 3-0.

Novak Djokovic - Wu Yibing: 23h, 29/6 (vòng 1 đơn nam Wimbledon)

Djokovic sẽ chính thức bước vào hành trình chinh phục Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp bằng cuộc đối đầu với tay vợt Trung Quốc Yibing tại vòng 1 Wimbledon 2026. Trên mặt sân cỏ sở trường ở All England Club, “Nole” rõ ràng được đánh giá vượt trội hoàn toàn.Nole hướng chạm trán&nbsp;Yibing, đối thủ đầu tiên trên hành trình săn danh hiệu Wimbledon thứ 8

Nole hướng chạm trán Yibing, đối thủ đầu tiên trên hành trình săn danh hiệu Wimbledon thứ 8

Djokovic đang hướng tới cột mốc lịch sử khi có cơ hội cân bằng kỷ lục 8 lần vô địch Wimbledon của Roger Federer. Dù vừa gây thất vọng tại Roland Garros khi để thua Joao Fonseca sau khi dẫn trước 2 set, tay vợt Serbia vẫn cho thấy đẳng cấp đáng gờm ở các giải Grand Slam. Đặc biệt, mặt sân cỏ với những loạt bóng ngắn được xem là điều kiện lý tưởng để Djokovic phát huy khả năng giao bóng, trả giao bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu.

Ở tuổi 39, Djokovic không còn duy trì nền tảng thể lực sung mãn như thời đỉnh cao, nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh tại Wimbledon vẫn là thứ khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Anh từng 7 lần đăng quang tại đây và mới chỉ một lần không vào chung kết kể từ năm 2018.

Trong khi đó, Yibing bước vào giải với phong độ khá nhạt nhòa. Tay vợt Trung Quốc liên tục dừng bước sớm ở các giải sân cỏ khởi động như Eastbourne hay Nottingham Challenger. Đây mới là lần thứ hai Wu góp mặt ở vòng chính Wimbledon, sau lần bị Frances Tiafoe loại ngay vòng 1 năm 2023.

Hai tay vợt chưa từng gặp nhau trong quá khứ, nhưng chênh lệch đẳng cấp hiện tại là rất lớn. Djokovic gần như nắm mọi lợi thế từ kinh nghiệm, bản lĩnh sân cỏ cho tới khả năng duy trì áp lực trong các game giao bóng.

Nếu không có bất ngờ quá lớn xảy ra, đây nhiều khả năng sẽ là trận thắng nhẹ nhàng cho Djokovic trong 3 set, đồng thời là lời tuyên chiến mạnh mẽ của cựu số 1 thế giới trong cuộc đua Wimbledon năm nay.

Dự đoán kết quả: Djokovic thắng sau 3 set. 

Marin Cilic - Daniil Medvedev: Khoảng 20h30, 29/6 (vòng 1 đơn nam Wimbledon)

Cilic và Medvedev tạo nên một trong những cặp đấu đáng xem nhất vòng 1 Wimbledon 2026. Một bên là cựu á quân Wimbledon 2017 giàu kinh nghiệm sân cỏ, bên kia là cựu số 1 thế giới luôn cực kỳ nguy hiểm ở các giải Grand Slam.Trận đấu giữa hai cựu vương US Open hứa hẹn nhiều hấp dẫn&nbsp;

Trận đấu giữa hai cựu vương US Open hứa hẹn nhiều hấp dẫn 

Cilic vẫn cho thấy anh chưa hề hết thời khi từng vào vòng 4 Wimbledon năm ngoái và có màn chạy đà khá ổn trên sân cỏ mùa này. Những cú giao bóng uy lực cùng khả năng đánh tấn công trực diện luôn giúp tay vợt Croatia trở thành đối thủ khó chịu tại All England Club.

Tuy nhiên, Medvedev vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sự ổn định và khả năng phòng ngự phản công cực kỳ lì lợm. Tay vợt Nga đang dẫn Cilic 4-1 đối đầu, trong đó thắng cả hai lần gặp trên sân cỏ. Đáng chú ý, Medvedev vừa đánh bại chính Cilic tại Libema Open cách đây chưa lâu.

Dù vậy, đây khó là trận đấu dễ dàng cho Medvedev. Với kinh nghiệm và khả năng giao bóng tốt, Cilic đủ sức kéo trận đấu vào những set căng thẳng. Người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi một màn đấu trí hấp dẫn kéo dài 4 hoặc 5 set trên sân cỏ London.

Dự đoán kết quả: Medvedev thắng sau 4 set. 

Lịch thi đấu Wimbledon ngày 29/6

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Tennis Wimbledon 2026 - đơn nam - vòng 1

Thứ hai, 28/06/2026

17:00

Aleksandar Vukic

Jenson Brooksby

17:00

Emilio Nava

Ignacio Buse

17:00

Rafael Jodar

Felix Gill

17:00

Denis Shapovalov

Pablo Carreno Busta

17:00

Shintaro Mochizuki

Max Basing

17:00

Luca Van Assche

Marton Fucsovics

17:00

Dalibor Svrcina

Learner Tien

17:00

Andrey Rublev

Roman Safiullin

17:00

Aleksandar Kovacevic

Botic Van De Zandschulp

17:00

Marco Trungelliti

Martin Damm

18:30

Alexandre Muller

Tommy Paul

18:30

Michael Zheng

Cameron Norrie

18:30

Arthur Rinderknech

Oliver Tarvet

19:00

Nuno Borges

Tristan Boyer

19:00

Casper Ruud

Hubert Hurkacz

19:00

Hamad Medjedovic

Sebastian Ofner

19:00

SoonWoo Kwon

Martin Landaluce

19:00

Camilo Ugo Carabelli

Daniel Merida

19:00

Hugo Gaston

Stefanos Tsitsipas

19:30

Jannik Sinner

Miomir Kecmanovic

20:00

Adam Walton

Dino Prizmic

20:30

Ethan Quinn

Luciano Darderi

20:30

Jan-Lennard Struff

Sebastian Baez

20:30

Marin Cilic

Daniil Medvedev

20:30

Felix Auger-Aliassime

Aleksandr Shevchenko

20:30

Adolfo Daniel Vallejo

Nicolas Mejia

20:30

Alejandro Davidovich Fokina

Juan Manuel Cerundolo

20:30

Thiago Agustin Tirante

Fabian Marozsan

20:30

Roberto Bautista Agut

Joao Fonseca

22:00

Brandon Nakashima

Jack Pinnington Jones

22:00

Jesper de Jong

Rinky Hijikata

23:00

Yibing Wu

Novak Djokovic

Tennis Wimbledon 2026 - đơn nữ - vòng 1

Thứ hai, 28/06/2026

17:00

Mananchaya Sawangkaew

Maja Chwalinska

17:00

Jessica Pegula

Darja Vidmanova

17:00

Sara Sorribes Tormo

Victoria Jimenez Kasintseva

17:00

Jaqueline Cristian

Iva Jovic

17:00

Belinda Bencic

Mika Stojsavljevic

18:30

Xinyu Wang

Elisabetta Cocciaretto

18:30

Ann Li

Zeynep Sonmez

19:00

Jelena Ostapenko

Harriet Dart

19:00

Antonia Ruzic

Emma Raducanu

19:00

Bianca Andreescu

Shuai Zhang

19:00

Alycia Parks

Alicia Dudeney

19:00

Yulia Putintseva

Tatjana Maria

20:30

Elsa Jacquemot

Naomi Osaka

20:30

Karolina Muchova

Anastasia Zakharova

21:00

Oleksandra Oliynykova

McCartney Kessler

21:00

Mimi Xu

Daria Kasatkina

21:00

Peyton Stearns

Nikola Bartunkova

21:00

Lanlana Tararudee

Lilli Tagger

21:00

Claire Liu

Hanne Vandewinkel

21:30

Aryna Sabalenka

Teodora Kostovic

22:30

Leylah Fernandez

Janice Tjen

22:30

Anastasia Gasanova

Emiliana Arango

22:30

Katerina Siniakova

Qinwen Zheng

22:30

Barbora Krejcikova

Hannah Klugman

22:30

Magda Linette

Mirra Andreeva

22:30

Dayana Yastremska

Aoi Ito

22:30

Jessica Bouzas Maneiro

Anastasia Potapova

22:30

Ekaterina Alexandrova

Panna Udvardy

22:30

Francesca Jones

Diane Parry

22:30

Magdalena Frech

Anna Kalinskaya

22:30

Solana Sierra

Anna Bondar

22:30

Tamara Korpatsch

Coco Gauff

Theo bạn tay vợt nào sẽ lên ngôi vô địch Wimbledon 2026?

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/06/2026 23:51 PM (GMT+7)
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