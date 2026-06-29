Tennis đỉnh cao Wimbledon: Djokovic săn Grand Slam thứ 25, Sinner bảo vệ ngai vàng
Wimbledon 2026 chính thức khởi tranh với loạt trận tâm điểm của Sinner, Djokovic và Medvedev. Trong khi Sinner mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vương, Djokovic hướng tới Grand Slam thứ 25 còn Medvedev đối mặt thử thách khó lường từ lão tướng Marin Cilic.
Jannik Sinner - Miomir Kecmanovic: Khoảng 19h30, 29/6 (vòng 1 đơn nam Wimbledon)
Sinner sẽ mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vương Wimbledon 2026 bằng cuộc chạm trán Kecmanovic trên sân Centre Court. Với vị thế số 1 thế giới và nhà đương kim vô địch, tay vợt người Ý được đánh giá vượt trội hoàn toàn trước đối thủ Serbia.
Đương kim vô địch khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận gặp Kecmanovic
Dù vậy, Sinner vẫn mang theo không ít áp lực sau cú sốc tại Roland Garros, nơi anh thua ngược Juan Manuel Cerundolo dù đã dẫn trước 2 set. Đáng chú ý, tay vợt người Ý không tham dự bất kỳ giải sân cỏ khởi động nào trước Wimbledon năm nay (chỉ chơi 1 trận biểu diễn), khiến cảm giác thi đấu trở thành dấu hỏi lớn.
Ở chiều ngược lại, Kecmanovic có màn chạy đà không quá ấn tượng. Tay vợt Serbia bị loại sớm tại Halle Open, sau đó vào tứ kết Mallorca trước khi tiếp tục thua Fabian Marozsan.
Lịch sử đối đầu cũng chống lại Kecmanovic khi anh toàn thua cả 4 lần gặp Sinner, bao gồm thất bại 0-3 tại Wimbledon 2024. Với khả năng giao bóng, trả giao bóng và điều bóng vượt trội trên sân cỏ, Sinner nhiều khả năng sẽ không gặp quá nhiều khó khăn nếu sớm bắt nhịp trận đấu.
Trong bối cảnh Djokovic vẫn còn dấu hỏi thể lực còn Alcaraz không có sự chuẩn bị hoàn hảo, Sinner được xem là ứng viên số 1 cho chức vô địch Wimbledon năm nay.
Dự đoán kết quả: Sinner thắng 3-0.
Novak Djokovic - Wu Yibing: 23h, 29/6 (vòng 1 đơn nam Wimbledon)
Djokovic sẽ chính thức bước vào hành trình chinh phục Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp bằng cuộc đối đầu với tay vợt Trung Quốc Yibing tại vòng 1 Wimbledon 2026. Trên mặt sân cỏ sở trường ở All England Club, “Nole” rõ ràng được đánh giá vượt trội hoàn toàn.
Nole hướng chạm trán Yibing, đối thủ đầu tiên trên hành trình săn danh hiệu Wimbledon thứ 8
Djokovic đang hướng tới cột mốc lịch sử khi có cơ hội cân bằng kỷ lục 8 lần vô địch Wimbledon của Roger Federer. Dù vừa gây thất vọng tại Roland Garros khi để thua Joao Fonseca sau khi dẫn trước 2 set, tay vợt Serbia vẫn cho thấy đẳng cấp đáng gờm ở các giải Grand Slam. Đặc biệt, mặt sân cỏ với những loạt bóng ngắn được xem là điều kiện lý tưởng để Djokovic phát huy khả năng giao bóng, trả giao bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu.
Ở tuổi 39, Djokovic không còn duy trì nền tảng thể lực sung mãn như thời đỉnh cao, nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh tại Wimbledon vẫn là thứ khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Anh từng 7 lần đăng quang tại đây và mới chỉ một lần không vào chung kết kể từ năm 2018.
Trong khi đó, Yibing bước vào giải với phong độ khá nhạt nhòa. Tay vợt Trung Quốc liên tục dừng bước sớm ở các giải sân cỏ khởi động như Eastbourne hay Nottingham Challenger. Đây mới là lần thứ hai Wu góp mặt ở vòng chính Wimbledon, sau lần bị Frances Tiafoe loại ngay vòng 1 năm 2023.
Hai tay vợt chưa từng gặp nhau trong quá khứ, nhưng chênh lệch đẳng cấp hiện tại là rất lớn. Djokovic gần như nắm mọi lợi thế từ kinh nghiệm, bản lĩnh sân cỏ cho tới khả năng duy trì áp lực trong các game giao bóng.
Nếu không có bất ngờ quá lớn xảy ra, đây nhiều khả năng sẽ là trận thắng nhẹ nhàng cho Djokovic trong 3 set, đồng thời là lời tuyên chiến mạnh mẽ của cựu số 1 thế giới trong cuộc đua Wimbledon năm nay.
Dự đoán kết quả: Djokovic thắng sau 3 set.
Marin Cilic - Daniil Medvedev: Khoảng 20h30, 29/6 (vòng 1 đơn nam Wimbledon)
Cilic và Medvedev tạo nên một trong những cặp đấu đáng xem nhất vòng 1 Wimbledon 2026. Một bên là cựu á quân Wimbledon 2017 giàu kinh nghiệm sân cỏ, bên kia là cựu số 1 thế giới luôn cực kỳ nguy hiểm ở các giải Grand Slam.
Trận đấu giữa hai cựu vương US Open hứa hẹn nhiều hấp dẫn
Cilic vẫn cho thấy anh chưa hề hết thời khi từng vào vòng 4 Wimbledon năm ngoái và có màn chạy đà khá ổn trên sân cỏ mùa này. Những cú giao bóng uy lực cùng khả năng đánh tấn công trực diện luôn giúp tay vợt Croatia trở thành đối thủ khó chịu tại All England Club.
Tuy nhiên, Medvedev vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sự ổn định và khả năng phòng ngự phản công cực kỳ lì lợm. Tay vợt Nga đang dẫn Cilic 4-1 đối đầu, trong đó thắng cả hai lần gặp trên sân cỏ. Đáng chú ý, Medvedev vừa đánh bại chính Cilic tại Libema Open cách đây chưa lâu.
Dù vậy, đây khó là trận đấu dễ dàng cho Medvedev. Với kinh nghiệm và khả năng giao bóng tốt, Cilic đủ sức kéo trận đấu vào những set căng thẳng. Người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi một màn đấu trí hấp dẫn kéo dài 4 hoặc 5 set trên sân cỏ London.
Dự đoán kết quả: Medvedev thắng sau 4 set.
Lịch thi đấu Wimbledon ngày 29/6
|
Thời gian
|
Trận đấu
|
Trực tiếp
|
Tennis Wimbledon 2026 - đơn nam - vòng 1
|
Thứ hai, 28/06/2026
|
17:00
|
Aleksandar Vukic
|
Jenson Brooksby
|
17:00
|
Emilio Nava
|
Ignacio Buse
|
17:00
|
Rafael Jodar
|
Felix Gill
|
17:00
|
Denis Shapovalov
|
Pablo Carreno Busta
|
17:00
|
Shintaro Mochizuki
|
Max Basing
|
17:00
|
Luca Van Assche
|
Marton Fucsovics
|
17:00
|
Dalibor Svrcina
|
Learner Tien
|
17:00
|
Andrey Rublev
|
Roman Safiullin
|
17:00
|
Aleksandar Kovacevic
|
Botic Van De Zandschulp
|
17:00
|
Marco Trungelliti
|
Martin Damm
|
18:30
|
Alexandre Muller
|
Tommy Paul
|
18:30
|
Michael Zheng
|
Cameron Norrie
|
18:30
|
Arthur Rinderknech
|
Oliver Tarvet
|
19:00
|
Nuno Borges
|
Tristan Boyer
|
19:00
|
Casper Ruud
|
Hubert Hurkacz
|
19:00
|
Hamad Medjedovic
|
Sebastian Ofner
|
19:00
|
SoonWoo Kwon
|
Martin Landaluce
|
19:00
|
Camilo Ugo Carabelli
|
Daniel Merida
|
19:00
|
Hugo Gaston
|
Stefanos Tsitsipas
|
19:30
|
Jannik Sinner
|
Miomir Kecmanovic
|
20:00
|
Adam Walton
|
Dino Prizmic
|
20:30
|
Ethan Quinn
|
Luciano Darderi
|
20:30
|
Jan-Lennard Struff
|
Sebastian Baez
|
20:30
|
Marin Cilic
|
Daniil Medvedev
|
20:30
|
Felix Auger-Aliassime
|
Aleksandr Shevchenko
|
20:30
|
Adolfo Daniel Vallejo
|
Nicolas Mejia
|
20:30
|
Alejandro Davidovich Fokina
|
Juan Manuel Cerundolo
|
20:30
|
Thiago Agustin Tirante
|
Fabian Marozsan
|
20:30
|
Roberto Bautista Agut
|
Joao Fonseca
|
22:00
|
Brandon Nakashima
|
Jack Pinnington Jones
|
22:00
|
Jesper de Jong
|
Rinky Hijikata
|
23:00
|
Yibing Wu
|
Novak Djokovic
|
Tennis Wimbledon 2026 - đơn nữ - vòng 1
|
Thứ hai, 28/06/2026
|
17:00
|
Mananchaya Sawangkaew
|
Maja Chwalinska
|
17:00
|
Jessica Pegula
|
Darja Vidmanova
|
17:00
|
Sara Sorribes Tormo
|
Victoria Jimenez Kasintseva
|
17:00
|
Jaqueline Cristian
|
Iva Jovic
|
17:00
|
Belinda Bencic
|
Mika Stojsavljevic
|
18:30
|
Xinyu Wang
|
Elisabetta Cocciaretto
|
18:30
|
Ann Li
|
Zeynep Sonmez
|
19:00
|
Jelena Ostapenko
|
Harriet Dart
|
19:00
|
Antonia Ruzic
|
Emma Raducanu
|
19:00
|
Bianca Andreescu
|
Shuai Zhang
|
19:00
|
Alycia Parks
|
Alicia Dudeney
|
19:00
|
Yulia Putintseva
|
Tatjana Maria
|
20:30
|
Elsa Jacquemot
|
Naomi Osaka
|
20:30
|
Karolina Muchova
|
Anastasia Zakharova
|
21:00
|
Oleksandra Oliynykova
|
McCartney Kessler
|
21:00
|
Mimi Xu
|
Daria Kasatkina
|
21:00
|
Peyton Stearns
|
Nikola Bartunkova
|
21:00
|
Lanlana Tararudee
|
Lilli Tagger
|
21:00
|
Claire Liu
|
Hanne Vandewinkel
|
21:30
|
Aryna Sabalenka
|
Teodora Kostovic
|
22:30
|
Leylah Fernandez
|
Janice Tjen
|
22:30
|
Anastasia Gasanova
|
Emiliana Arango
|
22:30
|
Katerina Siniakova
|
Qinwen Zheng
|
22:30
|
Barbora Krejcikova
|
Hannah Klugman
|
22:30
|
Magda Linette
|
Mirra Andreeva
|
22:30
|
Dayana Yastremska
|
Aoi Ito
|
22:30
|
Jessica Bouzas Maneiro
|
Anastasia Potapova
|
22:30
|
Ekaterina Alexandrova
|
Panna Udvardy
|
22:30
|
Francesca Jones
|
Diane Parry
|
22:30
|
Magdalena Frech
|
Anna Kalinskaya
|
22:30
|
Solana Sierra
|
Anna Bondar
|
22:30
|
Tamara Korpatsch
|
Coco Gauff
Wimbledon 2026 nóng ngay từ lễ bốc thăm khi Novak Djokovic và Jannik Sinner chung nhánh đấu, trong lúc Alexander Zverev hưởng lợi ở nhánh dưới, còn...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/06/2026 23:51 PM (GMT+7)