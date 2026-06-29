Tennis đỉnh cao Wimbledon: Djokovic săn Grand Slam thứ 25, Sinner bảo vệ ngai vàng

Jannik Sinner - Miomir Kecmanovic: Khoảng 19h30, 29/6 (vòng 1 đơn nam Wimbledon)

Sinner sẽ mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vương Wimbledon 2026 bằng cuộc chạm trán Kecmanovic trên sân Centre Court. Với vị thế số 1 thế giới và nhà đương kim vô địch, tay vợt người Ý được đánh giá vượt trội hoàn toàn trước đối thủ Serbia.

Đương kim vô địch khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận gặp Kecmanovic

Dù vậy, Sinner vẫn mang theo không ít áp lực sau cú sốc tại Roland Garros, nơi anh thua ngược Juan Manuel Cerundolo dù đã dẫn trước 2 set. Đáng chú ý, tay vợt người Ý không tham dự bất kỳ giải sân cỏ khởi động nào trước Wimbledon năm nay (chỉ chơi 1 trận biểu diễn), khiến cảm giác thi đấu trở thành dấu hỏi lớn.

Ở chiều ngược lại, Kecmanovic có màn chạy đà không quá ấn tượng. Tay vợt Serbia bị loại sớm tại Halle Open, sau đó vào tứ kết Mallorca trước khi tiếp tục thua Fabian Marozsan.

Lịch sử đối đầu cũng chống lại Kecmanovic khi anh toàn thua cả 4 lần gặp Sinner, bao gồm thất bại 0-3 tại Wimbledon 2024. Với khả năng giao bóng, trả giao bóng và điều bóng vượt trội trên sân cỏ, Sinner nhiều khả năng sẽ không gặp quá nhiều khó khăn nếu sớm bắt nhịp trận đấu.

Trong bối cảnh Djokovic vẫn còn dấu hỏi thể lực còn Alcaraz không có sự chuẩn bị hoàn hảo, Sinner được xem là ứng viên số 1 cho chức vô địch Wimbledon năm nay.

Dự đoán kết quả: Sinner thắng 3-0.

Novak Djokovic - Wu Yibing: 23h, 29/6 (vòng 1 đơn nam Wimbledon)

Djokovic sẽ chính thức bước vào hành trình chinh phục Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp bằng cuộc đối đầu với tay vợt Trung Quốc Yibing tại vòng 1 Wimbledon 2026. Trên mặt sân cỏ sở trường ở All England Club, “Nole” rõ ràng được đánh giá vượt trội hoàn toàn.

Nole hướng chạm trán Yibing, đối thủ đầu tiên trên hành trình săn danh hiệu Wimbledon thứ 8

Djokovic đang hướng tới cột mốc lịch sử khi có cơ hội cân bằng kỷ lục 8 lần vô địch Wimbledon của Roger Federer. Dù vừa gây thất vọng tại Roland Garros khi để thua Joao Fonseca sau khi dẫn trước 2 set, tay vợt Serbia vẫn cho thấy đẳng cấp đáng gờm ở các giải Grand Slam. Đặc biệt, mặt sân cỏ với những loạt bóng ngắn được xem là điều kiện lý tưởng để Djokovic phát huy khả năng giao bóng, trả giao bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu.

Ở tuổi 39, Djokovic không còn duy trì nền tảng thể lực sung mãn như thời đỉnh cao, nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh tại Wimbledon vẫn là thứ khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Anh từng 7 lần đăng quang tại đây và mới chỉ một lần không vào chung kết kể từ năm 2018.

Trong khi đó, Yibing bước vào giải với phong độ khá nhạt nhòa. Tay vợt Trung Quốc liên tục dừng bước sớm ở các giải sân cỏ khởi động như Eastbourne hay Nottingham Challenger. Đây mới là lần thứ hai Wu góp mặt ở vòng chính Wimbledon, sau lần bị Frances Tiafoe loại ngay vòng 1 năm 2023.

Hai tay vợt chưa từng gặp nhau trong quá khứ, nhưng chênh lệch đẳng cấp hiện tại là rất lớn. Djokovic gần như nắm mọi lợi thế từ kinh nghiệm, bản lĩnh sân cỏ cho tới khả năng duy trì áp lực trong các game giao bóng.

Nếu không có bất ngờ quá lớn xảy ra, đây nhiều khả năng sẽ là trận thắng nhẹ nhàng cho Djokovic trong 3 set, đồng thời là lời tuyên chiến mạnh mẽ của cựu số 1 thế giới trong cuộc đua Wimbledon năm nay.

Dự đoán kết quả: Djokovic thắng sau 3 set.

Marin Cilic - Daniil Medvedev: Khoảng 20h30, 29/6 (vòng 1 đơn nam Wimbledon)

Cilic và Medvedev tạo nên một trong những cặp đấu đáng xem nhất vòng 1 Wimbledon 2026. Một bên là cựu á quân Wimbledon 2017 giàu kinh nghiệm sân cỏ, bên kia là cựu số 1 thế giới luôn cực kỳ nguy hiểm ở các giải Grand Slam.

Trận đấu giữa hai cựu vương US Open hứa hẹn nhiều hấp dẫn

Cilic vẫn cho thấy anh chưa hề hết thời khi từng vào vòng 4 Wimbledon năm ngoái và có màn chạy đà khá ổn trên sân cỏ mùa này. Những cú giao bóng uy lực cùng khả năng đánh tấn công trực diện luôn giúp tay vợt Croatia trở thành đối thủ khó chịu tại All England Club.

Tuy nhiên, Medvedev vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sự ổn định và khả năng phòng ngự phản công cực kỳ lì lợm. Tay vợt Nga đang dẫn Cilic 4-1 đối đầu, trong đó thắng cả hai lần gặp trên sân cỏ. Đáng chú ý, Medvedev vừa đánh bại chính Cilic tại Libema Open cách đây chưa lâu.

Dù vậy, đây khó là trận đấu dễ dàng cho Medvedev. Với kinh nghiệm và khả năng giao bóng tốt, Cilic đủ sức kéo trận đấu vào những set căng thẳng. Người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi một màn đấu trí hấp dẫn kéo dài 4 hoặc 5 set trên sân cỏ London.

Dự đoán kết quả: Medvedev thắng sau 4 set.

Lịch thi đấu Wimbledon ngày 29/6

Thời gian Trận đấu Trực tiếp Tennis Wimbledon 2026 - đơn nam - vòng 1 Thứ hai, 28/06/2026 17:00 Aleksandar Vukic Jenson Brooksby 17:00 Emilio Nava Ignacio Buse 17:00 Rafael Jodar Felix Gill 17:00 Denis Shapovalov Pablo Carreno Busta 17:00 Shintaro Mochizuki Max Basing 17:00 Luca Van Assche Marton Fucsovics 17:00 Dalibor Svrcina Learner Tien 17:00 Andrey Rublev Roman Safiullin 17:00 Aleksandar Kovacevic Botic Van De Zandschulp 17:00 Marco Trungelliti Martin Damm 18:30 Alexandre Muller Tommy Paul 18:30 Michael Zheng Cameron Norrie 18:30 Arthur Rinderknech Oliver Tarvet 19:00 Nuno Borges Tristan Boyer 19:00 Casper Ruud Hubert Hurkacz 19:00 Hamad Medjedovic Sebastian Ofner 19:00 SoonWoo Kwon Martin Landaluce 19:00 Camilo Ugo Carabelli Daniel Merida 19:00 Hugo Gaston Stefanos Tsitsipas 19:30 Jannik Sinner Miomir Kecmanovic 20:00 Adam Walton Dino Prizmic 20:30 Ethan Quinn Luciano Darderi 20:30 Jan-Lennard Struff Sebastian Baez 20:30 Marin Cilic Daniil Medvedev 20:30 Felix Auger-Aliassime Aleksandr Shevchenko 20:30 Adolfo Daniel Vallejo Nicolas Mejia 20:30 Alejandro Davidovich Fokina Juan Manuel Cerundolo 20:30 Thiago Agustin Tirante Fabian Marozsan 20:30 Roberto Bautista Agut Joao Fonseca 22:00 Brandon Nakashima Jack Pinnington Jones 22:00 Jesper de Jong Rinky Hijikata 23:00 Yibing Wu Novak Djokovic Tennis Wimbledon 2026 - đơn nữ - vòng 1 Thứ hai, 28/06/2026 17:00 Mananchaya Sawangkaew Maja Chwalinska 17:00 Jessica Pegula Darja Vidmanova 17:00 Sara Sorribes Tormo Victoria Jimenez Kasintseva 17:00 Jaqueline Cristian Iva Jovic 17:00 Belinda Bencic Mika Stojsavljevic 18:30 Xinyu Wang Elisabetta Cocciaretto 18:30 Ann Li Zeynep Sonmez 19:00 Jelena Ostapenko Harriet Dart 19:00 Antonia Ruzic Emma Raducanu 19:00 Bianca Andreescu Shuai Zhang 19:00 Alycia Parks Alicia Dudeney 19:00 Yulia Putintseva Tatjana Maria 20:30 Elsa Jacquemot Naomi Osaka 20:30 Karolina Muchova Anastasia Zakharova 21:00 Oleksandra Oliynykova McCartney Kessler 21:00 Mimi Xu Daria Kasatkina 21:00 Peyton Stearns Nikola Bartunkova 21:00 Lanlana Tararudee Lilli Tagger 21:00 Claire Liu Hanne Vandewinkel 21:30 Aryna Sabalenka Teodora Kostovic 22:30 Leylah Fernandez Janice Tjen 22:30 Anastasia Gasanova Emiliana Arango 22:30 Katerina Siniakova Qinwen Zheng 22:30 Barbora Krejcikova Hannah Klugman 22:30 Magda Linette Mirra Andreeva 22:30 Dayana Yastremska Aoi Ito 22:30 Jessica Bouzas Maneiro Anastasia Potapova 22:30 Ekaterina Alexandrova Panna Udvardy 22:30 Francesca Jones Diane Parry 22:30 Magdalena Frech Anna Kalinskaya 22:30 Solana Sierra Anna Bondar 22:30 Tamara Korpatsch Coco Gauff