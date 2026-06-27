"Chị đại" Serena làm lu mờ tất cả ở Wimbledon, Sabalenka "thua như trẻ con" trước Pegula

Trong khi sức nóng của giải Grand Slam sân cỏ danh giá nhất thế giới đang tăng lên từng giờ, truyền thông quốc tế lại không đổ dồn sự chú ý vào những hạt giống hàng đầu như Iga Swiatek hay Coco Gauff. Thay vào đó, hai dòng sự kiện đang chiếm lĩnh hoàn toàn các trang bìa thể thao: màn tái xuất không tưởng của huyền thoại 44 tuổi Serena Williams và phát biểu thừa nhận thất bại đầy cay đắng của Aryna Sabalenkatrước đối thủ duyên nợ.

Sự trở lại đáng chú ý của tay vợt Mỹ

Serena Williams 44 tuổi nhận suất đặc cách: "Chị đại" trở lại, lu mờ dàn sao đương đại

Thông tin ban tổ chức All England Club trao suất đặc cách (wildcard) cho Serena Williams thi đấu ở cả hai nội dung đơn nữ và đôi nữ (đứng cùng chị gái Venus Williams) đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự cho truyền thông thế giới.

Ở tuổi 44 và đã rời xa các trận đấu đơn chuyên nghiệp kể từ US Open 2022, sự xuất hiện của chủ nhân 23 danh hiệu Grand Slam lập tức biến cô thành tâm điểm tuyệt đối. Trên các trang báo lớn, thay vì phân tích chuyên môn hay cơ hội vô địch của những ngôi sao đương thời như Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff hay tài năng trẻ Mirra Andreeva, người ta lại ưu ái dành những vị trí đẹp nhất, trang trọng nhất trên trang nhất để viết về "Chị đại".

Tay vợt Mỹ sẽ chạm trán tay vợt trẻ 20 tuổi Maya Joint ngay ở vòng mở màn, trận đấu này đang rất được người hâm mộ và giới chuyên môn quan tâm.

Sabalenka nhận "thua bẽ bàng" như đứa trẻ trước Jessica Pegula

Ở một diễn biến khác tại nội dung đơn nữ, hạt giống số 1 Aryna Sabalenka vừa có những phát biểu gây sốc và cực kỳ thẳng thắn trên Sportskeeda sau thất bại tại giải khởi động Berlin Open.

Sabalenka (váy đỏ) thừa nhận bị Jessica (váy đen) đánh bại "như trẻ con" trước thềm Wimbledon 2026

Đối đầu với tay vợt người Mỹ Jessica Pegula, Sabalenka đã phải trải qua một trận đấu ác mộng khi để thua chóng vánh (4-6, 7-6, 0-6). Không hề né tránh hay bào chữa, tay vợt người Belarus cay đắng thừa nhận bản thân đã bị đối thủ "hạ nhục như một đứa trẻ" ngay trên mặt sân cỏ vốn là sở trường của mình. Lối chơi kiên cường và những loạt đánh chuẩn xác của Pegula đã bẻ gãy hoàn toàn tinh thần của nhà vô địch Australian Open.

Trận thua bẽ bàng này không chỉ là một gáo nước lạnh dội vào tham vọng của Sabalenka tại Wimbledon năm nay mà còn khiến cô phải đối mặt với bài toán tâm lý cực kỳ nặng nề. Dù cả hai vừa được ghi nhận có buổi tập chung trên Sân số 1 của Wimbledon để chuẩn bị cho giải đấu, cái bóng từ trận thua bẽ mặt trước Pegula chắc chắn sẽ còn bám lấy Sabalenka trong hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 5 của sự nghiệp.