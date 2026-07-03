Ronaldo viết tiếp giấc mơ World Cup, Bồ Đào Nha đá trận "kinh điển" thời 4.0

Ronaldo viết tiếp giấc mơ World Cup

Khi trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền ở phút 68, trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia thuộc vòng 1/16 World Cup, cả thế giới đổ dồn ánh mắt về Cristiano Ronaldo. Thời điểm đó, Bồ Đào Nha đang bị dẫn 0-1 sau pha lập công của Ivan Perisic đầu hiệp hai.

Áp lực từ kỳ vọng, áp lực trước giải đấu lớn cuối cùng lẫn cái "dớp" chưa từng ghi bàn ở vòng knock-out World Cup đè nặng lên vai Ronaldo. Nhưng một lần nữa, siêu sao 41 tuổi chứng minh vì sao anh vẫn là biểu tượng đương đại khi lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Ronaldo phá "dớp" và thiết lập kì tích mới ở World Cup

Pha lập công đầu tiên ở vòng knock-out giúp Ronaldo tạo nên cột mốc mới trong sự nghiệp đồ sộ: trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử ghi bàn tại vòng đấu loại trực tiếp World Cup.

Bàn thắng ấy vượt lên trên giá trị của một pha lập công thông thường. Nó là biểu tượng của ý chí kiên cường, một lời tuyên ngôn rằng thời gian có thể làm chậm bước chạy của Ronaldo, nhưng bản năng sát thủ và tinh thần thép của anh là bất tử.

Chiến thắng của "Siêu dự bị"

Nếu Ronaldo giữ lại hy vọng cho Bồ Đào Nha, Goncalo Ramos chính là người tạo nên cái kết đẹp của cựu vương châu Âu. Cách đây 4 năm, tiền đạo 25 tuổi bước ra ánh sáng khi được xếp đá chính thay Ronaldo, lập hat-trick giúp Bồ Đào Nha đè bẹp Thụy Sĩ 6-1 ở vòng 1/8 World Cup 2022. Màn trình diễn này trở thành "tấm vé thông hành" đưa anh gia nhập PSG.

4 năm sau, Ramos lại gây náo loạn làng túc cầu khirời PSG để cập bến AC Milan theo bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB Serie A (74 triệu euro).

Tại World Cup, anh cũng "lặp lại" công thức tỏa sáng cũ. Được tung vào sân từ băng ghế dự bị, Ramos bật cao đánh đầu ghi bàn ở những phút bù giờ - thời điểm Ronaldo đã rời sân - mang về chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc cho đại diện bán đảo Iberia.

Một lần nữa, Ramos cho thấy giá trị của mình trong các trận đấu lớn. Khả năng chọn vị trí, đánh hơi cơ hội và tạo khác biệt ở thời điểm quyết định giúp tiền đạo này tiếp tục trở thành quân bài chiến lược của HLV Roberto Martinez.

Roberto Martinez tài năng hay mát tay với những "canh bạc"

Nếu Goncalo Ramos là người hùng trên sân thì Roberto Martinez là người chiến thắng trên băng ghế huấn luyện. Trong bối cảnh trận đấu đang ở thế cân bằng, HLV người Tây Ban Nha đưa ra quyết định táo bạo khi rút Ronaldo khỏi sân chưa đầy 10 phút trước khi hết giờ thi đấu chính thức.

"Gà son" Ramos lu mờ Ronaldo và Modric

Đây là quyết định không dễ dàng, bởi Ronaldo vừa ghi bàn gỡ hòa và vẫn là thủ lĩnh tinh thần của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Martinez ưu tiên sự cân bằng ở tuyến giữa và nguồn năng lượng mới cho những phút cuối.

Canh bạc của ông nhanh chóng phát huy hiệu quả. Sau khi Ronaldo rời sân, Bồ Đào Nha gia tăng tốc độ trong các tình huống chuyển trạng thái, trước khi Rafael Leao kiến tạo để Goncalo Ramos đánh đầu ghi bàn quyết định vào phút bù giờ.

Chiến thắng này giúp Martinez chứng minh rằng ông sẵn sàng đặt lợi ích tập thể lên trên mọi cá nhân, kể cả ngôi sao lớn nhất của đội tuyển.

Xa hơn, trận thắng Croatia còn cho thấy dấu ấn chiến thuật ngày càng rõ nét của Martinez. Bồ Đào Nha đang sở hữu chiều sâu đội hình đủ để những cầu thủ dự bị tạo ra khác biệt. Đó là yếu tố đặc biệt quan trọng tại vòng knock-out, nơi các quyết định điều chỉnh nhân sự trong trận có thể trở thành yếu tố định đoạt tấm vé đi tiếp.

VAR tạo nên trận cầu "kinh điển" thời 4.0

Có lẽ không có trận đấu nào ở World Cup năm nay, VAR lại gây nhiều tranh luận như cuộc đối đầu tại Toronto. Theo thống kê, có tới 4 bàn thắng không được công nhận trong trận đấu. Đỉnh điểm xảy ra ở phút 90+13, thời điểm Croatia tưởng như đã gỡ hòa 2-2, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định có lỗi việt vị và từ chối bàn thắng.

Quyết định này lập tức tạo nên nhiều tranh cãi trong giới chuyên môn cũng như cộng đồng người hâm mộ. Trên các diễn đàn bóng đá, không ít ý kiến cho rằng thất bại của Croatia quá nghiệt ngã khi họ bị tước đi cơ hội kéo trận đấu vào hiệp phụ, trong khi những người khác khẳng định công nghệ đã "cứu" Bồ Đào Nha nhờ phán quyết chính xác.

Với Bồ Đào Nha, trận đấu này có thếp xếp vào hàng "kinh điển" bậc nhất lịch sử đội tuyển quốc gia bởi lần đầu tiên kể từ năm 1966, họ giành chiến thắng tại vòng knock-out World Cup trong tình cảnh bị dẫn bàn trước. Dù quan điểm khác nhau, không thể phủ nhận VAR đã trở thành một phần quan trọng trong bóng đá, tác động trực tiếp đến kết quả cuối cùng của trận đấu lẫn số phận các đội bóng.

VAR - hay sức mạnh của công nghệ - đã tạo nên trận đấu được xếp vào hàng "kinh điển" trong lịch sử vòng knock-out World Cup

Thách thức phía trước

Dù giành vé đi tiếp, màn trình diễn của Bồ Đào Nha chưa thực sự thuyết phục. Thầy trò Roberto Martinez kiểm soát bóng tốt nhưng gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự và phản công của Croatia. Hàng thủ nhiều lần để lộ khoảng trống, trong khi các pha phối hợp tấn công thiếu tính đột biến trong phần lớn thời gian thi đấu. Chỉ nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của các cá nhân và những tình huống cố định, họ mới có thể lội ngược dòng.

Thử thách phía trước còn lớn hơn rất nhiều khi đối thủ là Tây Ban Nha, đội vừa đánh bại Áo 3-0 với màn trình diễn gần như hoàn hảo. Nếu không cải thiện khả năng phòng ngự chuyển trạng thái và hiệu quả trong các pha dứt điểm, Bồ Đào Nha sẽ đối diện nguy cơ dừng bước trước ứng viên vô địch này.

Với Bồ Đào Nha, trận thắng Croatia chưa thể khẳng định họ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, nhưng đủ để giữ cho giấc mơ World Cup của Ronaldo tiếp tục tồn tại. Cuộc chạm trán Tây Ban Nha sẽ là phép thử lớn nhất để xác định liệu cựu vương châu Âu có đủ năng lực tiến xa hơn tại World Cup 2026 hay không.