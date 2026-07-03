Tennis đỉnh cao Wimbledon: Sinner & Djokovic phải dè chừng, Fonseca đối mặt hiểm họa

Jannik Sinner - Jenson Brooksby: Khoảng 20h30, 3/7 (vòng 3 đơn nam Wimbledon)

Sinner đang từng bước lấy lại trạng thái tốt nhất tại Wimbledon 2026 sau quãng nghỉ dài vì chấn thương. Tay vợt số 1 thế giới vừa trải qua màn ra quân đầy nhọc nhằn trước Miomir Kecmanovic khi bị kéo vào trận đấu 5 set căng thẳng, nhưng anh nhanh chóng cho thấy sự thích nghi trên mặt sân cỏ bằng chiến thắng thuyết phục 3 set trước Nuno Borges ở vòng hai.

Sinner (bên phải) không được phép chủ quan trước Brooksby (bên trái)

Dù chưa đạt cảm giác bóng hoàn hảo như giai đoạn đỉnh cao đầu mùa, Sinner vẫn duy trì được sự ổn định đáng sợ trong những thời điểm quyết định. Khả năng giao bóng, điều bóng cuối sân cùng bản lĩnh ở các loạt tie-break tiếp tục là vũ khí giúp tay vợt người Ý kiểm soát thế trận trên sân cỏ London.

Đối thủ tiếp theo của Sinner là Brooksby, tay vợt Mỹ đang có hành trình khá ấn tượng tại giải năm nay. Brooksby lần lượt vượt qua Aleksandar Vukic và Ignacio Buse mà chưa thua set nào, cho thấy khả năng phòng ngự bền bỉ cùng lối đánh khó chịu quen thuộc.

Tuy nhiên, thử thách mang tên Sinner rõ ràng ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Brooksby từng thua tay vợt Ý tại Washington 2021 và lần tái đấu này càng khó khăn hơn khi Sinner đang sở hữu phong độ cực ổn định ở các giải Grand Slam.

Điểm đáng chú ý là Brooksby có khả năng kéo dài rally khá tốt và thường gây khó chịu nhờ nhịp đánh chậm, giàu biến hóa. Nếu tận dụng được thời điểm Sinner chưa đạt độ bùng nổ cao nhất trên sân cỏ, tay vợt Mỹ hoàn toàn có thể tạo ra một set đấu giằng co.

Dẫu vậy, với đẳng cấp vượt trội cùng khả năng tăng tốc rất đáng sợ ở các game giao bóng quyết định, Sinner vẫn được đánh giá quá mạnh so với đối thủ hiện tại. Phần lớn chuyên gia quốc tế đều dự đoán tay vợt số 1 thế giới sẽ tiếp tục hành trình Wimbledon theo cách khá nhẹ nhàng.

Dự đoán kết quả: Jannik Sinner thắng 3-0.

Arthur Rinderknech - Novak Djokovic: Khoảng 19h30, 3/7 (vòng 3 đơn nam Wimbledon)

Djokovic đang cho thấy hình ảnh quen thuộc của một “ông vua sân cỏ” tại Wimbledon 2026. Sau đôi chút chệch choạc ở trận ra quân trước Yibing Wu, huyền thoại người Serbia nhanh chóng tăng tốc bằng màn trình diễn áp đảo trước Stefanos Tsitsipas ở vòng hai.

Nếu thể hiện đúng phong độ, Nole (bên trái) dự báo không gặp nhiều khó khăn trước Rinderknech (bên phải)

Chiến thắng 6-3, 6-4, 6-2 trước đối thủ nhiều duyên nợ cho thấy Djokovic đã thực sự vào guồng. Tay vợt 39 tuổi tung ra tới 33 cú winner, chỉ mắc 7 lỗi tự đánh hỏng và không để mất break nào suốt trận đấu. Khả năng điều bóng, phòng ngự cùng bản lĩnh ở các thời điểm then chốt tiếp tục là thứ khiến Djokovic khác biệt hoàn toàn với phần còn lại.

Đối thủ tiếp theo của Nole là Arthur Rinderknech, tay vợt Pháp đang có giải đấu khá ấn tượng. Rinderknech lần lượt vượt qua Oliver Tarvet và Martin Damm để góp mặt ở vòng ba Wimbledon năm thứ hai liên tiếp.

Điểm mạnh lớn nhất của tay vợt người Pháp nằm ở khả năng giao bóng. Anh vừa tung ra 20 cú ace trong chiến thắng trước Martin Damm và chưa để mất break nào ở vòng hai. Với chiều cao cùng lối đánh tấn công trực diện, Rinderknech hoàn toàn có thể gây ra một vài khó khăn nhất định trên mặt sân cỏ.

Dù vậy, khoảng cách đẳng cấp giữa hai tay vợt vẫn là rất lớn. Đây cũng là lần đầu tiên Djokovic chạm trán Rinderknech, nhưng kinh nghiệm của chủ nhân 24 Grand Slam tại những trận đấu lớn rõ ràng vượt trội hoàn toàn.

Nếu duy trì hiệu suất giao bóng như trước Tsitsipas, Djokovic nhiều khả năng sẽ kiểm soát trận đấu khá nhanh. Rinderknech có thể tạo ra vài game giằng co nhờ những cú giao bóng uy lực, nhưng để kéo dài thế trận trước một Djokovic đang đạt trạng thái ổn định là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.

Dự đoán kết quả: Novak Djokovic thắng 3-0.

Roman Safiullin - Joao Fonseca: 17h, 3/7 (vòng 3 đơn nam Wimbledon)

Safiullin đang trở thành hiện tượng thú vị tại Wimbledon 2026 khi liên tiếp vượt qua những trận đấu marathon. Tay vợt Nga thắng cả Andrey Rublev lẫn Botic van de Zandschulp sau 5 set, cho thấy bản lĩnh rất đáng gờm trên mặt sân cỏ.

Tài năng Fonseca (bên trái) đấu phong độ Safiullin (bên phải), trận đấu rất đáng để chờ đợi

Trong khi đó, Fonseca tiếp tục chứng minh anh là một trong những tài năng trẻ đáng xem nhất giải đấu năm nay. Tay vợt Brazil chưa thua set nào sau hai vòng đầu và vừa đánh bại Jesper de Jong bằng lối chơi tấn công cực kỳ bùng nổ với 50 cú winner.

Fonseca đang ngày càng thích nghi tốt hơn với sân cỏ, nhưng Safiullin sở hữu kinh nghiệm và khả năng kéo đối thủ vào các trận đấu dài hơi rất khó chịu. Đây nhiều khả năng sẽ là màn so tài giằng co hơn dự đoán.

Dù vậy, với phong độ ổn định cùng sức trẻ vượt trội, Fonseca vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút.

Dự đoán kết quả: Joao Fonseca thắng 3-1.