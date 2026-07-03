Nhận định bóng đá Argentina - Cape Verde: Chờ Messi giải mã "hiện tượng" (World Cup)

Argentina duy trì vị thế ứng viên vô địch

Argentina bước vào vòng knock-out với tư cách đội nhất bảng J sau khi giành trọn 9 điểm trước Algeria (3-0), Áo (2-0) và Jordan (3-1). Đoàn quân của HLV Lionel Scaloni tiếp tục thể hiện sự ổn định cả trong tấn công lẫn phòng ngự, khẳng định họ vẫn là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Dù đã bước sang tuổi 39, Lionel Messi vẫn sắm vai trò đầu tàu không thể thay thế của Argentina. Siêu sao 39 tuổi ghi 6 trong tổng số 8 bàn thắng của Argentina tại giải.

Argentina là "thách thức cực đại" dành cho Cape Verde

Thậm chí dù chỉ được xếp đá dự bị ở lượt trận cuối vòng bảng nhằm đảm bảo thể lực cho giai đoạn knock-out, anh vẫn kịp ghi dấu ấn bằng siêu phẩm đá phạt trong vài phút ít ỏi xuất hiện trên sân.

Bên cạnh Messi, Argentina vẫn sở hữu dàn vệ tinh chất lượng như Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister hay Rodrigo De Paul. Lối chơi kiểm soát bóng, chuyển trạng thái nhanh cùng khả năng tạo áp lực liên tục giúp đội bóng Nam Mỹ hiếm khi rơi vào thế bị động.

"Hiện tượng" Cape Verde hừng hực khí thế

Lần đầu tiên tham dự World Cup, Cape Verde đã gây bất ngờ lớn khi vượt qua bảng đấu có Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia. Lối chơi kỷ luật giúp đại diện châu Phi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0.

HLV Bubista xây dựng đội bóng theo sơ đồ thiên về phòng ngự, ưu tiên khối đội hình thấp và phản công nhanh. Thủ môn 40 tuổi Vozinha tiếp tục là điểm tựa lớn với nhiều pha cứu thua quan trọng trong hành trình lịch sử của Cape Verde.

Tuy nhiên, khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp, khoảng cách về trình độ giữa các đội sẽ bộc lộ rõ, và việc đối đầu Argentina sẽ trở thành thử thách lớn nhất mà Cape Verde từng trải qua.

Chờ thế trận áp đảo

Argentina nhiều khả năng sẽ kiểm soát bóng vượt trội ngay từ những phút đầu tiên. Phía đối diện, Cape Verde gần như chắc chắn phải lùi sâu đội hình, tập trung bịt kín khoảng trống trước vòng cấm và chờ cơ hội phản công.

Nếu Messi cùng các đồng đội có bàn thắng sớm, trận đấu rất dễ diễn ra theo kịch bản thuận lợi cho nhà đương kim vô địch. Ngược lại, Cape Verde có thẻ cố gắng kéo trận đấu vào thế giằng co càng lâu càng tốt.

HLV Scaloni tỏ ra thận trọng khi khẳng định Cape Verde là đối thủ không thể xem thường bởi họ sở hữu hàng thủ tổ chức tốt và khả năng phản công hiệu quả. Dù vậy, phát ngôn đó dường như chỉ mang tính xã giao bởi sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp, danh tiếng lẫn thực lực giữa 2 đội. Trên hết, chỉ cần Messi vẫn duy trì phong độ cao, khả năng Cape Verde gây bất ngờ cho nhà đương kim vô địch là viễn cảnh khó xảy ra.

Dự đoán tỷ số: Argentina 3-0 Cape Verde

Đội hình dự kiến:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi, Julián Álvarez.

Cape Verde: Vozinha; Steven Moreira, Logan Costa, Roberto Lopes, João Paulo; Jamiro Monteiro, Deroy Duarte, Kevin Pina; Bebé, Ryan Mendes, Gilson Tavares.

Thông tin lực lượng:

Argentina: Đội hình mạnh nhất.

Cape Verde: Đội hình mạnh nhất.