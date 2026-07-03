Tennis đỉnh cao Wimbledon: De Minaur - Fritz thắng nhàn, mỹ nhân Philippines tạo cột mốc lịch sử

Zverev thị uy sức mạnh, nối dài chuỗi thắng Grand Slam

Alexander Zverev chỉ mất 2 giờ 4 phút để đánh bại Valentin Royer với tỷ số 6-1, 6-3, 7-6(3) trên sân số 1, qua đó ghi tên mình vào vòng ba Wimbledon.

Zverev thi đấu ấn tượng

Tay vợt số 3 thế giới tung ra tới 14 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace), tận dụng thành công 5/8 cơ hội bẻ game và chạm mốc 50 chiến thắng cấp độ ATP trên mặt sân cỏ. Đáng chú ý, nhà vô địch Roland Garros đang sở hữu chuỗi 9 trận toàn thắng ở các giải Grand Slam.

Dù luôn nằm trong nhóm những tay vợt ổn định nhất ATP suốt hơn một thập kỷ qua, Wimbledon vẫn là giải Grand Slam mà Zverev chưa từng vượt qua vòng bốn.

Chủ nhân 25 danh hiệu ATP từng vào chung kết ba giải Grand Slam còn lại và đang hướng tới cột mốc trở thành tay vợt thứ 13 trong Kỷ nguyên Mở góp mặt ở trận chung kết của cả bốn giải Grand Slam.

Đối thủ tiếp theo của tay vợt người Đức sẽ là Marcos Giron, người vượt qua Quentin Halys với tỷ số 7-6(5), 6-3, 6-4. Lịch sử đối đầu hoàn toàn nghiêng về Zverev khi anh thắng cả 4 lần gặp Giron, trong đó có hai chiến thắng trên sân cỏ tại Wimbledon 2024 và Halle 2025.

De Minaur, Fritz thắng nhàn để góp mặt ở vòng ba

Hạt giống số 6 Alex de Minaur cũng có màn trình diễn đầy thuyết phục khi đánh bại chuyên gia sân cỏ Adrian Mannarino 6-3, 6-2, 6-2 chỉ sau 1 giờ 50 phút.

De Minaur có vé đi tiếp

Tay vợt người Australia sẽ chạm trán Zachary Svajda ở vòng ba. Đại diện Mỹ vừa trải qua cuộc marathon năm set trước Kamil Majchrzak với chiến thắng 2-6, 6-2, 6-7(5), 6-4, 6-3.

Trong khi đó, hạt giống số 7 Taylor Fritz tiếp tục chứng minh phong độ cực cao trên sân cỏ. Á quân liên tiếp tại Stuttgart và Halle dễ dàng vượt qua đồng hương Patrick Kypson với tỷ số 6-2, 6-2, 7-5.

Bergs tiếp tục thăng hoa, Fery thắp hy vọng cho chủ nhà

Một cái tên đang gây nhiều chú ý khác là Zizou Bergs. Nhà vô địch Eastbourne tiếp tục phong độ xuất sắc khi đánh bại Jaime Faria 7-6(6), 4-6, 6-2, 6-3 để lần đầu tiên trong sự nghiệp góp mặt ở vòng ba Wimbledon.

Trước mùa giải năm nay, Bergs chưa từng thắng một trận nào ở vòng đấu chính Wimbledon sau ba lần tham dự. Giờ đây, tay vợt người Bỉ chỉ còn cách vòng bốn một chiến thắng.

Đối thủ của anh sẽ là niềm hy vọng nước chủ nhà Arthur Fery, người tiếp tục tạo bất ngờ khi hạ Otto Virtanen với tỷ số 5-7, 7-6(3), 6-3, 6-3 để giành quyền đi tiếp.

Swiatek áp đảo Pliskova, tiến vào vòng ba đầy thuyết phục

Iga Swiatek không gặp nhiều khó khăn khi đánh bại cựu số 1 thế giới Karolina Pliskova với tỷ số 6-3, 6-1 chỉ sau 70 phút thi đấu, qua đó ghi tên mình vào vòng ba Wimbledon.

Swiatek cũng xuất sắc giành vé

Đây là chiến thắng thứ tư liên tiếp của Swiatek trước Pliskova và cũng là lần đầu hai tay vợt gặp nhau trên mặt sân cỏ. Khác hẳn trận mở màn đầy vất vả phải kéo dài ba set trước Taylor Townsend, tay vợt Ba Lan nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng áp đảo đối thủ.

Nhà vô địch sáu danh hiệu Grand Slam bẻ giao bóng liên tiếp ngay đầu trận. Trong set đầu chỉ kéo dài 25 phút, cô thắng tới 26/35 điểm và liên tục gây sức ép lên các game giao bóng của Pliskova. Dù đối thủ khởi đầu tốt hơn ở set hai khi sớm giành break, Swiatek nhanh chóng lấy lại thế trận để khép lại trận đấu và lần thứ sáu góp mặt ở vòng ba Wimbledon sau bảy lần tham dự.

Eala phục hận thành công, tiếp tục viết nên lịch sử cho quần vợt Philippines

Ở trận đấu còn lại, Alexandra Eala ngược dòng đánh bại Maya Joint 3-6, 6-2, 6-0 để hoàn tất màn phục hận sau thất bại đầy tiếc nuối ở chung kết Eastbourne 2025.

Alexandra Eala tạo nên lịch sử cho quần vợt Philippines

Một năm trước, Eala từng để vuột chức vô địch sau khi bỏ lỡ bốn championship point và thất bại trong loạt tie-break set quyết định. Lần tái ngộ này, hai tay vợt tiếp tục phải bước vào set ba, nhưng kịch bản hoàn toàn khác khi Eala thắng trắng 6-0 để giành quyền đi tiếp.

Chiến thắng giúp tay vợt 21 tuổi lần đầu tiên lọt vào vòng ba Wimbledon, đồng thời trở thành tay vợt Philippines đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng đấu này của một giải Grand Slam.

Lần tái ngộ thứ ba hứa hẹn nhiều bất ngờ

Swiatek và Eala sẽ gặp nhau lần thứ ba trên WTA Tour, nhưng đây là lần đầu tiên họ đối đầu trên mặt sân cỏ. Thành tích đối đầu hiện cân bằng 1-1.

Người hâm mộ vẫn chưa quên cú sốc tại Miami Open 2025, nơi Eala khi ấy chỉ xếp hạng 140 thế giới và tham dự bằng suất đặc cách đã đánh bại Swiatek 6-2, 7-5 ở tứ kết. Chiến thắng đó đưa tên tuổi cô bùng nổ, giúp trở thành tay vợt Philippines đầu tiên vào bán kết một giải WTA 1000 trước khi dừng bước trước Jessica Pegula.

Đó cũng là chiến thắng thứ hai của Eala trước một tay vợt trong Top 10, đồng thời là lần thứ ba Swiatek thất bại trước một đối thủ ngoài Top 100 ở vòng đấu chính của một giải WTA.