Dàn WAGs xinh đẹp tiếp lửa các tay vợt Anh chinh phục Wimbledon 2026

Cambri Prevost - Nàng y tá luôn sát cánh cùng Neal Skupski

Cambri Prevost là vị hôn thê của Neal Skupski, cựu số một thế giới nội dung đôi nam và ba lần vô địch Wimbledon. Sinh ra tại bang Louisiana (Mỹ), Cambri hiện làm y tá tại một bệnh viện và luôn xem Wimbledon là "khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm".

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của cặp đôi cũng gắn liền với All England Club khi Neal cầu hôn Cambri ngay tại đây vào năm 2015. Trên khán đài, cô luôn là người cổ vũ cuồng nhiệt nhất dành cho tay vợt sinh ra ở Liverpool. Sau chức vô địch Wimbledon 2023 của Neal, Cambri xúc động chia sẻ rằng cô không thể diễn tả hết niềm tự hào dành cho người bạn đời của mình.

Aleah - Hậu phương giúp Dan Evans vượt qua giai đoạn tăm tối

Aleah bắt đầu hẹn hò với Dan Evans vào năm 2017, đúng thời điểm tay vợt người Anh nhận án cấm thi đấu 12 tháng vì sử dụng chất cấm. Trong giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp, Aleah luôn ở bên động viên để Evans làm lại từ đầu và trở lại với quần vợt đỉnh cao.

Hiện sống kín tiếng tại Cheltenham, Aleah được cho là làm việc trong lĩnh vực doanh nghiệp và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Cặp đôi yêu thích những buổi hẹn hò giản dị tại các quán cà phê hơn là cuộc sống hào nhoáng, trong khi Dan Evans cũng dần rũ bỏ hình ảnh ăn chơi năm nào.

Louise Jacobi - Cựu nhà thiết kế Calvin Klein sánh đôi cùng Cameron Norrie

Louise Jacobi là một trong những nàng WAG nổi bật nhất của Wimbledon. Cựu nhà thiết kế Calvin Klein người Mỹ đã đính hôn với Cameron Norrie vào cuối năm ngoái sau sáu năm gắn bó.

Sinh ra tại New York, Louise thường xuyên cùng Norrie di chuyển khắp thế giới tham dự các giải đấu. Một trong những buổi hẹn hò đầu tiên của họ chính là chuyến đi tới Vienna để cổ vũ tay vợt người Anh thi đấu. Dù Norrie đã sở hữu nhiều danh hiệu ATP, Wimbledon vẫn là chiếc cúp mà anh chưa thể chạm tới và Louise tiếp tục là nguồn động lực lớn trên hành trình ấy.

Ariana Clarke - Nhà tâm lý học luôn đặt giấc mơ của chồng lên trước

Ariana Clarke kết hôn với Jay Clarke vào năm 2023 sau hơn một thập kỷ quen biết. Điều đặc biệt là chỉ ít ngày sau lễ cưới, Jay đã trở lại thi đấu thay vì tận hưởng tuần trăng mật như nhiều cặp đôi khác.

Là một nhà tâm lý học thể thao, Ariana hoàn toàn thấu hiểu sự nghiệp của chồng và luôn ủng hộ anh theo đuổi ước mơ. Cô tự nhận mình là "fan số một mãi mãi" của Jay Clarke và thường xuyên đồng hành cùng anh tại các giải đấu trên khắp thế giới.

Eden Silva - Cặp đôi quyền lực của làng quần vợt Anh

Không chỉ là bạn gái của Liam Broady, Eden Silva cũng là một tay vợt chuyên nghiệp đại diện cho Vương quốc Anh. Hai người bén duyên nhờ quần vợt vào năm 2021 và thậm chí từng sát cánh ở nội dung đôi nam nữ.

Ngoài sự nghiệp thi đấu, Eden còn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu sau khi được phát hiện qua mạng xã hội. Cặp đôi thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đầy lãng mạn, trong đó Eden yêu thích các liệu pháp massage để thư giãn còn Liam giải tỏa áp lực bằng golf, xem hòa nhạc và bắn súng thể thao.

Jennifer Willis - Nha sĩ đã thay đổi cuộc đời Marcus Willis

Jennifer Willis từng lọt vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Anh trước khi trở thành nha sĩ của hệ thống y tế NHS. Chính cô là người đã động viên Marcus Willis từ bỏ ý định giải nghệ để tiếp tục theo đuổi quần vợt.

Quyết định ấy đã mở ra câu chuyện cổ tích tại Wimbledon 2016, khi Marcus từ vị trí 772 thế giới giành quyền đối đầu huyền thoại Roger Federer trên sân Trung tâm. Sau hành trình đáng nhớ ấy, Jennifer và Marcus kết hôn, xây dựng gia đình hạnh phúc và hiện có con chung.

Keagan Polk - Mỹ nhân bóng chuyền bãi biển bên cạnh "Andy Murray mới"

Keagan Polk đang hẹn hò với Jacob Fearnley, tài năng trẻ được nhiều người kỳ vọng sẽ trở thành truyền nhân của Andy Murray. Hai người quen nhau khi cùng theo học tại Đại học Texas Christian ở Mỹ.

Là vận động viên bóng chuyền bãi biển kiêm kế toán, Keagan thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội để cổ vũ bạn trai. Cô nhiều lần chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào của cả hai và không ngần ngại bày tỏ tình cảm dành cho Jacob, người đang nổi lên như một trong những niềm hy vọng lớn nhất của quần vợt Anh tại Wimbledon.