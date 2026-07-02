Rực lửa Wimbledon: Sao gốc Việt dừng bước đáng tiếc, "Sharapova mới" thua sốc

Learner Tien dừng bước

Tay vợt gốc Việt, Learner Tien đã phải dừng bước ở vòng 2 Wimbledon 2026 khi đối đầu với Fucsovics. Đôi bên tạo nên kịch tính ngay từ set 1 và Tien giành chiến thắng sau loạt tie-break. Fucsovics có lời đáp trả ở set 2 khi thắng 6-4. Sang set 3, đôi bên lại cần tới loạt tie-break nhưng lần này Tien là người thua cuộc. Set cuối, tay vợt gốc Việt để mất điểm break quan trọng và thua 3-6 qua đó thua 1-3.

Learner Tien thua ngược

Medvedev vất vả ngược dòng

Daniil Medvedev có khởi đầu không tốt khi đối đầu với Merida Aguilar ở vòng 2 Wimbledon 2026. Tay vợt người Nga để thua 3-6 trong set 1 nhưng thắng với tỉ số tương tự trong set 2. Set 3 đôi bên chơi giằng co nhưng cuối cùng Medvedev đã vượt lên ở thời điểm quan trọng và thắng 7-5. Set cuối, Merida Aguilar đuối hơn hẳn và thua chóng vánh 2-6 và thua ngược 1-3.

Fonseca thắng dễ

Paulo Fonseca đang có phong độ rất tốt tại Wimbledon 2026. Đối đầu với Jesper De Jong, tay vợt người Brazil thể hiện sự áp đảo khi thắng 6-1 trong set 1. Sang set 2, tay vợt người Hà Lan chơi tốt hơn nhưng cuối cùng vẫn thua 5-7. Set cuối, Fonseca có được điểm break quyết định và thắng 6-4 qua đó thắng 3-0.

Andreeva bất ngờ bị loại

Nhà vô địch Roland Garros, Mirra Andreeva bất ngờ bị loại ngay ở vòng 2 Wimbledon khi đối đầu với Krejcikova. Tay vợt người CH Séc đã chơi rất hay sau khi thua 4-6 ở set 1. Sang set 2, Krejcikova cướp được điểm break ở game 12 và thắng luôn 7-5. Set cuối, Andreeva rất nỗ lực để cứu 4 nguy cơ thua luôn nhưng cuối cùng lại mất điểm break ở game 10 và thua 4-6.