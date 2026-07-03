Công nghệ trong quả bóng World Cup từng khiến Ronaldo ôm hận, giờ lại cứu Bồ Đào Nha

⚽ Con chip từng khiến Ronaldo mất bàn thắng, giờ lại cứu Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo hẳn vẫn chưa quên khoảnh khắc đáng tiếc tại World Cup 2022. Khi ấy, Ronaldo tin chắc mình đã ghi bàn vào lưới Uruguay sau đường chuyền của Bruno Fernandes. Siêu sao người Bồ Đào Nha chạy đi ăn mừng, giơ cao hai tay và nghĩ rằng mình vừa bổ sung thêm một kỷ lục nữa tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Con chip từng khiến Ronaldo mất bàn thắng tại World Cup 2022

Tuy nhiên, cảm biến được tích hợp bên trong quả bóng Al Rihla lại cho thấy điều ngược lại. Dữ liệu xác nhận Ronaldo hoàn toàn không chạm bóng trước khi bóng đi vào lưới. Không có va chạm, không có tín hiệu từ cảm biến và bàn thắng được tính cho Bruno Fernandes.

Tình huống đó đưa công nghệ cảm biến trong bóng trở thành tâm điểm chú ý của bóng đá thế giới. Bốn năm sau, Adidas tiếp tục phát triển công nghệ này trên quả bóng Trionda - bóng thi đấu chính thức của World Cup 2026.

"Khi nói về một quả bóng kết nối, chúng tôi muốn mang lại sự sống cho nó. Chúng tôi đã trao cho quả bóng một nhịp đập", Adidas chia sẻ với MARCA.

Và chính "nhịp đập" ấy một lần nữa thay đổi số phận của Ronaldo, nhưng lần này theo hướng hoàn toàn có lợi.

VAR xác định Matanovic đã chạm bóng trước khi Pasalic nhận bóng

Trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia, khi đội bóng của Ronaldo chỉ còn ít phút nữa sẽ giành vé vào vòng 1/8, Ivan Perisic thực hiện quả tạt vào vòng cấm. Igor Matanovic đánh đầu chuyền ngược, Pasalic đang ở vị trí việt vị cố gắng khống chế bóng trước khi bóng đến chân Josko Gvardiol để trung vệ này dễ dàng ghi bàn.

Các cầu thủ Croatia và khán giả trên sân lập tức ăn mừng, nhưng nhân vật quyết định số phận tình huống lại không phải VAR hay góc quay truyền hình.

Chính cảm biến bên trong trái bóng đã phát hiện Matanovic có chạm bóng với độ chính xác mà mắt người gần như không thể nhận biết.

VAR sau đó hủy bàn thắng, Bồ Đào Nha giữ nguyên lợi thế và chính thức giành vé vào vòng 1/8, nơi họ sẽ chạm trán Tây Ban Nha.

Nếu năm 2022 con chip từng lấy đi bàn thắng mà Ronaldo đã ăn mừng, thì bốn năm sau, công nghệ ấy lại gián tiếp cứu chính đội tuyển Bồ Đào Nha.

Con chip giúp VAR hủy bàn thắng của Croatia

📡 Cảm biến ghi nhận 500 lần mỗi giây, hỗ trợ trọng tài chính xác hơn

Theo Adidas, cảm biến bên trong trái bóng ghi nhận dữ liệu tới 500 lần mỗi giây. Mọi đường chuyền, cú sút, pha đánh đầu, phá bóng hay chạm bóng đều được ghi nhận theo thời gian thực trước khi truyền tới các trọng tài.

Công nghệ mới giúp trọng tài xác định chính xác thời điểm cầu thủ chạm bóng trong các tình huống gây tranh cãi

Nhờ đó, các trọng tài có thể xác định chính xác thời điểm quả bóng được chuyền đi hoặc khoảnh khắc xảy ra một pha chạm bóng - những dữ liệu cực kỳ quan trọng đối với hệ thống việt vị bán tự động cũng như VAR.

"Công nghệ giúp các trọng tài đưa ra quyết định chính xác hơn và nhanh hơn. Chúng tôi đang đưa sự công bằng trong bóng đá lên một tầm cao mới", đại diện hãng nhấn mạnh.