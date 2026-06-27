Djokovic thắng trận đầu tiên trên sân cỏ, gửi "cảnh báo" tới Sinner ở Wimbledon

Khi kết quả bốc thăm đẩy hai kỳ phùng địch thủ vào chung một nhánh đấu bán kết, Novak Djokovic đã có động thái không thể ấn tượng hơn bằng chiến thắng thuyết phục trong trận mở màn sân cỏ tại London.

Djokovic có chiến thắng đầu tiên trên sân cỏ mùa giải 2026

Lời khẳng định đập tan hoài nghi

Trước khi bước vào giải giao hữu Giorgio Armani Tennis Classic tại CLB Hurlingham, Djokovic phải đối mặt với vô vàn dấu hỏi về thể trạng. Tay vợt sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam đã không thi đấu kể từ sau thất bại kịch tính trước Joao Fonseca tại Roland Garros vào cuối tháng 5, đồng thời vừa rút lui đầy bí ẩn khỏi trận đấu hôm thứ Tư (25/6) gặp Karen Khachanov.

Tuy nhiên, dưới cái nóng chạm ngưỡng 36 độ C tại London vào ngày thứ Sáu (26/6), hạt giống số 7 của Wimbledon đã đập tan mọi hoài nghi. Đối đầu với tay vợt hạng 24 thế giới Tommy Paul, Djokovic phô diễn bộ kỹ năng di chuyển thanh thoát và những cú đánh vô cùng mượt mà.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở set 1 khi tỷ số đang là 2-3, Djokovic giành chiến thắng trong một loạt đôi công nghẹt thở từ vạch cuối sân để bẻ giao bóng của đối thủ, trước khi khép lại set đấu với tỷ số 6-3. Dù để Tommy Paul kéo vào loạt tie-break và giành chiến thắng 8-6 ở set hai, bản lĩnh của Nole đã lên tiếng đúng lúc ở set quyết định. Anh giành break bản lề để kết thúc trận đấu với các tỷ số 6-3, 6-7(6), 7-5.

Nhánh đấu rực lửa: Hướng về trận đại chiến ở bán kết

Chiến thắng này của Djokovic như một cảnh báo cho tham vọng bảo vệ ngôi vương của hạt giống số 1 Jannik Sinner. Theo kết quả bốc thăm Wimbledon 2026 vừa công bố, hai tay vợt nằm chung nhánh bán kết. Trong bối cảnh đại kình địch Carlos Alcaraz phải rút lui vì chấn thương cổ tay, Sinner và Djokovicchính là hai ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch năm nay.

Lộ trình của Jannik Sinner: Sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu trước Miomir Kecmanovic. Anh có thể gặp Daniil Medvedev ở tứ kết trước khi nghĩ về cuộc đối đầu với Nole.

Lộ trình của Novak Djokovic: Sẽ đánh trận mở màn gặp Wu Yibing (Trung Quốc) vào thứ Hai. Con đường tiến vào bán kết của anh dự báo sẽ đi qua Stefanos Tsitsipas (vòng 2), Andrey Rublev hoặc Joao Fonseca (vòng 4) và hạt giống số 3 Felix Auger-Aliassime ở tứ kết.

Mặt sân cỏ tại Hurlingham được các tay vợt đánh giá là có tốc độ bóng đi nhanh hơn cả sân tại All England Club. Việc Djokovic thích nghi cực nhanh và giành chiến thắng ngay trong trận sân cỏ duy nhất trước giải đấu là lời khẳng định: Vua sân cỏ đã sẵn sàng cho danh hiệu Grand Slam thứ 25. Sinner chắc chắn sẽ phải dè chừng bởi "Quái thú" Djokovic đang dần nóng máy.