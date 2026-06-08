“Mưa” cú sốc tại “World Cup bi-a VN”, hot girl Hàn Quốc lên ngôi vô địch

🌟 Quyết Chiến cùng dàn cao thủ liên tiếp bị loại sốc, Chí Long đăng quang

Nội dung carom 3 băng giải billiards HBSF Tour 1 Cúp MIN Table năm 2026 kết thúc vào tối ngày 7/6 tại TP.HCM chứng kiến màn đăng quang của Nguyễn Chí Long. Đây là cái tên trước đó không hề được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ở giải đấu được mệnh danh là “World Cup bi-a Việt Nam”, quy tụ dàn sao hay nhất cả nước.

Nguyễn Chí Long lên ngôi vô địch sau khi các ứng viên hàng đầu liên tiếp bị loại

Tour đấu này đã chứng kiến hàng loạt cú sốc lớn. Đầu tiên là việc cơ thủ 4 lần vô địch World Cup Trần Quyết Chiến bị loại ngay ở vòng bảng, nơi mà anh để thua người tiền bối kỳ cựu Lý Thế Vinh.

Cũng chính tượng đài 63 tuổi của làng bi-a Việt Nam đã tiếp tục loại đương kim á quân TP.HCM World Cup 2026 xếp hạng 11 thế giới Chiêm Hồng Thái tại vòng knock-out. Cũng ở vòng này, Thanh Tùng loại nhà vô địch World Cup đang xếp hạng 9 thế giới Trần Thanh Lực.

Đến tứ kết, Hồ Quan Thái vượt qua lão tướng Lý Thế Vinh còn Phạm Hùng Cường loại luôn nhà vô địch World Championship Bao Phương Vinh. Điều này biến tour 1 chỉ còn là màn thư hùng giữa các “ngựa ô”.

Chí Long (áo trắng) vượt qua Nhất Hòa ở chung kết

Trong trận chung kết, Chí Long đã thắng 50-36 sau 33 lượt cơ trước Nguyễn Nhất Hòa, qua đó nhận chức vô địch với cúp và 70 triệu đồng tiền thưởng. Á quân Nguyễn Nhất Hoà nhận 30 triệu đồng. Hai cơ thủ đồng hạng Ba là Hồ Quan Thái và Phạm Hùng Cường nhận 10 triệu đồng. Tất cả các cơ thủ có thành tích đều nhận được huy chương.

Giải "Series xuất sắc" thuộc về lão tướng Lý Thế Vinh với đường cơ 14 điểm và giải "Best Game" thuộc về Mai Tân Huyên với hiệu suất ghi điểm 3.077 điểm/lượt cơ, mỗi cơ thủ nhận 5 triệu đồng.

🔥 Hot girl bi-a Hàn Quốc lên ngôi vô địch

Cũng trong ngày 7/6, giải đấu đã tìm ra 3 nhà vô địch ở 3 nội dung còn lại. Đáng chú ý ở nội dung pool nữ, hot girl người Hàn Quốc Kwon Bomi thể hiện sự xuất sắc khi thắng 4-3 và 4-1 sau 2 set trước Bùi Xuân Vàng để lên ngôi vô địch, nhận cúp và 20 triệu đồng. Á quân Bùi Xuân Vàng nhận 8 triệu đồng. Hai cơ thủ đồng hạng Ba là Phạm Kim Uyên và Dương Gia Linh nhận 3 triệu đồng.

Kwon Bomi vô địch pool nữ

Ở nội dung pool 9 bi nam, Cao Văn Hào thắng nhà đương kim vô địch HBSF là Lim Leng cũng sau 2 set với tỉ số 4-0 và 4-3, nhận cúp và 60 triệu đồng. Á quân Lim Leng nhận 30 triệu đồng. Đồng hạng Ba là Nguyễn Khánh Hoàng và Vũ Văn Minh nhận 10 triệu đồng.

Cao Văn Hào và Nguyễn Bích Trâm lần lượt vô địch pool nam và carom 3 băng nữ

Ở nội dung carom 3 băng nữ, Nguyễn Thị Bích Trâm thắng trước nhà đương kim vô địch Châu Á Nguyễn Đức Yến Sinh với tỉ số 30-17 sau 32 lượt cơ ở trận chung kết, nhận cúp và 15 triệu đồng. Á quân Nguyễn Đức Yến Sinh nhận 6 triệu đồng. Hai cơ thủ đồng hạng Ba là Lê Thị Ngọc Huệ và Nguyễn Thị Thu Hiền nhận 3 triệu đồng. Giải "Series xuất sắc" thuộc về Yến Sinh với đường cơ 7 điểm và giải Best Game thuộc về Lương Thị Thơm với hiệu suất ghi điểm 1,389 điểm/lượt cơ, mỗi giải nhận 1 triệu đồng.

Như vậy, HBSF Tour 1 Cúp MIN Table năm 2026 đã khép lại 6 ngày tranh tài hấp dẫn. Giải đấu được Liên đoàn Billiards & Snooker Thành phố Hồ Chí Minh (HBSF) tổ chức có tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 400 triệu đồng.

HBSF Tour 1 năm 2026 kết thúc thành công tốt đẹp

HBSF Tour được tổ chức từ năm 2022, được xem là giải đấu quốc nội danh giá bậc nhất hiện nay, được ví von là “World Cup của bi-a Việt Nam” với dàn cơ thủ chất lượng, đông đảo cùng công tác tổ chức chỉn chu, chuyên môn và trang thiết bị tiêu chuẩn.