Hot girl Hàn Quốc thắng penalty kịch tính nam cơ thủ, đại náo “World Cup bi-a VN”

🔥 Dàn hot girl Hàn Quốc đại náo “World Cup bi-a Việt Nam”

Trong ngày 2/6, giải Billiards HBSF Tour 1 Cúp MIN Table năm 2026 chính thức khởi tranh tại Trung tâm Dịch vụ TDTT (Phường Phú Thọ, TP.HCM). Trong đó, tâm điểm của sự chú ý được hướng về nội dung pool nam, nơi có sự tranh tài của 3 nữ cơ thủ rất xinh đẹp đến từ Hàn Quốc.

Kim Bogeon ghi tên mình vào top 64 với 2 chiến thắng bằng các loạt penalty trước cơ thủ nam

Sang tham dự HBSF Tour ở nội dung chính là pool nữ, các “bóng hồng này” quyết định đăng ký tranh tài cả nội dung của nam với mong muốn được cọ xát, tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn. Dù vậy, tài năng của các người đẹp đã khiến các nam đồng nghiệp phải trầm trồ.

Ở trận ra quân của mình, Kim Bogeon đã thắng Nguyễn Đình Hoàng Nam trong loạt penalty sau khi đã hòa ở 2 set chính. Đáng nói, Hoàng Nam là cơ thủ vừa giành hạng 3 Đại hội TDTT TP.HCM 2026. Tiếp đến, Kim Bogeon tiếp tục thắng trong loạt penalty trước Bùi Hồng Tân, qua đó ghi tên mình vào top 64. Kim Bogeon là cơ thủ thú vị của giải đấu. Ngoài nội dung chính thi đấu là pool nữ, cô còn thử sức tranh tài ở nội dung pool nam và cả carom 3 băng nữ.

Hot girl này thi đấu đến 3 nội dung là pool nữ, pool nam và carom 3 băng nữ

Trong khi đó, cả 2 nữ cơ thủ Hàn Quốc còn lại là Song Nakyung và Kwon Bomi cũng lần lượt thắng Hồ Chí Kiên và Phùng Quốc Huy. Cả hai sẽ tranh suất vào top 64 trong ngày 3/6.

Bên cạnh đó, ngày thi đấu 3/6 của giải còn tranh tài Round 1 ở nội dung carom 3 băng nam với những cái tên đáng chú ý như nhà vô địch quốc gia Lê Thành Tiến, Trương Quang Hào, Nguyễn Đình Quốc, Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Mai Tân Huyên…

🌟 “World Cup bi-a Việt Nam” với nhiều đổi mới từ HBSF

Giải Billiards HBSF Tour 1 Cúp MIN Table năm 2026 diễn ra từ 2-7/6 tại Trung tâm Dịch vụ TDTT (Phường Phú Thọ, TP.HCM). Giải đấu được Liên đoàn Billiards & Snooker Thành phố Hồ Chí Minh (HBSF) tổ chức với sự tài trợ chính của MIN Table có tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 400 triệu đồng.

Giải quy tụ khoảng 360 VĐV, trong đó có hầu hết các cơ thủ hay nhất Việt Nam hiện nay ở tất cả các nội dung cùng một số cơ thủ quốc tế, đặc biệt là từ Hàn Quốc tranh tài ở 4 nội dung gồm carom 3 băng nam, carom 3 băng nữ, pool 9 bi nam và pool 9 bi nữ.

HBSF Tour được tổ chức từ năm 2022, được xem là giải đấu quốc nội danh giá bậc nhất hiện nay, được ví von là “World Cup của bi-a Việt Nam” với dàn cơ thủ chất lượng, đông đảo cùng công tác tổ chức chỉn chu, chuyên môn và trang thiết bị tiêu chuẩn.

Đặc biệt, HBSF Tour năm 2026 là lần đầu tiên, nội dung pool thay đổi thể thức, thi đấu theo set. Bên cạnh đó, nội dung carom 3 băng cũng khắc nghiệt hơn, tăng tính cạnh tranh khi vòng loại chỉ giới hạn 80 suất (so với 160 suất như trước). Đặc biệt, chỉ những cơ thủ thi đấu đủ 2 tour (chặng) trong năm của HBSF Tour mới được tham dự HBSF Final diễn ra vào cuối năm với mức tiền thưởng hấp dẫn hơn nữa. Điều này giúp tăng tính cạnh tranh cũng như sự hấp dẫn của giải.