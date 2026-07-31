Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Philippines: Chủ nhà quyết thắng ngày ra quân (SEA V.Cup)

Chủ nhà Việt Nam quyết khởi đầu bằng chiến thắng

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào chặng 1 SEA V.Cup 2026 với sự tự tin sau khi giành hạng ba AVC Cup 2026. Được thi đấu trên sân nhà tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội), thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đặt mục tiêu đánh bại Philippines để có màn khởi đầu thuận lợi trong hành trình chinh phục ngôi vô địch.

Đội chủ nhà mang đến giải lực lượng mạnh với nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm như Trần Thị Thanh Thúy, Bích Thủy, Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Như Quỳnh hay Vi Yến Nhi. Với đội hình có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ nhập cuộc chủ động, phát huy khả năng chắn bóng, phòng ngự và phản công nhanh để sớm tạo lợi thế trước đối thủ.

Philippines sẵn sàng tạo bất ngờ

Bên kia chiến tuyến, Philippines được xem là đối thủ không dễ bị đánh bại. Đội bóng này có những bước tiến đáng kể trong vài năm gần đây nhờ tăng cường đầu tư và bổ sung nhiều VĐV chất lượng, trong đó có các cầu thủ mang dòng máu lai và đang thi đấu ở nước ngoài.

Dù vậy, xét về tương quan lực lượng, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như lợi thế sân nhà, tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Trong bối cảnh SEA V.Cup 2026 chỉ có bốn đội tham dự gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines, mỗi chiến thắng đều mang ý nghĩa quan trọng do giải đấu thi đấu theo thể thức vòng tròn.