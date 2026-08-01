Trực tiếp bóng đá Lào - Philippines: Giành 3 điểm là nhiệm vụ bắt buộc (AFF Cup)

AFF Cup | 17h, 1/8 | SVĐ Quốc gia Lào Lào 0 - 0 Philippines (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Lào vs Philippines Philippines Điểm Lokphathip Thongkhamsavath Chanthaleuxay Somsanith Xaysombath Leuanthala Noophakde Phetsivailay Khounthoumphone Wepaserth Sengvanny Điểm Kammeraad Bugas Gayoso Kellonen Mrowka Reyes Rosquillo Roblico Sato Tabinas Woods Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Lào Lào Philippines Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lokphathip, Thongkhamsavath, Chanthaleuxay, Somsanith, Xaysombath, Leuanthala, Noophakde, Phetsivailay, Khounthoumphone, Wepaserth, Sengvanny Kammeraad, Bugas, Gayoso, Kellonen, Mrowka, Reyes, Rosquillo, Roblico, Sato, Tabinas, Woods

Áp lực của chủ nhà Lào sau khởi đầu thất vọng

Đội chủ nhà Lào vừa trải qua khởi đầu đáng quên tại ASEAN Cup 2026 khi liên tiếp nhận hai thất bại nặng nề trước những đối thủ mạnh của bảng B là Thái Lan và Malaysia. Hàng thủ của đội bóng xứ Triệu Voi đã để thủng lưới tới 9 bàn và chưa thể ghi nổi một bàn thắng nào sau hai lượt trận.

Dù vậy, sân nhà vẫn được xem là điểm tựa tinh thần cực kỳ quan trọng đối với thầy trò HLV Vladica Grujic. Trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, Lào chắc chắn sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất nhằm tìm kiếm điểm số đầu tiên, qua đó cứu vãn phần nào hình ảnh của đội bóng. Tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc luôn là điểm cộng lớn của Lào, đặc biệt khi chạm trán các đối thủ có trình độ không quá vượt trội.

Bản lĩnh và quyết tâm lấy trọn 3 điểm của Philippines

Ở chiều ngược lại, Philippines vừa gây thất vọng lớn khi bất ngờ để Myanmar đánh bại với tỷ số đậm 1-4 ngay trên sân nhà ở ngày ra quân. Thất bại này khiến cơ hội cạnh tranh tấm vé vào bán kết của "The Azkals" trở nên vô cùng gian nan. Dù sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở nước ngoài, tập thể của HLV Carles Cuadrat lại cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự kém cùng sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm.

Tuy nhiên, xét về tổng thể chất lượng nhân sự, kinh nghiệm trận mạc và chiều sâu lực lượng, Philippines vẫn được đánh giá nhỉnh hơn hẳn so với Lào. Thống kê đối đầu cũng hoàn toàn ủng hộ đội khách khi họ bất bại trong 5 lần chạm trán gần nhất, giành tới 4 chiến thắng. Trước một Lào bị đánh giá thấp hơn, Philippines nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao tấn công ngay từ đầu để giành trọn 3 điểm và trở lại cuộc đua.

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