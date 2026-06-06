Quyết Chiến bị loại sốc, Bao Phương Vinh thẳng tiến tại “World Cup bi-a VN”

Quyết Chiến bị loại vì hiệu số phụ

Tâm điểm của ngày thi đấu 5/6 tại giải Billiards HBSF Tour 1 Cúp MIN Table năm 2026 được hướng về Round 3 nội dung carom 3 băng khi có màn ra quân của dàn hảo thủ tốt nhất Việt Nam hiện nay.

Trần Quyết Chiến bị loại sốc vì chỉ số phụ

Bất ngờ lớn nhất diễn ra tại bảng C. Tay cơ 4 lần vô địch World Cup Trần Quyết Chiến ở trận ra quân đã bị Phạm Hùng Cường cầm hòa với tỷ số 40-40 sau 23 lượt cơ. Quyết Chiến sau đó thắng trước Đỗ Nguyễn Trung Hậu (tỷ số 40-38 sau 24 lượt cơ) ở trận thứ 2 và để thua lão tướng kỳ cựu Lý Thế Vinh với tỷ số 25-40 sau 21 lượt cơ ở lượt cuối.

Với 3 trận toàn thắng, lão tướng Lý Thế Vinh giành ngôi nhất bảng. Trong khi đó, dù có cùng 1 thắng – 1 thua giống như Phạm Hùng Cường (hiệu suất 1,549 điểm/lượt cơ), Quyết Chiến bị loại khi thua sít sao chỉ số phụ với hiệu suất 1,544 điểm/lượt cơ, chính thức khép lại hành trình tại giải đấu này.

Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực thẳng tiến

Tại bảng B, Bao Phương Vinh có 2 chiến thắng trước Trương Quang Hào (40-32 sau 22 lượt cơ) và Đoàn Minh Kiệt (40-22 sau 19 lượt cơ). Dù để thua Lê Văn Thái với tỷ số 30-40 sau 21 lượt cơ ở trận đấu còn lại, nhà cựu vô địch World Championship vẫn giành ngôi nhất bảng B nhờ hiệu suất ghi điểm vượt trội.

Bao Phương Vinh thẳng tiến

Trần Thanh Lực có 3 trận toàn thắng tại bảng H, trong đó có series 12 điểm. Một số hảo thủ đi tiếp có thể kể đến Chiêm Hồng Thái, Mai Tân Huyên, Lê Quốc Hồ, Nguyễn Nhất Hòa…Đáng chú ý, Nguyễn Trần Thanh Tự cũng phải dừng bước sớm tại bảng A khi chỉ xếp vị trí thứ 3. 2 cơ thủ đi tiếp ở bảng đấu này là Nguyễn Hoàn Tất và Hồ Quan Thái.

Kịch tính nội dung pool nam và nữ

Ở nội dung pool 9 bi nam, ngày 5/6 đã diễn ra các lượt trận thuộc vòng chính thức. Nhà vô địch HBSF Tour 3 năm 2025 Lim Leng tiếp tục chứng tỏ sức mạnh bằng 2 chiến thắng áp đảo trước Hứa Sâm Toàn và Lâm Bảo Minh để lọt vào vòng 16.

Nhà đương kim vô địch pool Lim Leng thể hiện đẳng cấp

Nhà cựu vô địch quốc gia Nguyễn Hoàng Minh Tài cũng thuận lợi vượt qua vòng bảng bằng 2 chiến thắng nghẹt thở trước Lee Junho (Hàn Quốc) và người đàn anh lừng danh Tất Duy Kiên. Các đại diện khác như Võ Văn Tiến, Tất Duy Kiên và Cao Văn Hào cũng ghi tên mình vào vòng trong.

Song song đó, tại nội dung pool 9 bi nữ, hai cái tên hàng đầu của billiards Việt Nam là Bùi Xuân Vàng và Dương Yến Vi cũng dễ dàng đi tiếp.

Trong ngày 6/6, pool nữ sẽ tiếp tục diễn ra các lượt trận quyết định để tìm ra những cái tên xuất sắc nhất vào vòng 16. Nội dung carom 3 băng nữ cũng sẽ bắt đầu thi đấu cùng ngày.

Đặc biệt, nội dung carom 3 băng nam sẽ diễn ra vòng knock-out dành cho top 16. Một số cặp trận nổi bật có Lý Thế Vinh so tài Chiêm Hồng Thái. Mai Tân Huyên gặp Lê Quốc Hồ. Trần Thanh Lực đối đầu Nguyễn Thanh Tùng hay Phạm Quốc Thích so tài Hồ Quan Thái.