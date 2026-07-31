Nhà vô địch Olympic Suni Lee vừa khiến cộng đồng mạng và người hâm mộ Việt Nam quan tâm khi bất ngờ đăng tải loạt ảnh thả dáng gợi cảm tại TP. Hồ Chí Minh.

Tiếp nối thông điệp truyền cảm hứng về "cơ thể là kỳ quan", ngôi sao của làng thể dục dụng cụ thế giới tiếp tục chứng minh đẳng cấp nhan sắc và tư duy rũ bỏ mọi phán xét tiêu cực.

Suni Lee chia sẻ hình ảnh khi tới Việt Nam

Sức hút từ "đóa hồng" gốc H'Mông giữa lòng TP.HCM

Mới đây, trang Instagram cá nhân sở hữu hơn 3,5 triệu lượt theo dõi của Sunisa Lee đã "dậy sóng" khi cô nàng cập nhật dòng trạng thái có tên Việt Nam và bên cạnh là trái tim. Chuỗi khung hình nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn nhờ gu thời trang táo bạo, tôn trọn vẹn những đường cong "kỳ quan" được mài giũa qua hàng vạn giờ tập luyện nghiêm ngặt.

Không còn là một chiến binh gồng mình trên sàn đấu, mỹ nhân sinh năm 2003 mang dòng máu H'Mông gốc Lào xuất hiện với diện mạo đầy phóng khoáng, thời thượng khi ghé thăm Việt Nam.

Chi tiết này lập tức lọt vào mắt xanh của truyền thông và người hâm mộ. Hóa ra, đằng sau hào quang của 6 tấm huy chương Thế vận hội, nàng thơ của nước Mỹ lại dành một tình yêu đặc biệt cho Việt Nam. Chuyến vi vu đến TP.HCM chính là câu trả lời ngọt ngào nhất mà cô dành tặng cho các fan Việt.

Mưa lời khen từ fan quốc tế và loạt "comment hot" đẩy thuyền

Phía dưới bài đăng của bông hồng gốc Á, phần bình luận nhanh chóng biến thành một "đại hội" săn đón của hàng vạn người hâm mộ và các tài khoản. Thần thái kiêu hãnh và đôi mắt biết nói của Suni khiến người xem không thể rời mắt:

- "Oh you’re STUNNING" (Ôi, bạn thực sự làm tôi choáng ngợp vì quá đẹp!).

- "Left no crumbs" (Đẹp không tì vết, không có điểm nào để chê!).

- "Your eyes be like" (Đôi mắt ấy nhìn mà muốn tan chảy luôn).

Thú vị hơn, độ quyến rũ của nhà vô địch Olympic 23 tuổi còn kéo theo cả những màn "trêu ghẹo" và thả thính công khai từ các ngôi sao thể thao lớn. Đáng chú ý là sự xuất hiện của các bình luận liên quan đến ngôi sao bóng rổ NBA OG Anunoby, khiến các fan được dịp "đẩy thuyền" rầm rộ:

- "Knicks in 5, dinner at 6 ???" (Chiến thắng cho New York Knicks và một bữa tối lúc 6 giờ nhé?).

- "Yo tell OG to back off my girl" (Này, bảo OG tránh xa cô gái của tôi ra nhé!).

- "He’s a good man, Suni!" (Anh ấy là một người đàn ông tốt đấy, Suni ơi!).

Thoải mái diện trang phục quyến rũ và tận hưởng khoảng thời gian tại Việt Nam là minh chứng cho thấy Sunisa đã hoàn toàn chiến thắng được những áp lực tâm lý từ dư luận. Từ một cô gái từng tự ti, khắt khe với chính mình vì những lời miệt thị ngoại hình trực tuyến, "nữ hoàng xà lệch" giờ đây đã biết cách yêu chiều bản thân, xem cơ thể là một tác phẩm nghệ thuật cần được nâng niu.

Những hình ảnh mà Suni Lee đăng tải ở Việt Nam