Đức Thiện thống trị bi-a châu Á, Hoàng "Sao" nói lời "gan ruột" về VĐV Việt Nam

Chức vô địch lịch sử của bi-a Việt Nam

Lường Đức Thiện đã viết nên cột mốc chưa từng có cho billiards Việt Nam khi trở thành cơ thủ đầu tiên vô địch pool 9 bi châu Á. Hành trình đăng quang của cơ thủ sinh năm 1992 càng trở nên thuyết phục khi anh liên tiếp đánh bại những tên tuổi hàng đầu khu vực, từ Alexis Ferrer ở tứ kết, hạ cựu số 1 thế giới Ko Ping Chung với tỷ số 10-4 ở bán kết, trước khi vượt qua Wu Kun Lin 11-7 trong trận chung kết để bước lên ngôi vô địch.

Đức Thiện vô địch châu Á, danh hiệu lịch sử

Mang về phần thưởng 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng), Đức Thiện còn mở ra cột mốc lịch sử cho bi-a pool Việt Nam trên đấu trường châu lục.

"Đây không phải chiến thắng của riêng cá nhân"

Sau khi cảm xúc lắng xuống, Đức Thiện đăng tải tâm thư đầy xúc động trên trang cá nhân. Nhà vô địch châu Á thừa nhận phải đến lúc ấy anh mới thực sự tin mình đã chạm tay vào danh hiệu lịch sử.

Điều đặc biệt là thay vì nói về bản thân, Đức Thiện dành phần lớn bài viết để gửi lời tri ân tới Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam, ban huấn luyện, các nhà tài trợ, gia đình, người hâm mộ và những người đã âm thầm đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường đã qua.

"Đây hoàn toàn không phải là chiến thắng của riêng cá nhân mà là chiến thắng của tất cả chúng ta", Đức Thiện chia sẻ, đồng thời khẳng định chức vô địch sẽ là động lực để bản thân cũng như các thế hệ cơ thủ Việt Nam tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.

Hoàng "Sao" nói lời "gan ruột" về bi-a Việt Nam

Ngay sau chức vô địch của người đồng đội, Dương Quốc Hoàng (Hoàng "Sao") cũng đăng tải bài viết thu hút sự chú ý. Dù thẳng thắn nhìn nhận bản thân có giải đấu không như kỳ vọng vì phong độ chưa tốt, cơ thủ số một Việt Nam vẫn dành những lời chúc mừng đầy trân trọng cho Đức Thiện.

Hoàng "Sao" (áo xanh) rất tin tưởng vào tài năng của các cơ thủ Việt Nam

"Thành tích xuất sắc của Đức Thiện đã củng cố vị thế ngày càng lớn mạnh của billiards nước nhà trên đấu trường quốc tế", Hoàng viết.

Đáng chú ý hơn, Hoàng nhắc lại quan điểm từng chia sẻ rằng bi-a Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, các cơ thủ tiến bộ từng ngày và chức vô địch của Đức Thiện chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự trưởng thành ấy.

Lời chúc của Hoàng "Sao" cùng sự khiêm nhường của Đức Thiện đã tạo nên một hình ảnh đẹp sau giải đấu. Đó là niềm vui của một nhà vô địch, là tinh thần đoàn kết của một thế hệ cơ thủ đang cùng nhau đưa billiards Việt Nam vươn tầm châu lục và thế giới.