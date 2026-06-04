“Messi” làng bi-a VN loại nhà vô địch, á quân World Cup Chiêm Hồng Thái xuất trận

💥 “Messi” làng bi-a loại nhà vô địch quốc gia

Ở vòng đấu Round 1 nội dung carom 3 băng nam của giải Billiards HBSF Tour 1 Cúp MIN Table năm 2026 diễn ra trong ngày 3/6 đã sớm chứng kiến cú sốc lớn khi nhà vô địch quốc gia Lê Thành Tiến sớm bị loại.

"Messi làng bi-a carom" Nguyễn Đình Chung

Cụ thể ở bảng G, Lê Thành Tiến dù có chiến thắng 30-25 sau 24 lượt cơ trước Lưu Hồng Vân nhưng lại để thua ở trận đấu quyết định tranh ngôi nhất bảng trước Nguyễn Đình Chung. Bằng thế trận chặt chẽ, cơ thủ có biệt danh Chung “Messi” đã thắng 30-19 sau 30 lượt cơ, qua đó giành ngôi đầu bảng cùng tấm vé đi tiếp vào Round 2.

Lê Thành Tiến bị loại

Một cơ thủ có tiếng khác cũng dừng bước là Nguyễn Đình Quốc sau 2 trận thua trước Phan Quốc Nhựt và Trần Phi Hổ. Điều này cho thấy sự phát triển của phong trào bi-a tại TP.HCM cũng như trình độ tiến bộ của các cơ thủ.

Hot girl Hàn Quốc tiếp tục gây “sốt”, Chiêm Hồng Thái xuất trận

Đáng chú ý ở nội dung pool nam cũng tranh tài trong ngày 3/6, sau khi Kim Bogeon sớm có vé đi tiếp với 2 chiến thắng, 2 nữ cơ thủ Hàn Quốc còn lại là Kwon Bomi và Song Nakyung cũng đều đã giành vé vào top 64 ở nội dung pool nam. Song Nakyung thắng Bùi Hồng Tân tại nhánh thắng còn Kwon Bomi xuất sắc có vé vớt khi thắng trận play-off trước Trần Minh Nguyên.

Chiêm Hồng Thái thi đấu ở Round 2

Trong ngày 4/6, nội dung carom 3 băng nam sẽ diễn ra Round 2 với 20 cơ thủ vượt qua Round 1 sẽ cùng 16 hạt giống tại Round 2 chia làm 16 bảng (mỗi bảng 3 VĐV), thi đấu vòng tròn 1 lượt chạm 35 điểm thắng để chọn ra 16 cơ thủ nhất bảng đi tiếp vào Round 3.

Ngày thi đấu này hứa hẹn rất hấp dẫn khi có sự góp mặt của nhiều hảo thủ như Đoàn Minh Kiệt, Hồ Hoàng Hùng, Nguyễn Hoàn Tất và đặc biệt là đương kim á quân TP.HCM World Cup 2026 Chiêm Hồng Thái.