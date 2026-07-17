Chiêm Hồng Thái thắng áp đảo sao bi-a hạng 9 thế giới, tiến sâu tại World Cup

🎉 Chiêm Hồng Thái thắng ấn tượng Sameh Sidhom và Trần Quyết Chiến

Ở lượt trận quyết định của bảng F trong khuôn khổ giải Billiards carom 3 băng Porto World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng ngày 17/7 tại Bồ Đào Nha, Chiêm Hồng Thái đối đầu với Sameh Sidhom (hạng 9 thế giới). Cơ thủ giành chiến thắng sẽ có suất tiến vào vòng knock-out.

Chiêm Hồng Thái bản lĩnh vượt qua Sameh Sidhom để tiến vào vòng knock-out

Đại diện của Việt Nam thể hiện phong độ ấn tượng với series 15 điểm để dẫn trước 31-12 trong hiệp đầu. Sang hiệp 2, Hồng Thái tung liền 2 series 5 điểm và 4 điểm để thắng chung cuộc 40-15 chỉ sau 13 lượt cơ. Trước đó ở trận ra quân, Chiêm Hồng Thái vượt qua Trần Quyết Chiến (hạng 12 thế giới) với tỉ số 40-31 sau 22 lượt cơ, trong đó có series 13 điểm. Ở trận đấu còn lại, Hồng Thái để thua 29-40 sau 25 lượt cơ trước Orak Turgay (Thổ Nhĩ Kỳ).

Trần Quyết Chiến đang có phong độ không tốt

Kết quả này giúp Chiêm Hồng Thái đi tiếp với ngôi nhì bảng (2 thắng, 1 thua). Orak Turgay giành ngôi nhất bảng (2 thắng, 1 hòa). Trong khi đó, Trần Quyết Chiến (2 hòa, 1 thua) và Sameh Sidhom (1 hòa, 2 thua) bị loại.

💥 Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực bị loại nghiệt ngã

Bảng A chứng kiến Bao Phương Vinh dừng bước theo cách ngỡ ngàng. Để thua đương kim số 1 thế giới Cho Myung Woo và thắng Naser Awwad, Bao Phương Vinh bước vào trận đấu quyết định tranh ngôi nhì bảng với Birol Uymaz (Thổ Nhĩ Kỳ).

Bao Phương Vinh (ảnh) và Trần Thanh Lực dừng bước dù đã có lợi thế

Nhà cựu vô địch World Championship của Việt Nam đã dẫn trước với khoảng cách lên đến 31-15. Lúc này, Birol Uymaz có đường cơ 12 điểm ngắn tỉ số còn 27-31. Mặc dù có thêm series 6 điểm và chỉ còn cách chiến thắng đúng 1 điểm, Bao Phương Vinh không thể kết thúc trận đấu. Tận dụng cơ hội, Birol Uymaz ghi thêm 12 điểm trong 3 lượt cơ để thắng ngược 40-39, qua đó cùng Cho Myung Woo (3 thắng) đi tiếp.

Tại bảng H, Trần Thanh Lực ra quân tốt khi thắng 40-27 sau 20 lượt cơ trước huyền thoại sống đang giữ kỷ lục 48 lần vô địch World Cup Torbjorn Blomdahl. Tuy nhiên ở 2 trận đấu còn lại, anh lần lượt để thua Berkay Karakurt (hạng 10 thế giới, tỉ số 27-40 sau 19 lượt) và Peter Ceulemans (hạng 18 thế giới, 32-40 sau 27 lượt), qua đó cũng bị loại.

Một số ngôi sao lớn cũng dừng bước ở vòng đấu này như Marco Zanetti, Jeremy Bury, “thiên tài” Frederic Caudron hay Torbjorn Blomdahl.

Như vậy, Chiêm Hồng Thái là đại diện duy nhất của Việt Nam bước vào vòng knock-out dành cho top 16. Đối thủ của anh sẽ là Orak Turgay, người mà Hồng Thái đã để thua tại vòng bảng. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 17/7.