Vang dội Chiêm Hồng Thái thắng sao bi-a hạng 7 thế giới, vào bán kết World Cup

Ở lượt trận tứ kết giải Billiards carom 3 băng Porto World Cup 2026 kết thúc vào rạng sáng ngày 18/7 tại Bồ Đào Nha, Chiêm Hồng Thái đã xuất sắc giành chiến thắng trước Martin Horn.

Chiêm Hồng Thái vào bán kết Porto World Cup 2026

Cơ thủ đang xếp hạng 7 thế giới là một trong những tay cơ carom 3 băng xuất sắc nhất của Đức và châu Âu, thi đấu đỉnh cao trong hơn hai thập kỷ. Martin Horn nhiều lần giành huy chương tại giải vô địch châu Âu và các chặng UMB World Cup, là gương mặt thường xuyên góp mặt ở vòng knock-out. Trong đó, ông đã có 3 lần vô địch World Cup. Martin Horn cũng chính là người đã loại siêu sao Dick Jaspers ở vòng 1/8.

Trận đấu giữa Hồng Thái và Martin Horn diễn ra hấp dẫn với những series liên tiếp được hai cơ thủ tung ra. Dù Martin Horn có đường cơ 7 điểm, Hồng Thái vẫn là người ghi điểm đều tay hơn để dẫn 26-15 sau hiệp đầu.

Ở đầu hiệp 2, nếu như Martin Horn có 3 series lần lượt ghi 5 điểm, 6 điểm và 5 điểm thì Hồng Thái còn ấn tượng hơn với một cú đánh 10 điểm. Đại diện của Việt Nam thi đấu ấn tượng ở những lượt cơ sau đó để kết thúc trận đấu với cách biệt 50-33 sau 22 lượt.

Kết quả này đưa Chiêm Hồng Thái vào bán kết Porto World Cup 2026. Đối thủ của anh sẽ Heo Jung Han, cơ thủ hàng đầu Hàn Quốc từng 2 lần vô địch World Cup. Heo Jung Han cũng chính là người đã loại đương kim số 1 thế giới Cho Myung Woo tại tứ kết giải đấu này.

Trận đấu giữa Hồng Thái và Heo Jung Han sẽ diễn ra lúc 20h ngày 18/7. Trận bán kết còn lại là màn so tài giữa Eddy Merckx và Berkay Karakurt. Trong khi đó, trận chung kết sẽ thi đấu lúc 23h30 cùng ngày.