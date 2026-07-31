Kết quả bóng chuyền nữ Việt Nam - Philippines: Thanh Thúy - Bích Thủy tỏa sáng, 4 set đỉnh cao (SEA V.Cup)

Sau khi chỉ giành hạng ba tại AVC Cup 2026, SEA V.Cup được xem là cơ hội để tuyển Việt Nam lấy lại sự tự tin và cải thiện thành tích. Với lợi thế được thi đấu trước khán giả nhà, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm ngay trong trận mở màn nhằm tạo đà thuận lợi cho cuộc đua vô địch.

ĐT Việt Nam (áo đỏ) thi đấu ấn tượng trước Philippines

Set đầu tiên, HLV Tuấn Kiệt tạo ra nhiều sự xáo trộn về mặt nhân sự. Cùng với 2 ngôi sao Trần Thị Thanh Thúy - Lê Thanh Thúy, thì những VĐV trẻ như Trà My hay Phương Thùy cũng được trao cơ hội và đã ghi ấn tượng.

Ở set 1, hai đội chơi ăn miếng trả miếng, giành giật điểm số nghẹt thở. Philippines có 2 cơ hội để thắng set 1 nhưng không thể tận dụng. Cuối cùng, pha bám chắn đầy nỗ lực của Trần Thị Thanh Thúy giúp đội bóng áo đỏ thắng 29-27.

Ở set 2, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều với các cô gái áo đỏ. Pha bám chắn ấn tượng của Phương Thùy và Như Anh giúp ĐT Việt Nam kết thúc set 2 với chiến thắng 25-17. Thế nhưng, bất ngờ lớn xảy ra khi Philippines thắng nhanh chóng 25-20 trong set 3.

Ở set 4 quyết định, HLV Tuấn Kiệt đưa các ngôi sao như Trần Thị Thanh Thúy hay Bích Thủy trở lại sân đấu và lập tức tạo ra sự khác biệt. Bích Thủy đập bóng chính xác, ghi điểm số cuối cùng của trận đấu. ĐT Việt Nam thắng 25-19 trong set 4, qua đó giành chiến thắng 3-1 chung cuộc.