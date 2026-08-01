Mỹ nhân UFC có gần 8 triệu người "mê", khổ sở vì có vòng 1 quá cỡ

Không ít lần trở thành tâm điểm nhờ vẻ ngoài quyến rũ, nhưng lần này Lindsey Pelas lại gây chú ý bởi một chia sẻ rất thật về chính cơ thể mình. Cựu ring girl của UFC thừa nhận cô cũng bất ngờ khi nhận ra vòng một của bản thân "lớn hơn tưởng tượng" sau khi xem một buổi biểu diễn cabaret.

Lindsey Pelas gây chú ý bởi một chia sẻ rất thật về chính cơ thể mình

Chia sẻ khiến người hâm mộ thích thú

Ở tuổi 35, người đẹp đến từ bang Louisiana (Mỹ) vẫn là cái tên có sức hút lớn trên mạng xã hội với gần 7,9 triệu người theo dõi trên Instagram. Trang cá nhân của cô thường xuyên xuất hiện những bộ ảnh thời trang, đồ bơi và phong cách sống, thu hút hàng triệu lượt tương tác.

Mới đây, cựu người mẫu "ảnh nóng" đăng trên mạng xã hội X rằng cô "không hề nhận ra vòng một của mình lại lớn đến vậy". Dòng trạng thái ngắn gọn nhanh chóng lan truyền, kéo theo hàng loạt bình luận hài hước từ người hâm mộ.

Có người đùa rằng họ đã nhận ra điều đó từ lâu, trong khi nhiều fan cho rằng sự thẳng thắn của mỹ nhân nước Mỹ chính là điều khiến cô luôn được yêu mến.

Đằng sau vóc dáng nổi bật

Ít ai biết rằng chân dài sinh năm 1991 từng chia sẻ vòng một quá khổ khiến cô thường xuyên bị đau lưng và gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt.

Dù từng nhận không ít lời khuyên nên phẫu thuật thu nhỏ, cựu bóng hồng UFC vẫn lựa chọn giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên. Theo cô, đó là một phần cơ thể mà bản thân luôn trân trọng, dù đôi lúc phải chấp nhận những phiền toái đi kèm.

Chính sự cởi mở khi nói về cả ưu điểm lẫn khó khăn trong cuộc sống đã giúp người đẹp 35 tuổi nhận được nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng mạng.

Từ người mẫu đến UFC

Bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 2013, Lindsey Pelas nhanh chóng ghi dấu ấn khi xuất hiện trên các tạp chí nổi tiếng. Năm 2014, người đẹp tóc vàng được tạp chí nổi tiếng bình chọn là "Cyber Girl of the Month", mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp người mẫu.

Đến cuối năm 2016, người đẹp sở hữu gần 8 triệu người theo dõi trên Instagram có lần đầu và cũng là lần duy nhất xuất hiện trong vai trò ring girl tại sự kiện The Ultimate Fighter 24 Finale của UFC. Dù không gắn bó lâu với đấu trường MMA, cô vẫn để lại nhiều dấu ấn với người hâm mộ.

Sức hút chưa hề giảm sút

Bên cạnh nghề người mẫu, biểu tượng gợi cảm của làng võ thuật còn thử sức với điện ảnh khi tham gia bộ phim Extraction năm 2015. Cô cũng từng được truyền thông nhắc đến bởi chuyện tình với Calum Best và doanh nhân Dan Bilzerian.

Hiện tại, ngôi sao mạng xã hội vẫn duy trì sức hút bằng những nội dung về thời trang, phong cách sống và các quan điểm cá nhân. Những chia sẻ giản dị, như câu chuyện bất ngờ về chính ngoại hình của mình, tiếp tục giúp Lindsey Pelas giữ được sự quan tâm từ hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.

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