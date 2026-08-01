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Trực tiếp bóng đá Chelsea - Tottenham: Chờ "cơn mưa" bàn thắng

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Tottenham Chelsea

(16h45, 1/8) Chelsea và Tottenham sẽ có cơ hội tạo nên "cơn mưa" bàn thắng tại Australia.

Giao Hữu | 16h45, 1/8 | Accor

Chelsea
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Tottenham: Chờ "cơn mưa" bàn thắng - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Tottenham: Chờ "cơn mưa" bàn thắng - 1
Tottenham
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Tottenham: Chờ "cơn mưa" bàn thắng - 1
Sanchez, Cowill, Fofana, Subuloye, Emenalo, Essugo, Lavia, Estevao, Palmer, Gittens, Pedro
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Tottenham: Chờ "cơn mưa" bàn thắng - 1
Dubravka, Robertson, Davies, Hardy, Hall, Bergvall, Tonali, Gallagher, Tel, Richarlison, Solomon

Hai đại gia của bóng đá Anh là ChelseaTottenham sẽ đối đầu trong trận giao hữu tại Australia. Đây mới là trận đấu giao hữu thứ hai của Chelsea trước mùa giải. Trận trước, họ tạo nên trận cầu có 10 bàn thắng trước Western Sydney Wanderers. Trong khi đó, Tottenham đã giao hữu ba trận, thắng cả ba nhưng lần ra sân gần nhất, họ bị Sydney FC cầm hòa và chỉ thắng sau loạt luân lưu. 

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Trước 20:30 ngày 03/08
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Chelsea hút triệu like trên mạng xã hội nhờ tiền đạo tuổi teen Kazakhstan ghi bàn
Chelsea hút triệu like trên mạng xã hội nhờ tiền đạo tuổi teen Kazakhstan ghi bàn

Chân sút 17 tuổi Dastan Satpayev với bàn thắng ở trận giao hữu gần nhất đã khiến Chelsea thu về hơn 1 triệu like trên Instagram.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/08/2026 12:02 PM (GMT+7)
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