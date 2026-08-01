Trực tiếp bóng đá Chelsea - Tottenham: Chờ "cơn mưa" bàn thắng
(16h45, 1/8) Chelsea và Tottenham sẽ có cơ hội tạo nên "cơn mưa" bàn thắng tại Australia.
Giao Hữu | 16h45, 1/8 | Accor
Điểm
Sanchez
Cowill
Fofana
Subuloye
Emenalo
Essugo
Lavia
Estevao
Palmer
Gittens
Pedro
Điểm
Dubravka
Robertson
Davies
Hardy
Hall
Bergvall
Tonali
Gallagher
Tel
Richarlison
Solomon
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Hai đại gia của bóng đá Anh là Chelsea và Tottenham sẽ đối đầu trong trận giao hữu tại Australia. Đây mới là trận đấu giao hữu thứ hai của Chelsea trước mùa giải. Trận trước, họ tạo nên trận cầu có 10 bàn thắng trước Western Sydney Wanderers. Trong khi đó, Tottenham đã giao hữu ba trận, thắng cả ba nhưng lần ra sân gần nhất, họ bị Sydney FC cầm hòa và chỉ thắng sau loạt luân lưu.
Chân sút 17 tuổi Dastan Satpayev với bàn thắng ở trận giao hữu gần nhất đã khiến Chelsea thu về hơn 1 triệu like trên Instagram.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/08/2026 12:02 PM (GMT+7)