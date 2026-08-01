Trực tiếp bóng đá Chelsea - Tottenham: Chờ "cơn mưa" bàn thắng

Giao Hữu | 16h45, 1/8 | Accor Chelsea 0 - 0 Tottenham (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Chelsea vs Tottenham Tottenham Điểm Sanchez Cowill Fofana Subuloye Emenalo Essugo Lavia Estevao Palmer Gittens Pedro Điểm Dubravka Robertson Davies Hardy Hall Bergvall Tonali Gallagher Tel Richarlison Solomon Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Chelsea Chelsea Tottenham Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Sanchez, Cowill, Fofana, Subuloye, Emenalo, Essugo, Lavia, Estevao, Palmer, Gittens, Pedro Dubravka, Robertson, Davies, Hardy, Hall, Bergvall, Tonali, Gallagher, Tel, Richarlison, Solomon

Hai đại gia của bóng đá Anh là Chelsea và Tottenham sẽ đối đầu trong trận giao hữu tại Australia. Đây mới là trận đấu giao hữu thứ hai của Chelsea trước mùa giải. Trận trước, họ tạo nên trận cầu có 10 bàn thắng trước Western Sydney Wanderers. Trong khi đó, Tottenham đã giao hữu ba trận, thắng cả ba nhưng lần ra sân gần nhất, họ bị Sydney FC cầm hòa và chỉ thắng sau loạt luân lưu.