Á quân bi-a World Cup Chiêm Hồng Thái kịch tính đi tiếp, Quyết Chiến so tài “huyền thoại”

🌟 Chiêm Hồng Thái ngoạn mục đi tiếp, Quyết Chiến so tài Lý Thế Vinh

Tâm điểm của Round 2 nội dung carom 3 băng trong khuôn khổ HBSF Tour 1 Cúp MIN Table năm 2026 diễn ra trong ngày 4/6 tại TP.HCM được hướng về bảng D, nơi có sự góp mặt đương kim á quân World Cup Chiêm Hồng Thái.

Chiêm Hồng Thái ngoạn mục đi tiếp

Ở trận ra quân, Hồng Thái thắng áp đảo trước Phạm Văn Chung với tỉ số 35-17 sau 19 lượt cơ. Ở lượt trận thứ 2, anh bất ngờ để thua 32-35 sau 29 lượt cơ trước Nguyễn Tự Siêu. Đáng chú ý ở lượt trận còn lại, Tự Siêu lại để thua Phạm Văn Chung.

Mặc dù cả 3 tay cơ đều có cùng 1 thắng và 1 thua, Hồng Thái với hiệu suất ghi điểm là (1,396 điểm/lượt cơ) ngoạn mục đi tiếp với ngôi nhất D. Trong khi đó, Nguyễn Tự Siêu (1,211) và Phạm Văn Chung (1,106) ngậm ngùi bị loại. Một số tay cơ nổi bật cũng có kết quả tốt trong ngày thi đấu này là Nguyễn Hoàn Tất, Mai Tân Huyên, Thới Hoàng Huân, Lê Quốc Hồ hay Phạm Quốc Thuận.

Quyết Chiến so tài tượng đài Lý Thế Vinh

Trong ngày 5/6, nội dung carom 3 băng nam hứa hẹn sẽ có ngày thi đấu hấp dẫn tại Round 3 với sự góp mặt của các hảo thủ hàng đầu Việt Nam như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Nguyễn Trần Thanh Tự, Trần Thanh Lực…Trong đó, Quyết Chiến có bảng đấu thú vị khi so tài cùng với lão tướng huyền thoại Lý Thế Vinh, Đỗ Nguyễn Trung Hậu và Phạm Hùng Cường.

🎯 Hot girl Hàn Quốc vào vòng chính, tài năng trẻ gây bất ngờ

Ở nội dung pool 9 bi nam, nữ cơ thủ xinh đẹp đến từ Hàn Quốc Kwon Bomi tiếp tục thể hiện sự xuất sắc của mình khi có chiến thắng kịch tính trước Nguyễn Hoàng Duy. Cô để thua set đầu 2-3 nhưng thắn set sau với cách biệt 3-1. Ở loạt penalty, người đẹp này thắng 4-2, qua đó trở thành 1 trong 16 cái tên vượt qua vòng loại.

Hot girl Kwon Bomi xuất sắc vào vòng chính

Kwon Bomi sẽ tiếp tục tranh tài ở vòng chính dành cho top 32 VĐV (gồm 16 VĐV vượt qua vòng loại và 16 hạt giống của giải) trong ngày 5/6. Cô cũng là nữ cơ thủ duy nhất góp mặt ở vòng chính nội dung pool nam.

Các tên tuổi khác như Quách Vĩ Nam, Nguyễn Khánh Hoàng hay Hồ Sở Phát cũng thuận lợi giành vé đi tiếp. Ngoài ra, một bất ngờ khác khi tài năng trẻ sinh năm 2008 Hoàng Đan Khang thắng kịch tính trước cơ thủ kỳ cựu Hoàng Thái Duy sau loạt penalty để vào vòng chính.

Tài năng trẻ Hoàng Đan Khang

Ngày 5/6, ngoài 2 nội dung carom 3 băng nam và pool nam, giải sẽ bước vào tranh tài ở nội dung pool 9 bi nữ với dàn cơ thủ tài năng và xinh đẹp.