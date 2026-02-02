Mike Tyson nóng lòng muốn đấu Mayweather, tuyên bố sẽ hạ đo ván đối thủ

Lời tuyên chiến và khát khao trở lại của “Tay đấm thép”

Mike Tyson đang khiến làng quyền anh dậy sóng khi công khai bày tỏ mong muốn “hạ đo ván” Floyd Mayweather trong trận đấu biểu diễn dự kiến diễn ra vào tháng 3 tới tại châu Phi. Dù chỉ mang tính trình diễn, Tyson tin đây sẽ là sự kiện vượt xa mọi hào quang mà Mayweather từng có trong sự nghiệp.

Tyson (bên trái) và Mayweather (bên phải) dự kiến chạm trán vào tháng 3 tới đây

“Floyd muốn đấu với tôi… và trông như anh ta sẽ bị hạ đo ván”, Tyson nói với một kênh truyền hình mới đây. Theo cựu vô địch hạng nặng, cuộc so găng này có thể đưa quyền anh lên một “đẳng cấp hoàn toàn mới”, nơi danh tiếng và lịch sử giao thoa.

Niềm tin của Tyson đến từ sự thay đổi rõ rệt về thể chất và tâm lý. Sau thất bại trước Jake Paul hồi tháng 11/2024, trận đấu ông thừa nhận bước vào trong tình trạng sức khỏe đáng báo động vì biến chứng loét dạ dày, “Tay đấm thép” cho biết mình đã rút ra nhiều bài học.

“Tôi đã tập luyện quá cực đoan, để quá nhiều năng lượng trong phòng gym. Giờ tôi cần thư giãn hơn”, Tyson chia sẻ, đồng thời khẳng định bản thân đang ở trạng thái tốt nhất trong thời gian dài.

Từ va chạm quá khứ đến cái nhìn mềm mỏng với Mayweather

Dù những phát ngôn hiện tại đầy thách thức, Tyson khẳng định cuộc đối đầu với Mayweather không xuất phát từ mối thù cá nhân. “Tôi nghĩ chúng tôi có mối quan hệ khá ổn. Tôi không ghét anh ta và cũng không có cảm xúc tiêu cực gì”, võ sĩ 59 tuổi nói.

Trong quá khứ, hai huyền thoại từng có những va chạm không nhỏ. Năm 2015, khi Mayweather tự nhận mình vĩ đại hơn cả Muhammad Ali, Tyson đã phản ứng gay gắt, cho rằng sự vĩ đại không chỉ đo bằng thành tích mà còn bằng sự tôn trọng từ công chúng. Những phát biểu khi đó từng khiến mối quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng.

Tuy nhiên, khi viễn cảnh cả hai thực sự bước lên sàn đấu ngày càng rõ ràng, Tyson lại thể hiện sự tôn trọng dành cho Mayweather. “Anh ta là một ngôi sao lớn, chắc chắn đứng trong hàng ngũ những võ sĩ vĩ đại. Anh ta đã làm rất tốt công việc của mình”, Tyson thừa nhận.

Dẫu vậy, lời tuyên bố “sẽ hạ đo ván” cho thấy Mike Tyson không xem đây là một màn biểu diễn mang tính xã giao. Với người hâm mộ, cuộc chạm trán giữa hai huyền thoại quyền anh, dù ở giai đoạn xế chiều sự nghiệp vẫn đủ sức tạo nên một sự kiện đặc biệt, nơi cái tôi, lịch sử và sức hút huyền thoại cùng va chạm trên võ đài.