Top võ sĩ quyền Anh châu Á: Nhật Bản, Philippines vượt trội, Thái Lan chỉ xếp thứ 3

Top 16 võ sĩ quyền Anh xuất sắc nhất mọi thời đại châu Á là bảng xếp hạng của trang The Sportster. Philippines và Nhật Bản góp mặt nhiều võ sĩ nhất với cùng 5 người trong danh sách. Xếp sau là Thái Lan với Indonesia, cuối cùng là Hàn Quốc. Danh sách còn quy tụ loạt tên tuổi lừng danh của quyền Anh châu Á đại diện cho các khu vực.

Cụ thể, Philippines gồm: Manny Pacquiao, Ceferino Garcia, Pancho Villa, Gabriel Elorde, Nonito Donaire; Nhật Bản có: Naoya Inoue. Masahiko Harada, Yoko Gushiken, Shoji Oguma, Hiroki Ioka.

Thái Lan đứng thứ 3 trong danh sách với ba gương mặt là Veeraphol Sahaprom, Pongsaklek Kratingdaeng Gym và Khaosai Galaxy (cựu vô địch WBA hạng siêu ruồi, kỷ lục 19 lần bảo vệ đai) được gọi tên.

Trong lịch sử, châu Á đã sản sinh nhiều nhà vô địch huyền thoại, thống trị các hạng cân trong thời gian dài.