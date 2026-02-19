Võ sĩ boxing án chồng án: Bị kết án tử hình 3 lần vẫn chưa chết

Mohammad Javad Vafaei Sani nhận án tử hình lần 3

Võ sĩ quyền Anh người Iran, Vafaei Sani, đang phải đối mặt với án tử hình lần thứ ba sau khi bị kết tội "tham nhũng" liên quan đến các cuộc biểu tình chống chính phủ vào năm 2019.

Vafaei Sani, 29 tuổi, bị bắt vào 3/2020 với cáo buộc đốt cháy một tòa nhà chính phủ, mặc dù anh phủ nhận điều này. Kể từ khi bị bắt, Vafaei Sani phải chịu đựng những hình thức "tra tấn thể chất và tinh thần nghiêm trọng", theo nguồn tin từ AS.

Câu chuyện của Sani thường được so sánh với trường hợp của đô vật Navid Afkari, người bị kết án tử và bị treo cổ vào năm 2020 sau khi bị cáo buộc giết một nhân viên an ninh trong các cuộc biểu tình chống chính phủ vào năm 2018. Afkari, 27 tuổi, được cho là bị ép buộc ký vào lá thư thú nhận sau 50 ngày bị tra tấn.

Sani bị kết án "tham nhũng" vào tháng 12/2021, một trong những tội danh nghiêm trọng nhất theo luật hình sự của Iran và có thể bị tử hình.

Luật sư của Vafaei Sani, Babak Paknia, chia sẻ trên nền tảng X (Twitter): "Mặc dù Tòa án Tối cao đã lật ngược phán quyết trước đó, nhưng ý kiến của phần lớn các thẩm phán điều tra đưa ra án tử hình lần thứ ba cho anh ấy với tội danh 'tham nhũng trên trái đất'". Luật sư này cho biết họ có thể kháng cáo bản án này.

Theo thống kê, Iran thực hiện khoảng 250 vụ hành quyết mỗi năm. Hệ thống hình phạt của đất nước này bao gồm treo cổ bằng cần cẩu nơi công cộng, sử dụng các cú sốc điện và đánh đập tàn bạo. Trước Vafaei Sani cũng có nhiều VĐV chịu chung số phận.

Các VĐV từng bị hành quyết

Ngoài Sani, nhiều VĐV Iran khác phải trả giá đắt vì tham gia vào các phong trào chống chính phủ. Đáng chú ý nhất là trường hợp của Navid Afkari, một đô vật nổi tiếng, bị treo cổ sau khi bị kết án trong một vụ án mà anh ta bị ép cung.

Bên cạnh đó, những cái tên như vận động viên bóng chuyền Ali Mozafari và cầu thủ bóng đá Mohammad Ghaemifar cũng thiệt mạng trong các cuộc biểu tình vào năm 2022.

Vận động viên thể hình Ehsan Ghasemifar, 32 tuổi, qua đời trong cuộc biểu tình vào tháng 12/2022, khi anh đang phát trực tiếp trên Instagram.

Chuyện bi thương, Habib Khabiri, đội trưởng tuyển bóng đá quốc gia Iran, bị treo cổ năm 29 tuổi vì tham gia một nhóm phản động, hay đô vật Olympic Houshang Montazeralzohour bị xử tử vào năm 1981.

Hiện Vafaei Sani vẫn còn sống sau 3 lần nhận bản án tử hình, nhưng trong tương lai thì không chắc.