Pacquiao đàm phán tái đấu Mayweather: Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn

Mười năm sau “trận quyền vương thế kỷ” khiến cả hành tinh hồi hộp dõi theo, Manny Pacquiao, ngôi sao bất khuất của làng quyền Anh châu Á xác nhận đang đàm phán tái đấu Floyd Mayweather, người từng đánh bại anh trong trận đấu phá mọi kỷ lục doanh thu năm 2015. Và lần này, ở tuổi 46, Pacquiao không còn hướng đến tiền bạc, điều anh muốn là danh dự.

Pacquiao (bên phải) rất muốn thượng đài nhưng cần cái gật đầu từ phía Mayweather (bên trái)

🥊 Khi danh dự còn nặng hơn tiền bạc

Pacquiao thừa nhận với The Sun tại Manila rằng các cuộc thương thảo “đang được tiến hành” và anh sẵn sàng bước lên sàn nếu Mayweather đồng ý. “Miễn là Floyd chịu trở lại. Tôi vẫn đang thi đấu, vì thế trận tái đấu là hoàn toàn có thể”, PacMan khẳng định.

Câu nói ấy như một lời tuyên chiến đanh thép, vang vọng lại dư âm của thất bại năm 2015, trận đấu mà Pacquiao khi ấy tiết lộ mình thi đấu với vai phải rách cơ và không được tiêm giảm đau trước giờ thượng đài. “Tôi không ở 100% thể lực khi đó”, huyền thoại người Philippines nói.

Khi Netflix, gã khổng lồ streaming mới nổi trong làng boxing đứng ra tổ chức, người hâm mộ càng có lý do để tin rằng trận tái đấu giữa Pacquiao - Mayweather sẽ trở thành sự kiện thể thao lớn nhất năm 2026.

🧨 Mayweather với thành tích sự nghiệp 50-0, trở lại vì điều gì?

Floyd Mayweather, 48 tuổi, đã rút lui khỏi quyền Anh chuyên nghiệp từ 2017 với thành tích hoàn hảo 50-0, sau khi đánh bại Conor McGregor. Nhưng “Độc cô cầu bại” chưa bao giờ thật sự rời xa sàn đấu, anh vẫn liên tục tham gia các trận biểu diễn triệu đô, gần nhất là màn so găng cùng cháu nội trùm mafia John Gotti vào năm 2024.

Giờ đây, với sức hút của Netflix, Mayweather có cơ hội tái xuất trước khán giả toàn cầu, trong một trận tái đấu có thể đem về doanh thu vượt mốc 600 triệu USD, nhưng thứ Pacquiao muốn không phải tiền, mà là một kết cục công bằng cho cả hai.

Nếu trận đấu năm 2015 là đỉnh cao thương mại, thì phiên bản 2026 này có thể là đỉnh cao về cảm xúc. Hai con người, hai huyền thoại, giờ đã không còn ở đỉnh cao thể lực, nhưng vẫn mang trong tim ngọn lửa không bao giờ tắt của một chiến binh.

Pacquiao vừa trở lại hồi tháng 7 với trận hòa gây tranh cãi trước Mario Barrios trong màn thượng đài tranh đai WBC. Anh vẫn nhanh, vẫn lì đòn, và nói: “Tôi không né ai cả. Tôi có thể đấu với bất cứ ai”.

🔔 Dư âm của trận “Thượng đài thế kỷ”

Năm 2015, Mayweather hạ Pacquiao bằng tính điểm sau 12 hiệp, mang về doanh thu 500 triệu USD từ pay-per-view (mua bản quyền xem trận đấu) và 55 triệu USD tiền vé, con số chưa từng có. Thế giới quyền Anh chia làm hai nửa, kẻ tôn vinh sự hoàn hảo phòng thủ của Floyd, người tiếc cho trái tim quả cảm của Manny.

Mười năm sau, thời gian có thể đã lấy đi sức mạnh, tốc độ nhưng nó là khoảng thời gian để mài giũa khao khát thượng đài của hai võ sĩ. Người khao khát hơn chắc chắn là "Pac Man", võ sĩ người Philippines hẳn muốn đòi lại món nợ mà người ta ví von là "quân tử báo thù 10 năm chưa muộn".