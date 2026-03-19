Barcelona vs Newcastle United 19/03/26 - Trực tiếp
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Xuân Son lên tiếng về màn tái hợp Hoàng Hên, quyết cùng ĐT Việt Nam hạ Malaysia

Sự kiện: Nguyễn Xuân Son Malaysia - Việt Nam: Định đoạt ngôi đầu Asian Cup 2027

Xuân Son thể hiện phong độ ấn tượng, đồng thời có những chia sẻ đầy quyết tâm trước ngày hội quân ĐT Việt Nam, trong đó nhấn mạnh sự ăn ý với Hoàng Hên và mục tiêu đánh bại Malaysia.

Xuân Son ghi bàn, Nam Định thăng hoa

Trong trận tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26 diễn ra tối 18/3 trên sân vận động Chi Lăng, Xuân Son là người mở tỷ số, góp phần giúp Nam Định đánh bại Đà Nẵng 2-1 để giành vé vào bán kết. Bàn còn lại được ghi do công của ngoại binh Akolo, khép lại một trận đấu mà đội bóng thành Nam tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng dưới thời HLV Vũ Hồng Việt.

Xuân Son ghi bàn giúp Nam Định vào bán kết Cúp Quốc gia.

Đây đã là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của Nam Định trên mọi đấu trường, một con số đủ để nói lên sự ổn định và hưng phấn của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt. Cá nhân tiền đạo Xuân Son cũng duy trì hiệu suất ghi bàn đều đặn kể từ khi trở lại sau chấn thương, ghi dấu ấn ở tất cả các mặt trận tham dự.

Chia sẻ sau trận đấu, tiền đạo sinh năm 1997 không giấu được sự hài lòng: “Bản thân tôi rất vui khi ghi bàn ở trận này, qua đó giúp toàn đội giành chiến thắng và vào bán kết Cúp Quốc gia. Chuỗi trận thắng này giúp chúng tôi có thêm động lực để tiến lên phía trước”.

Một trong những điểm đáng chú ý của Nam Định thời gian qua là lối chơi pressing mạnh mẽ, giàu năng lượng. Xuân Son cho rằng đây chính là yếu tố giúp đội bóng kết nối tốt hơn dưới thời HLV trưởng Vũ Hồng Việt: “Tôi thấy HLV Vũ Hồng Việt hiểu Nam Định. Cách chơi pressing, quyết liệt giúp các cầu thủ gắn kết và hỗ trợ nhau hiệu quả hơn trên sân”.

Sự thay đổi về cách vận hành lối chơi không chỉ giúp Nam Định cải thiện thành tích, mà còn tạo điều kiện để các cá nhân như Xuân Son phát huy tối đa khả năng săn bàn.

Xuân Son – Hoàng Hên: Sự kết hợp được chờ đợi

Trước ngày hội quân ĐT Việt Nam, Xuân Son cũng nhắc đến người đồng đội mới mà cũ là Đỗ Hoàng Hên (Hendrio), cái tên đang thu hút nhiều sự chú ý khi lần đầu được trao cơ hội ở cấp độ ĐTQG. Theo chia sẻ của Xuân Son, yếu tố quan trọng nhất không nằm ở cá nhân mà là sự cống hiến cho tập thể.

“Sự kết hợp giữa tôi và Hoàng Hên trước giờ vẫn rất tốt, nhưng điều quan trọng hơn là đóng góp cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cả hai đều hướng tới mục tiêu cống hiến vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ, vì bóng đá Việt Nam", Xuân Son chia sẻ.

Trong bối cảnh hàng công ĐT Việt Nam đang cần những phương án mới, sự ăn ý giữa Xuân Son và Hoàng Hên có thể trở thành “ẩn số” đáng chú ý. Hướng tới loạt trận FIFA Days tháng 3, ĐT Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Bangladesh (ngày 26/3) trước khi bước vào cuộc đối đầu với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 (ngày 31/3 trên sân Thiên Trường, Ninh Bình).

Nói về việc trở lại khoác áo ĐTQG, Xuân Son thể hiện rõ niềm tự hào và khát khao: “Chơi cho ĐTQG luôn là điều hết sức đặc biệt. Cảm xúc của tôi vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu tiên. Đó là niềm vinh dự không chỉ với bản thân mà còn với gia đình”. Tiền đạo của Nam Định đồng thời khẳng định mục tiêu rõ ràng: “Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng trước Malaysia trên sân Thiên Trường”.

Với phong độ cao cùng tinh thần hưng phấn, Xuân Son đang sẵn sàng trở thành niềm hy vọng lớn trên hàng công ĐT Việt Nam. Nếu duy trì được hiệu suất ghi bàn như hiện tại và tạo được sự kết nối tốt với Hoàng Hên, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một màn trình diễn bùng nổ trước Malaysia.

Video bóng đá Đà Nẵng - Nam Định: Xuân Son lập công, gay cấn hiệp 2 (Cúp Quốc gia)
(Tứ kết Cúp quốc gia) Xuân Son và các đồng đội đã phải chiến đấu khá vất vả trong hiệp 2.

-18/03/2026 23:35 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Nguyễn Xuân Son Xem thêm
Nhiều người đọc
