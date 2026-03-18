VĐV từ "vùng trũng tennis" vươn lên top 100 thế giới & giấc mơ phá bĩnh Alcaraz - Sinner

Trong thế giới quần vợt đỉnh cao, nơi những quốc gia mạnh Tây Ban Nha, Serbia, Đức, hay Ý thống trị, câu chuyện của Adolfo Daniel Vallejo giống như một nghịch lý. Sinh ra tại Paraguay, nơi bị ví von là “vùng trũng tennis”, tay vợt 21 tuổi đã viết nên hành trình vượt mọi giới hạn để chạm tới cột mốc lịch sử: Top 100 ATP.

Từ xuất phát điểm “không tưởng” đến kỳ tích top 100

Với nhiều tay vợt trẻ, con đường lên chuyên nghiệp thường gắn liền với hệ thống giải đấu dày đặc và sự hậu thuẫn từ liên đoàn. Nhưng với Vallejo, mọi thứ gần như bắt đầu từ con số 0.

Paraguay hầu như không có các giải đấu chuyên nghiệp, cơ sở hạ tầng hạn chế, thậm chí tư duy phổ biến còn cho rằng việc theo đuổi tennis chuyên nghiệp là điều “không thực tế”. Chính Vallejo cũng thừa nhận, anh phải “chiến đấu với cả định kiến của xã hội”.

Không có đặc quyền wild-card (suất đặc cách) như nhiều tay vợt châu Âu, hành trình của anh là chuỗi ngày di chuyển liên tục, từ Nam Mỹ sang Mỹ, rồi châu Âu chỉ để tìm cơ hội thi đấu. Việc phải bay 2-3 chặng chỉ để đến một giải đấu là điều bình thường.

Thế nhưng, chính nghịch cảnh ấy lại rèn giũa nên một Vallejo lì lợm và bền bỉ. Thành quả đến vào tháng 3/2026, khi anh chính thức vươn lên hạng 99 thế giới, trở thành tay vợt Paraguay thứ ba trong lịch sử làm được điều này.

Nền móng của một “số 1 trẻ” và bước đệm bùng nổ

Ít ai biết rằng trước khi tạo tiếng vang ở ATP Tour, Vallejo từng là tay vợt trẻ số 1 thế giới năm 2022, dấu mốc khẳng định tiềm năng đặc biệt của anh.

Ngay từ nhỏ, Vallejo đã bộc lộ tố chất khác biệt. Được cha và hai anh trai dìu dắt tại thủ đô Asuncion, anh sớm nuôi giấc mơ vượt khỏi biên giới Paraguay. Năm 12 tuổi, Vallejo một mình sang Mỹ dự giải Orange Bowl, bước ngoặt đầu tiên trong hành trình quốc tế hóa sự nghiệp.

Sau đó, anh tiếp tục rèn luyện tại học viện IMG (Mỹ) rồi Rafa Nadal Academy, những môi trường đào tạo đỉnh cao. Chính những năm tháng xa nhà, đặc biệt trong giai đoạn Covid-19, đã giúp Vallejo trưởng thành vượt bậc cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh.

Bước sang cấp độ chuyên nghiệp, tay vợt sinh năm 2004 thăng tiến mạnh mẽ. Anh giành 5 danh hiệu Challenger, trong đó có 2 chức vô địch chỉ riêng đầu mùa 2026, cùng thành tích 16 thắng, 2 thua ở hệ Challenger. Đây chính là bệ phóng giúp Vallejo bứt phá vào top 100.

“Kẻ thách thức” mới của Alcaraz – Sinner?

Ở tuổi 21, Vallejo không giấu tham vọng, top 100 chỉ là khởi đầu. Với nền tảng từng là số 1 trẻ thế giới và đà phát triển hiện tại, anh đang được xem là một trong những ẩn số thú vị nhất của thế hệ mới.

Trong bối cảnh Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đang chia nhau thống trị ATP Tour, sự xuất hiện của Vallejo mang đến một làn gió khác biệt, niềm hy vọng mới. Không hào nhoáng, không được hậu thuẫn mạnh mẽ, nhưng lại sở hữu ý chí thép và khát vọng lớn.

Từ một quốc gia bị xem là “vùng trũng tennis”, Vallejo đang từng bước thay đổi nhận thức, trở thành nguồn cảm hứng mới cho Paraguay. Anh không chỉ chơi vì bản thân, mà còn mang theo giấc mơ của cả một nền quần vợt.

Nếu duy trì đà tiến bộ hiện tại, Vallejo hoàn toàn có thể trở thành “kẻ phá bĩnh” trong cuộc đua quyền lực ATP, nhưng hành trình phía trước vẫn dài và đòi hỏi anh phải tiếp tục nỗ lực không ngừng.