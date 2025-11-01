"Boxing thế kỷ" Mayweather - Pacquiao sắp trở lại, bất ngờ có kẻ ngáng đường

🥊 Làng boxing xôn xao vì tin đồn Pacquiao tái đấu Mayweather

Sau 1 thập kỷ kể từ “Trận đấu thế kỷ” năm 2015, làng boxing lại dậy sóng trước thông tin Floyd Mayweather và Manny Pacquiao gần đi đến thống nhất về một trận tái đấu. Hiện tại, đôi bên được cho là đang hoàn tất các thỏa thuận để trận đấu được phát sóng trên nền tảng Netflix, qua đó hứa hẹn trở thành “siêu sự kiện” của thể thao thế giới.

Mayweather có khả năng tái đấu Pacquiao

Trả lời kênh YouTube "Seconds Out" cách đây chưa lâu, Pacquiao cho hay: “Trận tái đấu gần như đã được thống nhất, hai bên đang trong quá trình đàm phán. Điều quan trọng là chúng tôi có thể hiểu nhau. Đội ngũ của tôi và anh ấy đang làm việc trực tiếp".

Bên cạnh đó, huyền thoại người Philippines cho rằng trận tái đấu nhiều khả năng vẫn diễn ra tại Las Vegas: “Tôi tin rằng thế giới boxing sẽ rất háo hức nếu trận tái đấu trở thành hiện thực".

Năm 2015, trận đấu giữa Mayweather và Pacquiao tại Las Vegas khép lại với chiến thắng bằng điểm tuyệt đối cho "Độc cô cầu bại" người Mỹ. Sau đó, Pacquiao tiết lộ anh gặp chấn thương vai trong quá trình tập luyện.

🔥 Pacquiao rực cháy ở tuổi 46

Tháng 7 vừa qua, Pacquiao gây ấn tượng mạnh khi trở lại sàn đấu sau 4 năm. Dù bước sang tuổi 46, anh vẫn cầm hòa Mario Barrios trong trận tranh đai WBC hạng trung.

Pacquiao khẳng định, sức khỏe của anh hiện ở trạng thái tốt nhất và không có chấn thương nào cản trở. Sau trận gặp Barrios, tay đấm người Philippines tiết lộ vẫn đặt mục tiêu so găng Mayweather trước khi khép lại sự nghiệp: “Tôi vẫn còn đam mê với boxing, và trận tái đấu với Mayweather là điều tôi muốn ưu tiên”.

Trong khi đó, Floyd Mayweather, 48 tuổi, giải nghệ từ năm 2017 với thành tích hoàn hảo 50 trận thắng - 0 thua. Từ đó đến nay, anh tham gia nhiều trận biểu diễn, gần nhất là với John Gotti III năm 2024.

Hiện quá trình thương lượng giữa 2 huyền thoại vẫn chưa có thông báo chính thức, nhưng những tín hiệu tích cực khiến giới mộ điệu kỳ vọng cao. Pacquiao cho biết vẫn đang thảo luận thêm về trận đấu biểu diễn với Vasiliy Lomachenko, song nhấn mạnh rằng trận gặp lại Mayweather mới là “trận đấu thực sự”.

Các chuyên gia cho rằng, dù 2 võ sĩ đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, sức hút từ "Đại chiến thế kỷ" vẫn đủ lớn để khuấy động làng boxing.

Mayweather và Pacquiao từng tạo nên trận đấu đáng nhớ cách đây 10 năm

🗣️ Amir Khan bất ngờ thách đấu Pacquiao

Trong lúc mọi sự chú ý đang dồn về khả năng tái đấu giữa Pacquiao và Mayweather, cựu võ sĩ Amir Khan bất ngờ lên tiếng thách đấu Pacquiao. Trên Twitter cá nhân, tay đấm từng giành huy chương bạc Olympic và vô địch thế giới công khai nhắc tới "Pac-man":

“Tiến lên nào @MannyPacquiao. Tôi sẵn sàng cho điệu nhảy cuối cùng và người bạn nhảy duy nhất tôi muốn là anh. Hãy tạo nên trận đấu mà chúng ta chưa từng có. Đây là trận duy nhất có thể khiến tôi từ bỏ ý định giải nghệ – điều mà người hâm mộ luôn mong muốn”.

Amir Khan, 37 tuổi, đã treo găng sau thất bại knock-out trước Kell Brook hồi tháng 2/2022 và dính lùm xùm doping. Tuy nhiên, anh khẳng định vẫn còn đủ động lực cho “trận đấu cuối cùng” cùng Pacquiao – người từng là bạn tập của anh dưới sự huấn luyện của HLV Freddie Roach tại phòng tập Wild Card Gym, Los Angeles.

Dù vậy, giới chuyên môn vẫn hoài nghi về khả năng trận đấu này thành hiện thực, nhất là khi Pacquiao hiện tập trung hướng tới mục tiêu tranh thêm một danh hiệu thế giới.