Tin mới nhất bóng đá sáng 19/3: Carrick kêu gọi ĐT Anh trao cơ hội cho 3 sao MU

Carrick kêu gọi Tuchel trao cơ hội cho bộ ba MU

Michael Carrick đã lên tiếng kêu gọi HLV Thomas Tuchel của ĐT Anh trao cơ hội cho bộ ba cầu thủ của MU gồm Harry Maguire, Luke Shaw và Kobbie Mainoo trong loạt trận giao hữu với Nhật Bản và Uruguay vào cuối tháng này, nhằm giúp họ khẳng định khả năng cạnh tranh suất dự World Cup 2026.

Carrick chia sẻ: “Cá nhân tôi rất muốn thấy họ được triệu tập lần này và cả trong mùa hè tới. Tôi không có ảnh hưởng đến quyết định đó, nhưng với những gì họ đang thể hiện, họ hoàn toàn xứng đáng được cân nhắc. Họ đã tự đặt mình vào cuộc cạnh tranh và trao cho bản thân cơ hội”.

Maguire, Mainoo và Shaw đều đá chính trong cả 9 trận kể từ khi Carrick thay thế Ruben Amorim bị sa thải, góp phần giúp “Quỷ đỏ” hồi sinh vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Arsenal hốt bạc” tại Cúp C1

Arsenal vừa đánh bại Bayer Leverkusen với tổng tỷ số 3-1 ở vòng 1/8 Champions League. Việc góp mặt ở tứ kết giúp “Pháo thủ” nhận được 10,9 triệu bảng tiền thưởng. Trước đó, Arsenal nhận 16,2 triệu bảng chỉ riêng tiền tham dự. Mỗi chiến thắng ở vòng bảng mang lại 1,82 triệu bảng, giúp thầy trò Mikel Arteta thu thêm 14,6 triệu bảng sau khi toàn thắng 8 trận.

Ngoài ra, họ còn nhận 8,6 triệu bảng dựa trên thứ hạng chung cuộc ở vòng bảng, cùng 9,6 triệu bảng nhờ nằm trong top 8 và giành vé trực tiếp vào vòng 1/8. Tổng cộng, trước khi bước vào vòng knock-out, Arsenal đã bỏ túi tới 48,9 triệu bảng tiền thưởng. Nếu tiếp tục tiến sâu, “Pháo thủ” có thể kiếm thêm 13 triệu bảng khi vào bán kết và 16,1 triệu bảng nếu góp mặt ở chung kết. Đội vô địch cuối cùng sẽ nhận thêm 5,7 triệu bảng tiền thưởng.

Chính phủ Senegal cáo buộc CAF tham nhũng

Chính phủ Senegal đã yêu cầu một “cuộc điều tra quốc tế độc lập” về nghi vấn tham nhũng trong Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF), sau khi đội tuyển nước này bị tước chức vô địch AFCON 2025. Người phát ngôn của Senegal nhấn mạnh: “Quyết định chưa từng có và đặc biệt nghiêm trọng này đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của đạo đức thể thao, bao gồm sự công bằng, trung thực và tôn trọng sự thật của trận đấu.

Việc đặt dấu hỏi về kết quả của một trận đấu đã diễn ra đúng luật và được giành chiến thắng hợp lệ là hành động làm suy giảm nghiêm trọng uy tín của CAF cũng như niềm tin của người dân châu Phi vào các tổ chức thể thao khu vực. Senegal không thể chấp nhận một quyết định hành chính xóa bỏ nỗ lực, thành tích và sự xuất sắc trong thể thao. Chúng tôi kiên quyết bác bỏ hành động tước đoạt vô lý này và yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế độc lập về nghi vấn tham nhũng trong bộ máy điều hành CAF”.

Juventus nhắm sao Man City giá 0 đồng

Theo cập nhật mới nhất từ nhà báo Matteo Moretto trên kênh YouTube của Fabrizio Romano, Juventus đã liên hệ với “siêu cò” Jorge Mendes nhằm thăm dò khả năng chiêu mộ Bernardo Silva của Man City theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè. Hợp đồng của tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ hết hạn vào cuối mùa giải và hiện chưa có dấu hiệu gia hạn.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay Bernardo Silva. Tiền vệ này được cho là chưa vội đưa ra bất kỳ lựa chọn nào về tương lai cho đến khi mùa giải 2025/26 cùng Man City khép lại, buộc Juventus phải kiên nhẫn chờ đợi.

Fulham sắp hoàn tất thương vụ 28,5 triệu bảng

BBC xác nhận, Fulham đang tiến rất gần tới việc hoàn tất chiêu mộ tiền đạo Ricardo Pepi từ PSV trị giá 28,5 triệu bảng. Chân sút 23 tuổi từng nhận được đề nghị tương tự hồi tháng Một, nhưng đội bóng Hà Lan quyết định giữ người do không tìm được phương án thay thế phù hợp.

Lần này, Fulham đã trở lại và gần như hoàn tất thương vụ, với Pepi dự kiến ký hợp đồng với đội chủ sân Craven Cottage đến năm 2031. Tiền đạo người Mỹ sẽ gia nhập “The Cottagers” vào mùa hè, trong bối cảnh Raul Jimenez chuẩn bị hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải.