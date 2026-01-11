“Gã điên” McGregor thách đấu Mayweather tại Nhà Trắng, so găng điên rồ nhất lịch sử

McGregor muốn đòi lại “mối thù thế kỷ” tại Nhà Trắng

Conor McGregor một lần nữa khiến làng võ thuật thế giới “dậy sóng” khi công khai thách đấu Floyd Mayweather, nhưng không phải trên sàn quyền Anh như năm 2017 mà là trong lồng bát giác MMA, tại sự kiện UFC đặc biệt dự kiến tổ chức ngay trên bãi cỏ Nhà Trắng vào năm 2026.

McGregor (bên trái) muốn tái đấu Mayweather (bên phải) theo luật MMA tại Nhà Trắng năm 2026

Ý tưởng về sự kiện “UFC White House” xuất phát từ kế hoạch kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc Hoa Kỳ, được Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng UFC công bố. Đây được xem là một trong những show hoành tráng nhất lịch sử giải đấu, và McGregor lập tức nhập cuộc với phong cách quen thuộc, ồn ào, khiêu khích và đầy tính biểu diễn.

Trên mạng xã hội, “Gã điên UFC” đăng lại đoạn video họp báo năm 2017 và nhắn thẳng tới huyền thoại boxing: “Floyd Mayweather, khi nào anh sẵn sàng cho trận MMA đã hứa, tôi luôn ở đây. Nghe nói mùa hè ở Nhà Trắng rất đẹp. Đùa thôi Mike! Nhưng tôi có thể đánh cả hai trong cùng một đêm. Floyd MMA à? Dễ lắm. 10 giây là xong”.

Câu chuyện “đã hứa” mà McGregor nhắc tới bắt nguồn từ thời điểm quảng bá cho “The Money Fight” năm 2017, khi Mayweather từng mạnh miệng tuyên bố: “Tôi sẽ đánh bại cậu ta trong lồng bát giác”.

Trận boxing năm đó kết thúc bằng chiến thắng knock-out kĩ thuật cho Mayweather ở hiệp 10, tạo ra 4,3 triệu lượt mua PPV và hơn 600 triệu USD doanh thu, một trong những sự kiện thương mại lớn nhất lịch sử thể thao đối kháng.

Giấc mơ MMA điên rồ và những dấu hỏi lớn

Từ sau thất bại trước Dustin Poirier tại UFC 264 năm 2021, McGregor chưa thi đấu trận nào. Chấn thương gãy chân nghiêm trọng, cùng án treo giò 18 tháng do vi phạm quy định chống doping khiến màn trở lại của anh liên tục bị trì hoãn. Phải tới ngày 20/3/2026, “Gã điên” mới đủ điều kiện tái xuất, đúng thời điểm để kịp dự sự kiện UFC Nhà Trắng ngày 14/6.

Mayweather (bên trái) chưa từng đấu MMA vì thế rất khó để "Độc cô cầu bại" nhận lời kèo đấu này

Trong khi đó, Floyd Mayweather đã giải nghệ boxing chuyên nghiệp nhưng vẫn thường xuyên tham gia các trận biểu diễn. Võ sĩ bất bại 48 tuổi này được cho là đã nhận lời đấu với Mike Tyson vào tháng 3/2026 tại châu Phi và chưa từng thi đấu MMA chuyên nghiệp, khiến khả năng anh bước vào lồng bát giác gần như là ẩn số.

Dù Michael Chandler vẫn được xem là đối thủ hợp lý cho màn trở lại của McGregor, lời thách đấu Mayweather cho thấy tham vọng không giới hạn của võ sĩ người Ireland. Ngay cả khi kịch bản “Mayweather - McGregor” trong lồng UFC khó trở thành hiện thực, chỉ riêng việc McGregor nhắc tới nó, lại trong bối cảnh sự kiện lịch sử trước Nhà Trắng, cũng đủ để khuấy đảo truyền thông toàn cầu.

Liệu “gã điên” McGregor có biến lời nói thành sự thật, kéo Floyd Mayweather vào lồng bát giác quyền lực nhất nước Mỹ? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước, nhưng chắc chắn thế giới võ thuật sẽ còn phải dõi theo từng động thái của anh.