Trực tiếp bóng đá Uzbekistan - Philippines: Quyết đấu vì vé World Cup (play-off)

AFC Asian Cup | 10h, 19/3 | SVĐ Cbus Super Uzbekistan 0 - 0 Philippines (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Uzbekistan vs Philippines Philippines Điểm Jonimqulova Zoirova Oraniyazova Shoyimova Khikmatova Amirova Turdiboeva Karachik Ablyakimova Kudratova Xabibullayeva Điểm Meollo Hawkinson Curran Long Cowart Cesar Sawicki Pasion Markey Pino Ramirez Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Uzbekistan Uzbekistan Philippines Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Jonimqulova, Zoirova, Oraniyazova, Shoyimova, Khikmatova, Amirova, Turdiboeva, Karachik, Ablyakimova, Kudratova, Xabibullayeva Meollo, Hawkinson, Curran, Long, Cowart, Cesar, Sawicki, Pasion, Markey, Pino, Ramirez

Quyết đấu vì vé World Cup

Ở loạt play-off, Uzbekistan sẽ đối đầu Philippines, trong khi Triều Tiên gặp Đài Loan (Trung Quốc). Hai đội thắng sẽ chính thức góp mặt tại World Cup nữ 2027. Các đội thua cuộc vẫn còn một cơ hội cuối cùng thông qua vòng play-off liên lục địa, nơi có thêm 2 tấm vé được trao. Trước đó, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã sớm giành quyền tham dự sau khi lọt vào bán kết Asian Cup 2026.

Uzbekistan và Philippines đều bước vào trận đấu với quyết tâm cao độ. Đại diện Trung Á hướng tới lần đầu tiên dự World Cup nữ, trong khi Philippines đặt mục tiêu giành vé lần thứ hai liên tiếp.