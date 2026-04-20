“Người mẫu” làng boxing Việt Nam tái xuất ấn tượng, muốn so tài đối thủ đẳng cấp thế giới

Sự kiện võ thuật Trigger Promotion 7 diễn ra tối ngày 19/4 tại CLB Trigger Boxing An Khánh (TP.HCM) nhận được sự quan tâm của đông đảo giới chuyên môn và người hâm mộ võ thuật Việt Nam. Sự kiện mang đến gần 20 cặp đấu, trong đó có cả những màn so tài giữa các võ sĩ nước nhà và quốc tế cùng sự góp mặt của nhiều tay đấm tên tuổi.

Lê Thị Bằng khiến đối thủ bỏ cuộc sau 2 hiệp đấu

Tâm điểm của sự kiện là sự trở lại của Lê Thị Bằng, võ sĩ từng được mệnh danh là “nữ hoàng boxing” với nhiều thành tích nổi bật, trong đó có tấm HCV SEA Games 28 (2015) và từng xếp hạng 6 thế giới. Song song đó, sở hữu chiều cao 1m70 cùng nhan sắc nổi bật, Lê Thị Bằng còn được ví von là người mẫu làng boxing Việt Nam. Cô cũng từng được mời làm người mẫu cho một số sự kiện giải trí.

Ở lần trở lại sàn đấu sau gần 10 năm giải nghệ để chuyển sang công tác huấn luyện, Lê Thị Bằng vẫn chứng tỏ đẳng cấp đáng nể. So tài cùng người đàn em Nguyễn Lê Tuyết Nhi (19 tuổi) ở hạng cân 55,2 kg, Lê Thị Bằng tạo ra thế trận áp đảo, từ di chuyển hợp lý để tung ra những combo đòn hiệu quả cho đến né tránh ấn tượng trước các pha phản đòn của đối thủ.

Nữ võ sĩ Việt Nam muốn so tài với sao thế giới ở trận tiếp theo

Sau 2 hiệp đấu, Tuyết Nhi liên tục bị dồn ép và trúng nhiều đòn nặng đến choáng váng, ban huấn luyện của nữ võ sĩ này đã ra tín hiệu bỏ cuộc, qua đó giúp Lê Thị Bằng giành chiến thắng mà không cần đến hiệp đấu thứ 3.

Thắng vẫn buồn, muốn so tài sao thế giới

Phát biểu sau trận đấu, Lê Thị Bằng cho biết bản thân cảm thấy hơi buồn vì chưa thể so tài cùng võ sĩ nước ngoài. Cô hy vọng ở trận đấu tiếp theo, cô sẽ có thể đối đầu với một võ sĩ quốc tế nổi tiếng và có thứ hạng trên thế giới để chứng tỏ vị thế của boxing Việt Nam. Trước đó, Lê Thị Bằng được xếp cặp với Menjawi Magdalyn. Tuy nhiên, nữ võ sĩ chuyên ngiệp người Papua New Guinea đã không thể sang Việt Nam vì trục trặc về giấy tờ.

Trigger Promotion mang đến sân chơi boxing chuyên nghiệp cho võ sĩ Việt Nam

Một điểm nhấn đáng chú ý khác tại Trigger Promotion 7 khi hai đại diện Việt Nam khác là Cao Quốc Việt (hạng Super Lightweight) và Lý Quốc Dũng (hạng Featherweight) đều lần lượt thắng đẹp hai tay đấm đến từ Papua New Guinea là Tau Bowen và Fidelis Laila.

Với sự tổ chức chuyên nghiệp, những màn so tài đỉnh cao cùng với đó là ra mắt những tài năng mới như Nguyễn Michelle, Công Tuấn, Văn Phước, Thanh Bình, Văn Sanh… giải đấu được kỳ vọng sẽ là sân chơi nhằm phát triển mạnh mẽ phong trào boxing tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ông Trịnh Văn Trí (nổi tiếng với biệt danh Trịnh Sư Phụ), Trưởng Ban tổ chức giải tiết lộ, sự kiện tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6: “Chúng tôi kỳ vọng sẽ mở ra một sân chơi truyền cảm hứng boxing đến mọi người cũng như tạo bệ phóng giúp các võ sĩ Việt Nam nâng cao kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm thi đấu và tự tin bước ra các đấu trường lớn hơn trong tương lai”.