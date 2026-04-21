Hot girl vật Anh Thơ sánh đôi, tuyên bố "mê" nam thần bóng chuyền Việt Nam

Sự kiện: Vật cổ truyền - Người đẹp sới vật Bóng chuyền Việt Nam

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Hot girl làng vật Anh Thơ gây sốt khi sánh đôi cùng Trần Đức Hạnh, tự nhận “si mê” nam thần bóng chuyền. Cuộc hội ngộ sau 4 năm nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ.

Không chỉ gây chú ý trên những sới vật truyền thống, Anh Thơ, cô gái được mệnh danh là “hot girl làng vật” mới đây tiếp tục khiến mạng xã hội dậy sóng khi xuất hiện bên cạnh chủ công điển trai Trần Đức Hạnh.

Khoảnh khắc hai nhân vật nổi tiếng đứng chung khung hình nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn. Đáng chú ý, Anh Thơ còn không ngần ngại chia sẻ dòng trạng thái đầy cảm xúc: “Tui bị mê anh Trần Đức Hạnh”, khiến người hâm mộ thích thú.

Anh Thơ chụp chung thần tượng Đức Hạnh

Anh Thơ chụp chung thần tượng Đức Hạnh

Cuộc hội ngộ sau 4 năm đầy thú vị

Cách đây 4 năm, Anh Thơ từng chụp ảnh cùng Đức Hạnh khi còn là một gương mặt trẻ. Sau quãng thời gian ấy, cô gái sinh năm 2002 đã có bước tiến dài, trở thành một trong những đô vật nổi bật ở các hội làng Kinh Bắc, trong khi Đức Hạnh cũng khẳng định vị thế “nam thần” của bóng chuyền Việt Nam.

Sự hội ngộ sau nhiều năm vì thế mang màu sắc khá đặc biệt, như một “cú bắt tay” giữa hai thế giới thể thao khác nhau nhưng đầy năng lượng.

Anh Thơ vốn không xa lạ với bóng chuyền. Ngoài vật cổ truyền, cô cũng chơi bóng chuyền ở cấp độ phong trào, từng có cơ hội giao lưu và tiếp xúc với nhiều VĐV chuyên nghiệp. Chính sự năng động này giúp cô dễ dàng hòa nhập và tạo nên sự kết nối tự nhiên với các tuyển thủ.

Về phía Trần Đức Hạnh, với chiều cao 1m88 cùng phong cách thi đấu máu lửa, anh luôn là cái tên thu hút sự chú ý cả trong và ngoài sân. Việc xuất hiện cạnh một “hot girl làng vật” càng khiến hình ảnh của anh thêm phần gần gũi.

Fan thích thú trước bức hình của cặp đôi

Dưới bài đăng của Anh Thơ, hàng loạt bình luận hài hước xuất hiện. Nhiều người trêu vui rằng “mê là toang”, số khác lại ghép đôi đầy nhiệt tình, gọi đây là “cặp đôi trong mơ” của làng thể thao. Không ít fan còn đùa rằng nếu “kết hợp”, đây sẽ là cặp đôi sở hữu chiều cao và thể lực đáng nể.

Trước đó 4 năm họ cũng có bức ảnh tương tự

Trước đó 4 năm họ cũng có bức ảnh tương tự

Tất nhiên, tất cả chỉ dừng ở mức vui vẻ, bởi cả hai đều giữ hình ảnh tích cực và chuyên nghiệp. Nhưng rõ ràng, chỉ một bức ảnh và một câu nói bâng quơ cũng đủ khiến cộng đồng mạng có thêm một câu chuyện thú vị để bàn tán.

Dĩ nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở những lời bông đùa, bởi “Lee Min Ho” (biệt danh mà fan đặt cho Đức Hạnh) của bóng chuyền Việt Nam đã có gia đình, và bức ảnh giữa hai người đơn giản chỉ là khoảnh khắc giao lưu thú vị giữa hai VĐV đến từ hai môn thể thao khác nhau.

Với Anh Thơ, sức hút đến từ vẻ ngoài xinh đẹp ở cá tính mạnh mẽ, năng động, đó là sự kết hợp hiếm thấy. Và có lẽ chính điều đó khiến mỗi lần xuất hiện, cô đều dễ dàng trở thành tâm điểm.

8

-21/04/2026 14:50 PM (GMT+7)
