Đối thủ "không vải che thân", kiều nữ boxing thua vẻ gợi cảm nhưng thắng trên võ đài

Tại London, 17/4 (giờ địa phương), phòng cân ký trước sự kiện boxing cuối tuần vốn dĩ là nơi mọi thứ được đo đếm bằng con số. Cân nặng, thể trạng, chỉ số cơ thể. Nhưng với Ebanie Bridges, nó từ lâu đã trở thành một sân khấu. Mà ở sân khấu đó, cô gần như chưa từng có đối thủ nhưng có vẻ như mọi chuyện đã đảo chiều.

Bridges quen thuộc với hình ảnh "kiệm vải" ở buổi cân kí trước sự kiện

Sân khấu của Bridges, nơi ánh nhìn từng có “chủ quyền”

Kiều nữ boxing, Bridges bước ra với bộ nội y xanh nhạt, lựa chọn không gây bất ngờ nếu nhìn lại hành trình của cô. Kể từ khi rẽ từ thể hình sang boxing, tay đấm người Australia đã biến mỗi lần cân ký thành một buổi trình diễn có kiểm soát, vừa táo bạo, vừa đủ ranh giới để không trượt khỏi hình ảnh chuyên nghiệp.

Ống kính hướng về cô gần như theo phản xạ. Những cái liếc nhìn vội vàng từ phía sau, những khoảnh khắc “quay đi nhưng không kịp”, tất cả từng là một phần trong thứ hào quang rất riêng mà Bridges tạo dựng. Cô không cần nói nhiều. Sự xuất hiện của cô tự tạo ra nhiều câu chuyện hấp dẫn.

Cotton xuất hiện, trở thành đối trọng xứng tầm

Không cần sử dụng thước vải nào, Cotton chọn trang phục đặc biệt, những dải băng dính mảnh kết hợp bodypaint (sơn cơ thể), vừa đủ để hợp lệ, vừa đủ để khiến khán phòng chững lại.

Không khí đổi khác trong vài giây rất ngắn. Không ồn ào, không cần cử chỉ phô trương, nhưng sự táo bạo của Cotton lập tức kéo sự chú ý về phía cô.

Bridges vẫn đứng đó, ánh mắt sắc, thần thái tự tin. Nhưng lần này, sự tập trung không còn độc quyền về phía cô, bởi đối thủ quá gợi cảm.

Cotton thậm chí còn không sử dụng vải mà chỉ dùng băng dính và sơn

Trong boxing hiện đại, đặc biệt là boxing nữ, weigh-in (buổi cân kí) không còn đơn thuần là thủ tục. Nó là phần mở đầu của trận đấu, nơi câu chuyện được kể trước khi tiếng chuông vang lên.

Bridges hiểu điều đó từ rất sớm. Cô xây dựng hình ảnh như một thương hiệu, gợi cảm, tự tin, chủ động chiếm sóng. Một công thức đã giúp cô vượt ra ngoài phạm vi chuyên môn thuần túy.

Nhưng Cotton mang đến một biến số khác. Xuất thân là vũ công và người mẫu, cô không xa lạ với camera. Cách cô bước ra, cách cô chọn trang phục, tất cả cho thấy đây không phải quyết định bốc đồng. Đó là một lựa chọn có tính toán, nơi ranh giới giữa biểu diễn và khiêu khích được tiến gần.

Trước đó, Cotton từng vướng vào sự cố trang phục khi đối đầu Molly McCann, khoảnh khắc khiến đối thủ bật cười ngay trên sân khấu. Nhưng lần này, không còn yếu tố “tai nạn”. Mọi thứ mang tính chủ động rõ rệt hơn.

"Lép vế” trong buổi cân kí nhưng thắng trên sàn đấu

Bridges có màn trở lại đầy vất vả nhưng giàu bản lĩnh khi đánh bại Ebonie Cotton sau 6 hiệp đấu căng thẳng tại Rainton Meadows Arena (Anh, 19/4/2026).

Ngay từ những hiệp đầu, Cotton chủ động áp sát, liên tục tung jab (đấm thẳng) và hook (đấm vòng) nhằm phá nhịp của võ sĩ người Úc. Bridges gặp không ít khó khăn trong việc giữ khoảng cách, thậm chí có thời điểm bị kéo ngã sau những pha clinch quyết liệt.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm dày dạn, Bridges dần lấy lại thế trận bằng những cú straight right (cú đấm tay sau) chuẩn xác, đặc biệt hiệu quả trong các pha phản đòn. Từ hiệp 4 trở đi, cô bắt đầu kiểm soát nhịp độ, khiến đối thủ sa sút thể lực và bị đánh dấu nhiều trên khuôn mặt.

Kết thúc 6 hiệp đấu giàu tính đối kháng, Bridges giành chiến thắng bằng điểm số 59-56, qua đó có bước chạy đà quan trọng trên hành trình trở lại nhóm tranh đai thế giới.