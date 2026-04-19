Mỹ nhân làng chạy Loan Barbie rèn thể lực, hot girl gymer khoe vòng ba 105 cm

💪 Hot girl Loan Barbie tích cực tập gym, chuẩn bị chinh phục 25km chạy địa hình

Trên trang cá nhân của mình, mỹ nhân làng chạy Loan Barbie chia sẻ hình ảnh tích cực tập luyện trong phòng gym để tăng cường thể lực và sức mạnh. Nữ y tá đam mê chạy bộ đang chăm chỉ tập luyện, nghiêm túc chuẩn bị chinh phục giải chạy địa hình Hà Nội Mountain Trail (HMT) 2026 diễn ra vào ngày 19/4 tại khu vực núi Hàm Lợn.

Loan Barbie tích cực tập thể lực

Thi đấu ở cực ly 25km, Loan Barbie cho biết cô không đặt quá nặng về thứ hạng cũng như tốc độ hay thành tích cá nhân. Thay vào đó, cô muốn tận hưởng trọn vẹn không khí, cảnh đẹp của thiên nhiên cũng như an toàn về đến vạch đích.

“Hiện nạy, tôi tập luyện đều đặn 5 buổi trong tuần. Sáng thì chạy nhẹ hoặc đi bộ dốc, trưa thì vào phòng gym tập tạ. Cuối tuần tôi có buổi chạy nhẹ để giãn cơ”, Loan Barbie cho biết.

🔥 HLV gym Kim Hà vòng ba 105 cm tập nặng để giảm cân

Những ngày vừa qua, nữ HLV phòng gym Trần Kim Hà liên tục chia sẻ những video nâng tạ, tập nặng với mục tiêu giảm khoảng 3kg. Mặc dù đã sở hữu thân hình chuẩn mực, chắc khỏe cùng vòng ba quyến rũ có số đo 105 cm, Kim Hà cho biết cô vẫn muốn cơ thể “sắc nét” hơn nữa.

HLV gym Kim Hà muốn giảm 3kg để vóc dáng nóng bỏng hơn

Nữ HLV duy trì lịch tập luyện đủ 7 ngày trong tuần cho chạy bộ buổi sáng, gym và pickleball. Trong đó, cô dành khoảng 3 buổi tập riêng cho phần đùi, mông, 1 buổi cho phần cơ bụng và tập toàn thân vào ngày cuối tuần. Kim Hà cho biết cô đang muốn dành thời gian để tập thêm đánh golf.

🏃‍♂️ Cô giáo Vy Phan chạy 100km mỗi tuần

Một người đẹp làng chạy nổi tiếng khác là Vy Phan cũng đang ra sức tập luyện cho những giải đấu lớn. Cụ thể, Vy Phan sẽ tham dự cự ly 21km giải Marathon tại Huế vào ngày 19/4 và cự ly 42km tại Cần Giờ (TP.HCM) vào ngày 1/5 tới.

Vy Phan chạy đều đặn 100km mỗi tuần, chuẩn bị cho giải đấu lớn

Để chuẩn bị cho các giải đấu này, nữ runner có công việc chính là cô giáo dạy nhảy hiện đại duy trì việc chạy đều đặn khoảng 100km mỗi tuần. Song song đó, cô vẫn cân bằng các công việc ở lớp dạy cũng như đi biểu diễn. Ở các giải đấu chạy bộ cô tham gia, Vy Phan thường xuyên truyền năng lượng tích cực bằng các bài nhảy ngẫu hứng bên lề mang đến sự thích thú cho các runner cũng như người hâm mộ.