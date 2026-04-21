Chelsea bên bờ khủng hoảng, giới chủ thừa nhận sai lầm khiến fan phẫn nộ

Phong độ lao dốc, giấc mơ Champions League mờ dần

Chelsea đang sống trong bầu không khí nặng nề chưa từng thấy. Chuỗi bốn trận thua liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mà không ghi nổi bàn thắng nào đã đẩy “đội bóng thành London” ra xa nhóm dự Champions League, trong khi khoảng cách với top 5 ngày một lớn hơn.

Người hâm mộ Chelsea đang mất dần kiên nhẫn với giới chủ đội bóng

Thất bại mới nhất trước MU ngay tại Stamford Bridge càng phơi bày sự bế tắc của đội bóng áo xanh. Dù tung ra tới 21 cú dứt điểm, Chelsea vẫn trắng tay sau khoảnh khắc chớp thời cơ của đối thủ, cho thấy sự thiếu sắc bén đang trở thành vấn đề nghiêm trọng nhất của họ.

Điều khiến người hâm mộ lo ngại hơn là lịch thi đấu còn lại vẫn vô cùng khắc nghiệt. Brighton, Liverpool, Tottenham rồi Sunderland đều là những thử thách không dễ vượt qua, và chỉ cần thêm vài cú sảy chân, Chelsea hoàn toàn có thể khép lại mùa giải mà không có suất dự cúp châu Âu.

BlueCo thừa nhận sai lầm với mô hình “Brighton thu nhỏ”

Sau nhiều năm theo đuổi chiến lược chiêu mộ cầu thủ trẻ theo kiểu Brighton, ban lãnh đạo Chelsea được cho là đã bắt đầu xem xét lại toàn bộ hướng đi của mình. Thay vì tiếp tục đặt cược vào những tài năng tiềm năng, đội chủ sân Stamford Bridge muốn hướng tới các cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn để tạo tác động tức thì.

Đồng chủ sở hữu Behdad Eghbali lần đầu công khai thừa nhận sự cần thiết phải thay đổi. Ông nói: “Chúng tôi có một nền tảng tốt, nhưng cần bổ sung thêm kinh nghiệm để đưa đội bóng lên tầm cao mới và duy trì sự ổn định. Chúng tôi hiểu rất rõ điều đó”.

Phát biểu này được xem như lời thừa nhận rằng dự án sao chép mô hình tuyển dụng của Brighton bằng ngân sách khổng lồ đã không mang lại kết quả như mong đợi. Chelsea đã chi hàng trăm triệu bảng cho những bản hợp đồng trẻ, nhưng phần lớn chưa thể đáp ứng kỳ vọng trên sân cỏ.

Người hâm mộ nổi giận, Chelsea đối mặt làn sóng phản đối

Không chỉ thất vọng vì kết quả chuyên môn, người hâm mộ Chelsea còn cảm thấy mất niềm tin vào định hướng của CLB. Trước trận gặp MU, hàng trăm cổ động viên đã tập trung bên ngoài Stamford Bridge với biểu ngữ “BlueCo OUT” để phản đối giới chủ.

Trong thư ngỏ gửi ban lãnh đạo, hội cổ động viên Chelsea viết: “Người hâm mộ Chelsea đã được yêu cầu chấp nhận sự thay đổi chưa từng có nhân danh một tầm nhìn dài hạn chưa bao giờ được giải thích rõ ràng”. Đây được xem là thông điệp mạnh mẽ nhất từ khán đài kể từ khi BlueCo tiếp quản đội bóng.

Nếu Chelsea tiếp tục chậm trễ trong việc điều chỉnh chiến lược chuyển nhượng ở mùa hè tới, những tiếng la ó có thể còn lớn hơn. Với nhiều cổ động viên, vấn đề lúc này không chỉ là thành tích, mà là cảm giác đội bóng họ yêu mến đang dần đánh mất bản sắc vốn có.