Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Alaves: Nhiệm vụ phải thắng (La Liga)

Laliga | 2h30, 22/4 | Bernabeu Real Madrid 0 - 0 Alaves (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Real Madrid vs Alaves Alaves Điểm Lunin Alexander-Arnold Militao Rudiger Carreras Valverde Tchouameni Guler Bellingham Mbappe Vinicius Điểm Sivera Perez Otto Tenaglia Parada Yusi Ibanez Blanco Guridi Martinez Boye Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Real Madrid Real Madrid Alaves Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lunin, Alexander-Arnold, Militao, Rudiger, Carreras, Valverde, Tchouameni, Guler, Bellingham, Mbappe, Vinicius Sivera, Perez, Otto, Tenaglia, Parada, Yusi, Ibanez, Blanco, Guridi, Martinez, Boye

Real Madrid khủng hoảng, Bernabeu thêm áp lực

Real đang rất cần một chiến thắng để xốc lại tinh thần

Real Madrid bước vào vòng đấu giữa tuần trong tâm thế nặng nề sau chuỗi 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường. Những cú sảy chân trước Mallorca, Girona cùng hai thất bại liên tiếp trước Bayern Munich ở Champions League khiến “đội bóng Hoàng gia” đối diện nguy cơ trắng tay ở mùa giải năm nay.

Không chỉ thất thế trong cuộc đua La Liga khi kém Barca 9 điểm, bầu không khí tại Bernabeu cũng trở nên u ám bởi những đồn đoán xoay quanh tương lai HLV Alvaro Arbeloa. Dù vậy, “Los Blancos” vẫn có điểm tựa khi từng thắng Alaves 8 trận liên tiếp, và trận sân nhà tới được xem là cơ hội để họ tìm lại sự tự tin.

Alaves chờ gây sốc trước đội bóng sa sút

Ở chiều ngược lại, Alaves đang cho thấy tín hiệu tích cực kể từ khi HLV Quique Sanchez Flores lên nắm quyền hồi đầu tháng Ba. Đại diện xứ Basque hiện có chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp, qua đó nuôi hy vọng trụ hạng trong giai đoạn cuối mùa.

Dù chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 1 điểm, Alaves vẫn có lý do để tin vào khả năng tạo bất ngờ khi Real Madrid đang rơi vào thời điểm bất ổn nhất. Tuy nhiên, việc phải làm khách tại Bernabeu vẫn là thử thách cực lớn với đội bóng từng nhiều năm lép vế trước gã khổng lồ thủ đô.