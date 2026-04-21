Athletic Club vs Osasuna
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Real Madrid vs Alavés
Girona vs Real Betis
Elche vs Atlético de Madrid
AFC Bournemouth vs Leeds United
Burnley vs Manchester City
Barcelona vs Celta de Vigo
Real Oviedo vs Villarreal
Sunderland vs Nottingham Forest
Fulham vs Aston Villa
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Arsenal vs Newcastle United
Manchester United vs Brentford
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Alaves: Nhiệm vụ phải thắng (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay La liga 2025-26 Real Madrid

(2h30, 22/4, vòng 33 La Liga) Real Madrid tiếp đón Alaves trong áp lực lớn sau chuỗi 4 trận không thắng, còn đội khách tự tin nuôi hy vọng tạo bất ngờ tại Bernabeu.

  

Laliga | 2h30, 22/4 | Bernabeu

Real Madrid
0 - 0
Alaves
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Lunin, Alexander-Arnold, Militao, Rudiger, Carreras, Valverde, Tchouameni, Guler, Bellingham, Mbappe, Vinicius
Sivera, Perez, Otto, Tenaglia, Parada, Yusi, Ibanez, Blanco, Guridi, Martinez, Boye

Real Madrid khủng hoảng, Bernabeu thêm áp lực

Real đang rất cần một chiến thắng để xốc lại tinh thần

Real Madrid bước vào vòng đấu giữa tuần trong tâm thế nặng nề sau chuỗi 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường. Những cú sảy chân trước Mallorca, Girona cùng hai thất bại liên tiếp trước Bayern Munich ở Champions League khiến “đội bóng Hoàng gia” đối diện nguy cơ trắng tay ở mùa giải năm nay.

Không chỉ thất thế trong cuộc đua La Liga khi kém Barca 9 điểm, bầu không khí tại Bernabeu cũng trở nên u ám bởi những đồn đoán xoay quanh tương lai HLV Alvaro Arbeloa. Dù vậy, “Los Blancos” vẫn có điểm tựa khi từng thắng Alaves 8 trận liên tiếp, và trận sân nhà tới được xem là cơ hội để họ tìm lại sự tự tin.

Alaves chờ gây sốc trước đội bóng sa sút

Ở chiều ngược lại, Alaves đang cho thấy tín hiệu tích cực kể từ khi HLV Quique Sanchez Flores lên nắm quyền hồi đầu tháng Ba. Đại diện xứ Basque hiện có chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp, qua đó nuôi hy vọng trụ hạng trong giai đoạn cuối mùa.

Dù chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 1 điểm, Alaves vẫn có lý do để tin vào khả năng tạo bất ngờ khi Real Madrid đang rơi vào thời điểm bất ổn nhất. Tuy nhiên, việc phải làm khách tại Bernabeu vẫn là thử thách cực lớn với đội bóng từng nhiều năm lép vế trước gã khổng lồ thủ đô.

