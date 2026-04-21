Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Alaves: Nhiệm vụ phải thắng (La Liga)
(2h30, 22/4, vòng 33 La Liga) Real Madrid tiếp đón Alaves trong áp lực lớn sau chuỗi 4 trận không thắng, còn đội khách tự tin nuôi hy vọng tạo bất ngờ tại Bernabeu.
Laliga | 2h30, 22/4 | Bernabeu
Điểm
Lunin
Alexander-Arnold
Militao
Rudiger
Carreras
Valverde
Tchouameni
Guler
Bellingham
Mbappe
Vinicius
Điểm
Sivera
Perez
Otto
Tenaglia
Parada
Yusi
Ibanez
Blanco
Guridi
Martinez
Boye
Real Madrid khủng hoảng, Bernabeu thêm áp lực
Real đang rất cần một chiến thắng để xốc lại tinh thần
Real Madrid bước vào vòng đấu giữa tuần trong tâm thế nặng nề sau chuỗi 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường. Những cú sảy chân trước Mallorca, Girona cùng hai thất bại liên tiếp trước Bayern Munich ở Champions League khiến “đội bóng Hoàng gia” đối diện nguy cơ trắng tay ở mùa giải năm nay.
Không chỉ thất thế trong cuộc đua La Liga khi kém Barca 9 điểm, bầu không khí tại Bernabeu cũng trở nên u ám bởi những đồn đoán xoay quanh tương lai HLV Alvaro Arbeloa. Dù vậy, “Los Blancos” vẫn có điểm tựa khi từng thắng Alaves 8 trận liên tiếp, và trận sân nhà tới được xem là cơ hội để họ tìm lại sự tự tin.
Alaves chờ gây sốc trước đội bóng sa sút
Ở chiều ngược lại, Alaves đang cho thấy tín hiệu tích cực kể từ khi HLV Quique Sanchez Flores lên nắm quyền hồi đầu tháng Ba. Đại diện xứ Basque hiện có chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp, qua đó nuôi hy vọng trụ hạng trong giai đoạn cuối mùa.
Dù chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 1 điểm, Alaves vẫn có lý do để tin vào khả năng tạo bất ngờ khi Real Madrid đang rơi vào thời điểm bất ổn nhất. Tuy nhiên, việc phải làm khách tại Bernabeu vẫn là thử thách cực lớn với đội bóng từng nhiều năm lép vế trước gã khổng lồ thủ đô.
Real Madrid đang muốn tái hợp HLV Jose Mourinho, nhưng tiền đạo Vinicius lại ghét cay ghét đắng chiến lược gia này.
-21/04/2026 18:20 PM (GMT+7)