Mải mê pickleball dẫn tới ly hôn: Từ niềm vui trên sân tới xung đột gia đình

Trong vài năm trở lại đây, pickleball, môn thể thao pha trônh giữa quần vợt, bóng bàn và cầu lông đã bùng nổ mạnh tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bắt nguồn từ Mỹ, pickleball gia nhập Việt Nam ít năm nhưng ngay lập tức thu hút lượng người chơi đông đảo, đặc biệt trong giới trung niên, dân văn phòng và cộng đồng yêu thể thao phong trào.

Môn pickleball mang tới khá nhiều hệ luỵ. Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, bên cạnh sức hút lớn và sự phát triển nhanh chóng, môn thể thao này cũng gây ra không ít tranh cãi, thậm chí kéo theo những hệ lụy không ngờ trong đời sống cá nhân, gia đình, khiến nó trở thành chủ đề nóng hổi trên các kênh truyền thông, mạng xã hội và cả tòa án ly hôn.

🥎 Cơn sốt pickleball và sức hấp dẫn không thể chối từ

Pickleball hội tụ đủ những yếu tố tạo nên sự phổ biến, dễ học, chi phí không quá cao, yêu cầu thể chất vừa phải và tính cộng đồng cao. Tại Việt Nam, theo thống kê, số lượng người chơi pickleball đạt gần 30.000 vào đầu năm 2025, trong đó phần lớn là người trung niên, dân công sở tìm kiếm lối sống năng động nhưng không đòi hỏi quá sức. Các câu lạc bộ tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành liên tục thành lập, tổ chức giải đấu chuyên nghiệp và phong trào. Đó thực sự là sự phát triển đáng khích lệ cho một môn thể thao còn khá mới mẻ.

Ngoài ra, pickleball cũng được đánh giá là môn thể thao kết nối, giúp người chơi mở rộng quan hệ bạn bè, giao lưu xã hội. Một số câu chuyện thành công của vận động viên trẻ cũng được lan truyền, thúc đẩy người mới tham gia. Dù vậy, chính sự bùng nổ và phổ biến nhanh chóng đã tạo ra những hệ quả ít ai ngờ tới.

💔 Từ sân chơi đến mâu thuẫn gia đình, đến tòa ly hôn

Một khía cạnh khác còn gây nhiều bức xúc hơn là sự ảnh hưởng tiêu cực của đam mê pickleball đến đời sống gia đình. Ở nhiều thành phố lớn Việt Nam như Hà Nội và TP.HCM, không ít trường hợp vợ chồng mâu thuẫn, rạn nứt và thậm chí đệ đơn ly hôn do một bên quá mải mê môn thể thao này mà bỏ bê trách nhiệm gia đình.

Chị L.T.H (Hà Nội) chia sẻ trong nước mắt: “Anh ấy ngày nào cũng ra sân, từ sáng sớm đến tối muộn. Con ốm đau gọi điện mà anh bảo bận thi đấu không về được. Mỗi lần nhắc nhở là cãi nhau, sau một năm tôi kiệt sức và viết đơn ly hôn”. Tương tự, anh P.V.K ở TP.HCM thừa nhận mình bỏ lỡ cả sinh nhật con gái chỉ vì lịch đánh pickleball dày đặc, tệ hơn là gia đình trở nên lạnh nhạt.

Nguyên nhân sâu xa không hẳn do pickleball, mà do cách người chơi thiếu kiểm soát, không biết cân bằng giữa niềm vui cá nhân và trách nhiệm tập thể. Mạng xã hội ngập tràn câu chuyện “pickleball dễ ngoại tình” do cách phối hợp đánh đôi với người khác giới, chuyện “chat riêng” gây hiểu lầm, thậm chí nghi ngờ ngoại tình chưa có bằng chứng rõ ràng.

🌍 Pickleball không chỉ là câu chuyện Việt Nam

Hiện tượng “đam mê đến ly hôn” không chỉ giới hạn ở Việt Nam. Ở Mỹ, nơi pickleball ra đời và phát triển mạnh nhất thế giới, luật sư hôn nhân cũng nhận định đây là “lý do mới” dẫn đến tranh chấp, nhiều vụ việc ly hôn xuất hiện liên quan đến cặp đôi chơi pickleball quá đà.

Tại Canada, tranh cãi về tiếng ồn từ các sân pickleball cũng khiến chính quyền đô thị phải can thiệp, yêu cầu thiết kế sân giảm ồn và cải tiến dụng cụ để không gây ảnh hưởng người xung quanh. Những khuyến nghị kỹ thuật này đang được nghiên cứu áp dụng nhằm hài hòa lợi ích giữa người chơi và cộng đồng dân cư.

Không phải mọi câu chuyện về pickleball đều là bi kịch. Nhiều gia đình đã tìm được cách biến môn thể thao này thành hoạt động chung, giúp gia đình gắn bó hơn. Việc cùng ra sân chơi, đặt ra giới hạn thời gian hợp lý (chơi 2-3 buổi/tuần, không ảnh hưởng giờ ăn cơm tối) đã tạo ra những phút giây hạnh phúc, khỏe mạnh và vừa sức cho tất cả thành viên.