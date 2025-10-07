Đau đầu chơi pickleball ngày mưa bão: Sân ngập, khách không thể đến vẫn mất tiền

🌧️ Hà Nội ngập lụt, người chơi pickleball lao đao

Ngày 7/10, Hà Nội chìm trong mưa bão lớn, khiến hàng chục tuyến phố bị ngập sâu, có khu vực nước cao lên tới hơn 1 mét, đi lại cực kỳ khó khăn.

Một số người chơi pickleball than rằng trời mưa ngập, không thể đến sân nhưng vẫn mất tiền sân. Ảnh minh họa

Các hoạt động thể thao ngoài trời, đặc biệt là các sân pickleball, đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều người chơi không thể đến sân, hoặc đến nơi thì sân ngập nước không thể thi đấu an toàn.

🔥 Chủ sân kiên quyết không hoàn tiền

Điều khiến cộng đồng yêu thích pickleball “bùng nổ” tranh cãi không phải là thời tiết, mà là chính sách không hoàn tiền, không bảo lưu lịch đặt của một số chủ sân dù khách bất lực trước thiên tai. Khi liên hệ, nhiều người nhận được phản hồi cứng nhắc: "Sân vẫn mở, không hoàn tiền cũng không bảo lưu suất chơi".

Trên các diễn đàn pickleball, bình luận bức xúc xuất hiện hàng loạt:

"Đi đến nơi thấy sân loang lổ nước, không ai quét dọn, không thể chơi nổi. Nhưng vẫn bị trừ tiền vì "theo quy định". Vậy khách hàng là gì trong mắt họ?", một người viết.

"Bỏ tiền thuê sân chứ có xin đâu. Không thể chơi được do mưa bão thì phải có trách nhiệm hỗ trợ khách chứ. Cái kiểu làm ăn thấy sân đông nên mặc kệ thế này là không ổn", tài khoản tiếp theo bày tỏ.

Điều này khiến những người có kinh nghiệm chơi nhiều môn thể thao cảm thấy khó hiểu với các chủ sân pickleball. Bởi vẫn có nhiều sân linh động hỗ trợ bảo lưu, thậm chí hoàn tiền do mưa bão là chuyện bình thường.

Một người lên tiếng: “Nếu các môn khác tại Hà Nội như bóng đá, bóng rổ, tennis... đều linh hoạt trả tiền lại khi gặp trường hợp bất khả kháng như thiên tai, thì việc pickleball giữ nguyên quy định thật sự khó chấp nhận, tạo ra tiền lệ không tốt cho uy tín môn thể thao mới mẻ này”.