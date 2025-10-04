Tranh cãi nảy lửa trận pickleball Hoàng Nam đấu Vinh Hiển: Giới chuyên môn lên tiếng

Cộng đồng pickleball Việt Nam đang “dậy sóng” trước những lùm xùm xung quanh trận bán kết đơn nam giải PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 diễn ra ở Đà Nẵng trong ngày 3/10 mới đây. Ở trận này, Hoàng Nam để thua Vinh Hiển sau 3 set đấu với các tỷ số 11-5, 9-11, 6-11.

Trận đấu giữa Hoàng Nam và Vinh Hiển làm "dậy sóng" cộng đồng pickleball

Trận đấu gây ra tranh cãi dữ dội không chỉ bởi những phán quyết bóng “in – out” (bóng trong, bóng ngoài) nhạy cảm từ đội ngũ trọng tài mà còn ở phản ứng của cả hai tay vợt hàng đầu Việt Nam trong và sau trận đấu. Thậm chí sau đó, cộng đồng pickleball còn chia thành 2 phe, tạo nên những màn “khẩu chiến” nảy lửa trên mạng xã hội. Trước sự việc này, một số trọng tài, HLV và cả VĐV đã đưa ra ý kiến của mình.

👀 HLV Duy Nguyễn: “Trận đấu nhạy cảm”

“Tôi cho rằng trận đấu này có những tình huống rất nhạy cảm. Nếu bóng thực sự trong sân, việc Vinh Hiển báo bóng ra ngoài (out) và trọng tài công nhận thì rõ ràng làm mất đi sự công bằng cho Hoàng Nam cũng như giải đấu. Việc Hoàng Nam phản ứng mạnh vì bức xúc là điều dễ hiểu”.

HLV Duy Nguyễn

“Tuy nhiên, cả hai đều là VĐV chuyên nghiệp, hàng đầu Việt Nam và sức ảnh hưởng. Việc để cảm xúc bùng nổ, mất bình tĩnh dẫn đến nhiều hình ảnh không đẹp làm mất đi hình ảnh chuyên nghiệp của cá nhân cũng như bộ môn pickleball. Tôi nghĩ PPA Tour cần thay đổi điều lệ, áp dụng công nghệ video để hỗ trợ trọng tài nhiều hơn và để giải đấu công bằng hơn”, HLV Duy Nguyễn nhận xét.

🤔 “Trọng tài đã sai, bị tác động bởi vận động viên”

Một trọng tài hàng đầu Việt Nam đang trực tiếp làm việc tại PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 khẳng định: “Trọng tài điều khiển trận đấu giữa Hoàng Nam và Vinh Hiển đã có quyết định sai lầm khi cho rằng bóng ra ngoài ở tình huống Hoàng Nam đang bị dẫn 6-8 trong set 3”.

“Thật sự đây là trận đấu có nhiều tình huống nhạy cảm. Cá nhân tôi theo dõi thấy nhiều pha bóng thì VĐV hô “out”. Điều này phần nào ảnh hưởng đến trọng tài. Dù vậy, việc trọng tài có một số phán quyết chưa chính xác cũng là điều còn xảy ra nhiều ở các giải đấu”.

“Tuy nhiên, thực tế các VĐV nước ngoài chấp nhận điều này dễ hơn với các VĐV Việt Nam. Tôi cho rằng điều lệ giải PPA Tour không cho phép xem lại băng ghi hình mà chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của trọng tài là chưa hợp lý, cần thay đổi”, vị trọng tài này cho biết.

⭐ Tay vợt Lê Công Tiễn: “Trọng tài không bắt ép”

“Tôi cho rằng các tình huống trong trận đấu nếu là sai thì do lỗi nhận định chứ không phải do trọng tài bắt ép cá nhân VĐV nào. Trong thể thao, thắng thua là chuyện bình thường và đôi khi nó cũng có ảnh hưởng từ trọng tài. Là VĐV thì nên học cách chấp nhận điều đó”.

Tay vợt Lê Công Tiễn

Tuy nhiên, việc những phản ứng không đẹp, có phần tiêu cực đến từ cả hai VĐV sau trận đấu dẫn đến những tranh cãi kéo dài trên mạng xã hội. Đây là điều không tốt cho cá nhân VĐV cũng như với bộ môn pickleball”, VĐV Công Tiển nhận định.