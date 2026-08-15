Mỹ nhân tennis "thả rông" cơ thể, thừa nhận nâng "vòng 1" để hút khách

Để quảng bá cho trang web "ảnh nóng" cá nhân, nữ tay vợt xinh đẹp đã không ngần ngại tung lên mạng xã hội bức ảnh bán khỏa thân đầy táo bạo, bất chấp nguy cơ bị "bay màu" tài khoản Instagram bất cứ lúc nào.

Oceane Dodin gây chú ý với hình ảnh táo bạo trên mạng xã hội

Tung ảnh "nóng" thách thức án phạt

Mới đây, làng banh nỉ thế giới lại một phen rúng động khi nữ tay vợt người Pháp Oceane Dodin bất ngờ chia sẻ một bức ảnh livestream tự sướng trong tình trạng hoàn toàn "thả rông" phần thân trên. Động thái nổi loạn này ngay lập tức khiến người hâm mộ ngỡ ngàng, đồng thời đẩy cô vào nguy cơ vi phạm nghiêm trọng chính sách cộng đồng và phải nhận án phạt cấm tài khoản từ nền tảng Instagram.

Đáng chú ý, đi kèm với bức ảnh "bỏng mắt" này, kiều nữ tennis còn đính kèm đường link trực tiếp dẫn về trang web người lớn cá nhân mà cô đã thành lập từ năm ngoái. Hành động công khai dùng cơ thể để lôi kéo, "hút khách" đăng ký tài khoản trả phí của Dodin đang vấp phải luồng ý kiến tranh cãi dữ dội từ dư luận.

Thừa nhận nâng ngực và màn đáp trả cực gắt

Oceane Dodin được biết đến là nữ vận động viên quần vợt chuyên nghiệp đầu tiên trên thế giới công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ nâng cấp vòng 1 trong thời gian tạm nghỉ thi đấu. Kể từ sau khi "đại tu" nhan sắc, cô liên tục trở thành tâm điểm soi mói của truyền thông quốc tế.

Trước những câu hỏi có phần khiếm nhã từ các nam phóng viên về kích thước "vòng 1" mới, mỹ nhân người Pháp đã thẳng thắn đáp trả. Chia sẻ với tờ Daily Mail, cô cho biết: "Trong môn thể thao này, việc nâng ngực là điều chưa từng có tiền lệ nên tôi biết mọi người và giới báo chí sẽ bàn tán. Nhưng đối với tôi, điều đó chẳng có gì điên rồ cả. Đó chỉ là bộ ngực thôi, không có gì to tát cả".

Thậm chí, khi bị chất vấn trên kênh RMC Sport về việc liệu đôi gò bồng đảo quá khổ có làm ảnh hưởng đến phong độ thi đấu hay không, Dodin khẳng định cô không hề chọn kích thước "quả dưa hấu" vô lý. Cô thẳng thừng tuyên bố: "Chúng lớn thật đấy, nhưng không có nghĩa là tôi không thể thi đấu. Thực tế có nhiều tay vợt sở hữu vòng 1 tự nhiên còn khủng hơn tôi và họ vẫn ra sân bình thường. Khác biệt duy nhất là ngực của tôi là đồ giả, thế thôi!".

Tay vợt Pháp trở thành tâm điểm tranh luận vì những lựa chọn ngoài sân đấu

Góc khuất miệt thị ngoại hình ở làng banh nỉ

Câu chuyện của Oceane một lần nữa phơi bày thực trạng khắt khe và đầy rẫy thị phi xung quanh vóc dáng của các nữ vận động viên quần vợt ngày nay. Không chỉ những người chủ động phẫu thuật như Dodin bị chỉ trích, ngay cả những ngôi sao sở hữu nét đẹp tự nhiên cũng không tránh khỏi búa rìu dư luận.

Điển hình là trường hợp của á quân Wimbledon 2025 Amanda Anisimova. Cô từng là nạn nhân của vấn nạn bạo lực mạng xã hội chỉ vì có "vòng 1" nảy nở. Anisimova thậm chí phải công khai chụp màn hình những tin nhắn xúc phạm cô là "thân hình phản thể thao nhất", "vai hẹp ngực khổng lồ" để dằn mặt những kẻ bắt nạt.

Chính áp lực nặng nề từ việc bị soi mói ngoại hình cùng mức thu nhập bấp bênh từ giải đấu giải đang đẩy không ít mỹ nhân thể thao lựa chọn con đường rẽ hướng sang các nền tảng nội dung đầy táo bạo như cách Oceane Dodin đang thực hiện.