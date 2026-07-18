Mỹ nhân quần vợt Bouchard lại gây thương nhớ với loạt ảnh mặc bikini bé xíu

Chuyến nghỉ dưỡng thiên đường sau chiến dịch Wimbledon bận rộn

Cựu tay vợt chuyên nghiệp Eugenie Bouchard vừa có khoảng thời gian thư giãn tuyệt vời sau khi hoàn thành vai trò khách mời bình luận trên sóng truyền hình của đài BBC tại giải quần vợt Wimbledon.

Ngay sau khi giải đấu kết thúc, người đẹp ba mươi hai tuổi đã bay thẳng đến hồ Como nổi tiếng của nước Ý để tận hưởng ánh nắng vàng và cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng nơi đây.

Trên mạng xã hội Instagram, cựu tay vợt số năm thế giới đã chia sẻ những khoảnh khắc vô cùng thoải mái kèm theo dòng trạng thái hóm hỉnh về việc tận hưởng tối đa kỳ nghỉ của mình.

Trong suốt chuyến đi, mỹ nhân người Canada liên tục biến hóa phong cách thời trang vô cùng đa dạng và thời thượng. Từ chiếc váy trắng thướt tha kết hợp với khăn bandana cá tính khi đi thuyền trên hồ, cho đến những bộ đầm đen sang trọng cho bữa tối ấm cúng hay chiếc áo bra màu oải hương ngọt ngào dạo bước trên phố cổ cổ kính.

Người đẹp sinh năm 1994 còn khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải khoảnh khắc giản dị như mặc áo choàng tắm thưởng thức bữa sáng hay ngắm pháo hoa rực rỡ bên hồ từ cửa sổ phòng khách sạn.

Cơn mưa lời khen từ người hâm mộ trước sắc vóc chuẩn siêu mẫu

Tâm điểm thu hút sự chú ý của hơn hai triệu người theo dõi trên trang cá nhân chính là những bức ảnh Eugenie Bouchard diện bộ bikini hai mảnh nhỏ xíu thả dáng bên hồ Como.

Dù không còn thi đấu đỉnh cao thường xuyên, nhà á quân Wimbledon năm 2014 vẫn giữ được thân hình vô cùng săn chắc, vòng eo thon gọn cùng làn da rám nắng khỏe khoắn tràn đầy sức sống dưới ánh nắng ban mai.

Ngay sau khi những hình ảnh này được đăng tải, cộng đồng mạng đã không tiếc lời ca ngợi nhan sắc đỉnh cao của mỹ nhân quần vợt. Hàng loạt bình luận ca ngợi cô là công chúa của làng banh nỉ hay người phụ nữ đẹp nhất thế giới xuất hiện ngập tràn phía dưới bài viết.

Dù đã bước qua thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp từ lâu, Eugenie Bouchard vẫn chứng minh được sức hút thương hiệu cá nhân cực lớn của mình mỗi khi xuất hiện trước công chúng.