Chân dài bóng chuyền cao 2m01 đẹp hoàn hảo như AI, sở hữu thành tích ai cũng nể

Giữa thời đại công nghệ thống trị, người ta bắt đầu hoài nghi về sự tồn tại của những tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ ngoài đời thực. Thế nhưng, sự xuất hiện của một đóa hồng làng bóng chuyền Mỹ đã đập tan mọi nghi ngờ đó. Sở hữu chiều cao 2m01, gương mặt sắc sảo như tạc tượng cùng một lý lịch "con nhà người ta" chính hiệu, cô gái này đang trở thành hiện tượng, cho thấy sự hoàn hảo là có thật. Đó chính là Hazel Alevok, biểu tượng nhan sắc thế hệ mới của làng thể thao.

Vẻ đẹp nổi bật của Hazel Alevok khiến nhiều người ví cô như "búp bê AI" ngoài đời thực

Nhan sắc “thách thức” công nghệ và cái duyên với thời trang

Lướt qua các nền tảng mạng xã hội của cô nàng sinh năm 2005 này, không ít người giật mình tưởng vừa đi lạc vào trang cá nhân của một người mẫu ảo được vẽ bằng thuật toán AI. Đường nét thanh tú, sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi mắt sâu thẳm của bóng hồng nước Mỹ dễ dàng hớp hồn người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tuy nhiên, vũ khí tối thượng tạo nên thương hiệu của chân dài này lại nằm ở vóc dáng "khủng long" 2m01. Không hề thô cứng hay vụng về, hot girl Gen Z lại sở hữu tỷ lệ cơ thể cực kỳ cân đối, khỏe khoắn. Đường cong bốc lửa cùng đôi chân dài miên man giúp cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các ông lớn ngành thời trang.

Từ thương hiệu đồ thể thao quốc dân cho đến hãng nội y đình đám khác, tất cả đều bị chinh phục bởi làn gió mới đầy năng lượng mà cô mang lại.

“Cơn ác mộng” vạch lưới sở hữu bộ não chuẩn "con nhà người ta"

Đừng để vẻ ngoài búp bê ấy đánh lừa, bởi khi bước vào sân đấu, đóa hồng nước Mỹ ngay lập tức biến hình thành một "vũ khí hủy diệt" thực sự. Là phụ công của đội bóng chuyền danh tiếng UCLA Bruins, ngôi sao trẻ sở hữu sức bật nhảy dọc ấn tượng, biến cô thành bức tường thành kiên cố trước mọi đợt tấn công của đối thủ. Việc từng khoác áo đội tuyển U19 quốc gia Mỹ và được kênh truyền hình Trans World Sport nhận định là tương lai của Olympic Mỹ chính là ví dụ điển hình nhất cho tài năng thiên bẩm của cô.

Hazel Alevok là cô gái đa tài

Thế nhưng, điều khiến công chúng nể phục nhất ở cô gái tuổi đôi mươi này ngoài những cú đập bóng, còn là bảng thành tích học tập xuất sắc. Hazel Alevok nhiều lần được vinh danh trong danh sách học sinh xuất sắc cấp quốc gia Mỹ.

Chưa dừng lại ở đó, tâm hồn nghệ thuật của mỹ nhân 2m01 này còn cực kỳ phong phú khi cô từng giật giải thưởng "nghệ sĩ thị giác mới nổi về điêu khắc gốm sứ". Một cô gái vừa làm chủ sàn đấu, vừa am tường nghệ thuật lại nuôi hoài bão lớn trong ngành Marketing, thật khiến người ta nghĩ về hai chữ "hoàn hảo".

Sự nổi tiếng của chân dài bóng chuyền đang lan tỏa mạnh trên mạng xã hội với hàng triệu lượt tương tác. Với biệt danh đáng yêu mà người hâm mộ ưu ái là "quái vật 2m01 ngọt ngào", cô luôn biết cách biến chiều cao vốn từng là sự bất tiện trở thành nguồn năng lượng tích cực.

Những hình ảnh đẹp về cô nàng sở hữu chiều cao 2m01