"Bóng hồng" 18 tuổi vô địch Wimbledon, "làm loạn" Instagram vì quá xinh đẹp

Làng quần vợt thế giới không thiếu những bóng hồng tài sắc vẹn toàn, nhưng cái tên đang khiến cộng đồng mạng chao đảo những ngày gần đây chính là Vendula Valdmannova. Sau khi bước lên đỉnh vinh quang tại giải trẻ Grand Slam danh giá ở nội dung đôi nữ, tay vợt trẻ người Cộng hòa Séc ngay lập tức trở thành tâm điểm tìm kiếm nhờ sở hữu nhan sắc chuẩn "nữ thần thế hệ mới".

Vendula tài năng và xinh đẹp

Đỉnh cao Wimbledon và bước đệm thế giới

Sinh ngày 10 tháng 12 năm 2007, Vendula đang bước vào độ tuổi 18 đầy rực rỡ với sự nghiệp thăng tiến vượt bậc. Cột mốc chói lọi nhất của cô gái sinh năm 2007 này chính là danh hiệu vô địch nội dung đôi nữ trẻ tại Wimbledon 2025 (cùng tay vợt Kristina Penickova). Chiến thắng này khẳng định tài năng thiên bẩm và đưa cô lọt thẳng vào top 15 tay vợt trẻ xuất sắc nhất thế giới trên bảng xếp hạng ITF.

Không dừng lại ở sân chơi trẻ, bông hồng Cộng hòa Séc đã nhanh chóng chuyển mình sang con đường chuyên nghiệp. Tính đến giữa năm 2026, cô đã vươn lên vị trí thứ 201 thế giới ở nội dung đơn và thứ 146 thế giới ở nội dung đôi trên bảng xếp hạng WTA. Việc ẵm hàng loạt danh hiệu ITF như W50 Lopota hay W50 Roehampton cho thấy tài năng của tay vợt 18 tuổi..

Nhan sắc gây "bão" trên Instagram

Ngay sau những thành công liên tiếp trên sân banh nỉ, tài khoản Instagram cá nhân của Vendula đã chứng kiến lượng tương tác tăng đột biến. Mỗi bức ảnh do cô nàng chia sẻ đều nhanh chóng nhận về cơn mưa thả tim và hàng ngàn bình luận khen ngợi từ người hâm mộ toàn cầu.

Vendula (bên phải) cùng đồng đội Kristina (bên trái) vô địch đôi nữ Wimbledon trẻ 2025

Trái ngược với hình ảnh mạnh mẽ, quyết liệt cùng những cú đánh uy lực bằng tay phải trên sân đấu, Vendula ngoài đời đời thường lại mang phong cách vô cùng ngọt ngào và cuốn hút. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, các đường nét hài hòa đậm chất Đông Âu với sống mũi cao và nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng khung hình.

Thần thái hút hồn với đôi mắt sâu thẳm biết nói giúp cô dễ dàng chiếm trọn trái tim người đối diện chỉ qua một ánh nhìn.

Vóc dáng chuẩn thể thao, chiều cao ấn tượng cùng thân hình săn chắc, khỏe khoắn giúp cô diện đẹp mọi loại trang phục, từ đồ thể thao năng động đến những bộ cánh đời thường gợi cảm.

Tài năng và ngoại hình sáng khiến giới truyền thông liên tưởng ngay đến đàn chị huyền thoại Maria Sharapova. Hiện tại, bên cạnh việc tập luyện, Vendula cũng đang nhận được sự săn đón từ các thương hiệu thể thao lớn, điển hình là hợp đồng tài trợ từ hãng dụng cụ chơi tennis.

Một số hình ảnh đẹp về tay vợt người Cộng hòa Séc