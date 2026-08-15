Cao thủ dùng thương hạ 4 dũng tướng Lương Sơn, khiến Lâm Xung phải "muối mặt"

Trong Thủy Hử, nhắc đến những cao thủ võ nghệ bậc nhất, độc giả thường nghĩ ngay đến Lư Tuấn Nghĩa, Quan Thắng, Lâm Xung hay Võ Tòng. Thế nhưng, ở phe Phương Lạp lại xuất hiện một nhân vật khiến cả Lương Sơn phải trả giá đắt mỗi khi đối đầu. Đó là Binh bộ Thượng thư Vương Dần, người được đánh giá là một trong những cao thủ thương pháp đáng sợ nhất tác phẩm.

Không chỉ giỏi bày binh bố trận, Vương Dần còn tạo nên chiến tích hiếm thấy khi liên tiếp hạ gục nhiều tướng lĩnh Lương Sơn, trước khi buộc đệ nhất giáo đầu Lâm Xung phải cùng bốn cao thủ khác hợp sức mới có thể đánh bại.

Vương Dần được đánh giá là một trong những cao thủ thương pháp đáng gờm nhất dưới trướng Phương Lạp. Ảnh minh họa

Mưu lược khiến Lương Sơn tổn thất nặng nề

Sự đáng sợ của Vương Dần không chỉ đến từ cây trường thương trên tay, mà còn ở khả năng dụng binh.

Trong trận đánh thành Hấp Châu, khi quân Lương Sơn ào ạt tấn công, ông đã cho bố trí hầm sập ngay trước cổng thành. Hai mãnh tướng Đan Đình Khuê và Ngụy Định Quốc vì quá nóng vội dẫn quân xông lên đã cả người lẫn ngựa rơi xuống bẫy, sau đó bị cung thủ phục kích bắn chết.

Chỉ bằng một kế nghi binh, Vương Dần đã loại bỏ hai tướng thiện chiến của Lương Sơn mà gần như không cần giao chiến trực diện.

Một mình hạ liên tiếp hai dũng tướng

Sau khi thành thất thủ, Vương Dần không lựa chọn rút lui mà cưỡi chiến mã Chuyển Sơn Phi cầm thương xông thẳng vào đội hình đối phương.

Người đầu tiên ngã xuống là Liêu Vân. Nhờ khả năng phối hợp giữa người và ngựa, Vương Dần đánh bật đối thủ khỏi yên, rồi để chiến mã giẫm chết ngay trên chiến trường.

Ngay sau đó, Thạch Dũng lao lên báo thù cho đồng đội nhưng cũng không cầm cự được lâu. Chỉ sau vài hiệp, Vương Dần tung một mũi thương chí mạng, kết liễu vị hảo hán này ngay giữa vòng vây quân Lương Sơn.

Chỉ trong thời gian ngắn, bốn tướng lĩnh Lương Sơn gồm Đan Đình Khuê, Ngụy Định Quốc, Liêu Vân và Thạch Dũng lần lượt bỏ mạng bởi mưu kế hoặc ngọn thương của Vương Dần.

Lâm Xung phải phá lệ, lập thế 5 chọi 1

Sau khi liên tiếp lập chiến công, Vương Dần tiếp tục bị bốn tướng Lương Sơn gồm Tôn Lập, Hoàng Tín, Trâu Uyên và Trâu Nhuận bao vây.

Đây đều là những cao thủ nổi tiếng, đặc biệt Tôn Lập được đánh giá là một trong những mãnh tướng toàn diện nhất Lương Sơn, còn Hoàng Tín là đệ tử của Tần Minh. Thế nhưng, cả bốn người vẫn không thể nhanh chóng khuất phục Vương Dần.

Theo nguyên tác, vị tướng họ Vương dùng trường thương chống trả quyết liệt, khiến trận chiến rơi vào thế giằng co. Chứng kiến đồng đội mãi không thể hạ đối phương, Lâm Xung buộc phải trực tiếp nhập cuộc.

Sự xuất hiện của "Báo Tử Đầu" biến cuộc đấu thành màn 5 đánh 1 hiếm thấy trong Thủy Hử. Chỉ dưới sức ép của năm cao thủ cùng lúc, Vương Dần mới dần kiệt sức và tử trận.

"Bóng ma thương pháp" đáng gờm nhất phe Phương Lạp

Xét về kết cục, Vương Dần không thể thay đổi số phận thất bại của quân Phương Lạp. Tuy nhiên, những gì ông thể hiện đủ để trở thành một trong những cao thủ đáng sợ nhất tác phẩm.

Việc liên tiếp khiến bốn tướng Lương Sơn mất mạng, rồi buộc cả Lâm Xung phải từ bỏ thế đối đầu công bằng để hợp sức cùng đồng đội cho thấy thực lực của Vương Dần vượt xa phần lớn các danh tướng cùng thời.

Đó cũng là lý do nhiều độc giả xem Vương Dần là "bóng ma thương pháp" của Thủy Hử, một cao thủ hiếm hoi đủ sức khiến cả dàn mãnh tướng Lương Sơn phải dùng ưu thế quân số mới có thể khuất phục.