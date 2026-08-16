Kết quả tennis Djokovic - Tirante: Đàn anh chật vật, sai lầm bỏ nhỏ (Cincinnati Open)
(Vòng 2 đơn nam Cincinnati Open) Djokovic không có nhiều sự chuẩn bị cho giải đấu này và đã gặp khó khăn trước đối thủ có phong độ cao.
Djokovic không thực sự có nhiều thời gian chuẩn bị khi bước vào giải này, hôm thứ Ba vừa qua anh thậm chí vẫn đang ở quê nhà để dự lễ công chiếu phim tài liệu về chính mình. Trong khi đó, Tirante đã gây bất ngờ ở Montreal Masters với chiến thắng trước Taylor Fritz.
Novak Djokovic
Tirante đã khởi đầu không tệ trước đàn anh nhưng sau 4-5 ván đầu, ở game 6 Djokovic đã bứt lên 40-15 và đoạt break sau những cú giao 1 không tốt của Tirante. Tay vợt người Argentina này có 2 break để đòi lại thế quân bình ở ván kế tiếp nhưng bỏ lỡ hết, và những nỗ lực cứu 2 match point của anh này ở ván 8 không đủ để ngăn Djokovic đi tới chiến thắng 6-2 ở set 1.
Nhưng vấn đề thể lực đã gây khó khăn cho Djokovic thời gian gần đây và sang set 2 mới là lúc thực trạng trở nên đầy thách thức cho Nole. Anh giao bóng 2 rất nhiều và mắc tận 7 lỗi kép, tuy nhiên Tirante bỏ lỡ tận 8 điểm break khác nhau và cũng khá may mắn khi không bị Djokovic bẻ break ở ván 2, dù Nole đã dẫn 40-15.
Dù vậy, Djokovic tới ván 8 cuối cùng cũng mất break và sau đó Tirante đoạt set 2 với tỷ số 6-4. Bước vào set 3, hai tay vợt tỏ ra khá vững trong 8 ván đầu cho tới khi Djokovic mắc nhiều lỗi ở ván 9. Anh đã 2 lần đối mặt break point, cứu cả 2 break, nhưng sau đó có 2 pha bỏ nhỏ rất dở khiến mình bị mất break ở ván đấu nhạy cảm. Tirante thắng một ván trắng ở game kế tiếp để giành thắng lợi quyết định.
|
Novak Djokovic
|
6-2, 4-6, 4-6
|
Thiago Agustin Tirante
|
5
|
Aces
|
13
|
7
|
Lỗi kép
|
5
|
54%
|
Tỷ lệ giao bóng 1
|
59%
|
77%
|
Giao bóng 1 ăn điểm
|
88%
|
43%
|
Giao bóng 2 ăn điểm
|
44%
|
2/6
|
Điểm Break
|
2/15
|
25
|
Điểm Winner
|
40
|
40
|
Lỗi đánh hỏng
|
37
|
15/17
|
Điểm trên lưới
|
7/10
|
94
|
Tổng số điểm
|
100
Ở tuổi 39, Novak Djokovic vẫn duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc tại Grand Slam. Kỷ lục 66 lần vào tứ kết cho thấy Nole tiếp tục là chướng ngại lớn...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-16/08/2026 02:13 AM (GMT+7)