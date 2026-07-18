Nóng nhất thể thao sáng 18/7: HLV huyền thoại tin Alcaraz sẽ bùng nổ sau chấn thương

HLV huyền thoại tin Alcaraz sẽ bùng nổ sau chấn thương

Carlos Alcaraz đang tiến gần ngày tái xuất ATP Tour sau bốn tháng điều trị chấn thương cổ tay phải. Tay vợt số 3 thế giới nhiều khả năng trở lại ở Cincinnati Masters vào tháng 8, sau khi bỏ lỡ hàng loạt giải đấu lớn từ Madrid đến Montreal.

Alcaraz sắp trở lại

HLV kỳ cựu Rick Macci đánh giá việc Alcaraz kiên nhẫn hồi phục hoàn toàn thay vì nóng vội thi đấu là quyết định đúng đắn. Theo ông, cổ tay của tay vợt người Tây Ban Nha đã bình phục và người hâm mộ sắp được chứng kiến Alcaraz đạt trạng thái sung sức nhất, sẵn sàng trình diễn thứ quần vợt bùng nổ từng làm nên tên tuổi.

Roddick chỉ ra bài học cho Ben Shelton

Cựu số một thế giới Andy Roddick thừa nhận bất ngờ khi Ben Shelton bị loại ngay vòng đầu Wimbledon trước tay vợt vượt qua vòng loại Otto Virtanen. Hạt giống số 4 thua sau hơn bốn giờ thi đấu và gọi đây là một trong những thất bại tệ nhất sự nghiệp.

Roddick cho rằng Shelton đã bỏ lỡ cơ hội lớn để khẳng định vị thế tại sân cỏ London, đồng thời cần nghiêm túc nhìn lại chiến thuật cùng ban huấn luyện. Theo cựu vô địch US Open, tay vợt người Mỹ đưa ra nhiều quyết định thiếu hợp lý, đặc biệt là các cú bỏ nhỏ không cần thiết và không kịp thích nghi với lối chơi của đối thủ.

Usman nhắm thẳng trận tranh đai UFC

Kamaru Usman khẳng định trận đấu tiếp theo của anh phải là một cuộc tranh đai nếu đánh bại Dricus du Plessis tại sự kiện UFC Oklahoma City. Cựu vô địch hạng bán trung sẽ thượng đài ở hạng trung và cho biết đối thủ lý tưởng sau đó là Sean Strickland hoặc Islam Makhachev nếu võ sĩ người Nga vẫn giữ đai.

Usman vừa chấm dứt chuỗi gần bốn năm không thắng bằng chiến thắng áp đảo trước Joaquin Buckley, nhưng chưa được UFC trao cơ hội tranh đai. Lần này, anh tin chiến thắng trước Du Plessis sẽ đủ sức đưa mình trở lại cuộc đua vô địch.

Red Bull thay cánh gió sau cảnh báo của Verstappen

Red Bull quyết định loại bỏ mẫu cánh gió sau "lộn ngược" tại chặng đua Belgian GP sau khi Max Verstappen liên tiếp gặp tai nạn ở vòng phân hạng tại Áo và Anh. Tay đua người Hà Lan cho rằng thiết kế này gặp lỗi khi hệ thống DRS không đóng hoàn toàn trước những góc cua tốc độ cao, khiến xe mất lực ép xuống mặt đường và mất lái.

Verstappen gọi đây là vấn đề "siêu nguy hiểm" và yêu cầu đội đua khắc phục ngay lập tức. Trưởng đội Laurent Mekies xác nhận Red Bull sẽ sử dụng cánh gió sau truyền thống tại Spa-Francorchamps nhằm đảm bảo an toàn và ngăn sự cố tái diễn.

Covington lên tiếng về chấn thương của McGregor

Colby Covington bày tỏ sự tôn trọng với Conor McGregor sau khi siêu sao người Ireland dính chấn thương nặng tại UFC 329 trong trận tái xuất trước Max Holloway. Theo Covington, McGregor vẫn là ngôi sao lớn nhất lịch sử UFC và có đóng góp to lớn cho sự phát triển của giải đấu.

Trái ngược với Dustin Poirier, người công khai chỉ trích McGregor sau thất bại, Covington khẳng định sẽ không "đá người khi đang ngã". Anh còn lên án Poirier vì những phát ngôn gay gắt, cho rằng McGregor xứng đáng nhận được sự tôn trọng bất chấp kết quả không như ý trong ngày trở lại.